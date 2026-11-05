Gospodarka Indonezji wzrosła w trzecim kwartale 2026 roku o 5,47% rok do roku. Wynik ten przewyższył prognozę analityków ankietowanych przez Reutersa, którzy oczekiwali wzrostu o 5,18%, informuje Channel NewsAsia.

W drugim kwartale indonezyjska gospodarka wzrosła o 5,29%. Dane za trzeci kwartał opublikował urząd statystyczny kraju.

Wsparcie ze strony produkcji

Według urzędu statystycznego jednym z czynników wzrostu był sektor produkcyjny. W szczególności chodzi o przetwarzanie oleju palmowego na paliwo w związku z rozszerzeniem w Indonezji obowiązkowego programu wykorzystania biodiesla.

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Jednocześnie największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej zmagała się w tym roku ze słabszymi nastrojami inwestorów. Uwaga rynków była skupiona na planach fiskalnych rządu, ogólnym kierunku jego polityki oraz ryzyku obniżenia ratingu na rynku akcji.

Prognozy na rok

Budżet państwa Indonezji na 2026 rok zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 5,4%. Minister finansów Suahasil Nazar mówił, że wskaźnik może nieznacznie przekroczyć ten cel i osiągnąć 5,5%.

Cel budżetowy mieści się w przedziale prognozy Banku Indonezji, który ocenia możliwy wzrost PKB na poziomie od 4,9% do 5,7%. W ubiegłym miesiącu bank centralny oświadczył, że krajowa gospodarka zachowuje odporność, lecz wymaga dalszego wzmocnienia. Prezydent Prabowo Subianto dąży do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego do 8% do 2029 roku.

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