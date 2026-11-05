W Niemczech realne nowe zamówienia w przemyśle przetwórczym wzrosły we wrześniu o 4,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wynik był nieznacznie niższy od oczekiwań rynkowych, które zakładały wzrost o 4,6%. Wstępne oficjalne dane Federalnego Urzędu Statystycznego Destatis przytacza Anadolu Agency.

Branża motoryzacyjna i budowa maszyn

Odbicie zamówień nastąpiło po zrewidowanym sierpniowym spadku o 10,1%. Największy wzrost we wrześniu odnotowano w branży motoryzacyjnej: nowe zamówienia zwiększyły się tam o 10,5%. Zamówienia na maszyny i urządzenia wzrosły o 8,3%.

Jednocześnie w produkcji pozostałego sprzętu transportowego nowe zamówienia spadły o 10,4%. Do tej kategorii należą między innymi samoloty, statki, pociągi i sprzęt wojskowy.

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Popyt krajowy i zagraniczny

Zamówienia krajowe wzrosły we wrześniu o 6,6%, a zagraniczne — o 2,8%. Zamówienia z krajów strefy euro zwiększyły się o 4,5%, podczas gdy z państw spoza strefy euro — o 1,6%.

W ujęciu rocznym, po uwzględnieniu korekt kalendarzowych, wolumen zamówień fabrycznych we wrześniu był o 3,3% wyższy niż rok wcześniej.

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