W USA nowe zamówienia na towary przemysłowe wzrosły we wrześniu o 1,8% w porównaniu z sierpniem, do 677,2 mld dolarów. Był to trzeci z rzędu miesięczny wzrost tego wskaźnika. Jak informuje Anadolu Agency, dane opublikowało Biuro Spisu Ludności USA.

Wzrost przekroczył oczekiwania

Wartość zamówień zwiększyła się o 12,2 mld dolarów i przekroczyła prognozę rynkową, która zakładała wzrost o 1,2%. Biuro skorygowało także sierpniowy wskaźnik: wzrost za ten miesiąc doprecyzowano do 0,3% z wcześniej szacowanych 0,1%.

Prawie połowę całkowitego wzrostu zapewniły zamówienia na sprzęt transportowy. Wzrosły one o 5,3 mld dolarów, czyli o 4,6%, do 119,9 mld dolarów. Z wyłączeniem sprzętu transportowego zamówienia zwiększyły się o 1,3%.

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Towary i wskaźnik inwestycyjny

Zamówienia na dobra trwałego użytku, do których należą samoloty, pojazdy i maszyny, wzrosły o 1,9%, do 345,7 mld dolarów. Wynik ten był nieznacznie wyższy od wstępnej oceny wzrostu o 1,8%.

Zamówienia na dobra nietrwałego użytku wzrosły o 1,8%, do 331,6 mld dolarów. Jednocześnie zamówienia na nieobronne dobra kapitałowe z wyłączeniem samolotów, uznawane za wskaźnik planów inwestycyjnych przedsiębiorstw, wzrosły o 0,6%. Dostawy w tej kategorii zwiększyły się o 1,2%.

Dostawy i zapasy

Łączna wartość dostaw fabrycznych we wrześniu wzrosła o 1,3%, do 668,5 mld dolarów, po wzroście o 0,1% w sierpniu. Niezrealizowane zamówienia zwiększyły się o 0,9%, do 1,62 bln dolarów, a zapasy wzrosły o 0,4%, do 976 mld dolarów. Był to dwunasty z rzędu miesiąc wzrostu zapasów.

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