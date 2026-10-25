W Kanadzie strategiczne rezerwy syropu klonowego w prowincji Quebec mogą całkowicie wyczerpać się do lutego. Taką prognozę opublikowała organizacja Producentów Syropu Klonowego Quebecu, która zarządza zapasami, informuje Fortune.

Rezerwa w trzech magazynach

Strategiczna rezerwa składa się z trzech magazynów w Quebecu, które łącznie mogą przechowywać około 218 tys. baryłek syropu. Nowy syrop będzie nadal produkowany, jednak zapas nie będzie mógł łagodzić możliwych wahań produkcji, która w dużej mierze zależy od warunków pogodowych.

Kanada jest największym na świecie producentem syropu klonowego. W 2025 roku odpowiadała za ponad 75% światowej produkcji, a około 90% kanadyjskiego syropu wyprodukowano w Quebecu.

Wzrost eksportu i spadek produkcji

Popyt na kanadyjski syrop klonowy rósł w ostatnich latach, między innymi dzięki rozszerzeniu sprzedaży poza USA. Obecnie około 65% kanadyjskiego eksportu syropu trafia do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy dwie dekady temu wskaźnik ten wynosił 80%.

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W ubiegłym roku eksport syropu wzrósł o prawie 16% po tym, jak amerykańscy nabywcy zaczęli kupować kanadyjski produkt przed oczekiwanymi cłami. Dla porównania, w 2024 roku eksport wzrósł o 9%. Jednocześnie produkcja w ubiegłym roku spadła o 5%, wynika z danych kanadyjskiej agencji statystycznej. W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku eksport wzrósł jedynie o 2,5% rok do roku.

Potrzeba uzupełnienia zapasów

Zastępca dyrektora generalnego Producentów Syropu Klonowego Quebecu, Simon Doré-Ouellet, powiedział Toronto Star, że zaopatrzenie rynku w syrop w ciągu następnego roku jest niezawodne. Jednocześnie, jak zaznaczył, strategiczną rezerwę trzeba będzie uzupełniać w najbliższych latach, a udany sezon produkcyjny w 2027 roku byłby pożądany.

W ciągu ostatnich sześciu lat Quebec zwiększył moce produkcyjne o 50%. Umożliwiło to utworzenie ponad 21 mln nowych punktów zbierania soku klonowego.

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