W Kirgistanie linię kolejową Chiny–Kirgistan–Uzbekistan planuje się oddać do użytku w 2031 roku. Na kirgiskim odcinku trasy o długości około 305 kilometrów prace prowadzone są przy 28 z 29 planowanych tuneli i 47 z 50 mostów, informuje OilPrice, powołując się na Koleje Kirgiskie.

Postęp budowy

Według zastępcy dyrektora generalnego projektu do końca 2026 roku planuje się wykonać około 22% całkowitego zakresu prac budowlanych. Drążenie tuneli wykonano w 21,5%, roboty ziemne w 67%, a budowę palowych fundamentów mostów w 95%.

W sierpniu w pełni zakończono drążenie pierwszego tunelu Kosh-Dobo-2. Montaż pierwszych konstrukcji mostowych jest oczekiwany w 2027 roku. Oficjalne uruchomienie kolei zaplanowano na 2031 rok, choć wykonawcy dążą do wcześniejszego zakończenia prac.

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Nowa trasa do Azji Centralnej

Całkowita długość linii kolejowej wyniesie około 530 kilometrów. Po ukończeniu ma zapewnić Chinom krótszą, szybszą i tańszą trasę kolejową do Azji Centralnej i innych rynków.

W Kirgistanie ogłoszono również, że w Manasie ma rozpocząć się budowa nowego lotniska do obsługi ładunków lotniczych. Jest ono postrzegane jako część sieci towarowych przewozów lotniczych, kolejowych i drogowych, ponieważ przez Manas będzie przebiegać kolej Chiny–Kirgistan–Uzbekistan.

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