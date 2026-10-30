PKB Meksyku wzrósł o 0,9% w trzecim kwartale — Mexico News Daily

Gospodarka Meksyku w trzecim kwartale 2026 roku wzrosła o 0,9% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, wynika ze wstępnych danych krajowego urzędu statystycznego INEGI. Było to wolniejsze tempo niż wzrost o 1,4% w kwietniu—czerwcu, ale wyższe od prognozy 0,7%, której oczekiwali ekonomiści ankietowani przez Reuters.

O danych INEGI informuje Mexico News Daily. Główny ekonomista Pantheon Macroeconomics ds. Ameryki Łacińskiej Andrés Abadía powiedział Reutersowi, że spowolnienie odzwierciedla powrót aktywności do bardziej normalnego poziomu po wyjątkowo silnym drugim kwartale, a nie ogólne pogorszenie sytuacji.

Wzrost roczny przyspieszył

W ujęciu rocznym PKB Meksyku zwiększył się o 3,2% w porównaniu z trzecim kwartałem 2025 roku. Według działu badawczego Banamex było to największe rozszerzenie gospodarki od 12 kwartałów i więcej niż oczekiwane przez ekonomistów 2,5%.

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Jednocześnie na porównanie roczne wpłynął spadek meksykańskiej gospodarki w lipcu—wrześniu 2025 roku. Według wyliczeń Banamex skumulowany PKB za styczeń—wrzesień 2026 roku wzrósł o 1,8%, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku wzrost wyniósł 0,1%.

Usługi odnotowały najwyższy wzrost kwartalny

Największy wzrost kwartalny odnotowano w sektorze trzeciorzędowym, obejmującym usługi dla konsumentów i przedsiębiorstw: zwiększył się on o 1,1% po wzroście o 1,4% w drugim kwartale. Sektor wtórny, do którego należą produkcja, budownictwo, górnictwo i wytwarzanie energii elektrycznej, wzrósł o 0,8% po 1,6% w kwietniu—czerwcu.

Sektor pierwotny — rolnictwo, hodowla zwierząt i rybołówstwo — był jedynym dużym segmentem gospodarki, który się skurczył: o 0,4% po wzroście o 2,4% w poprzednim kwartale. W ujęciu rocznym usługi wzrosły o 3,3%, przemysł o 3,1%, a działalność podstawowa o 1,8%.

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