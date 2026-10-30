We Włoszech indeks godzinowych płac kontraktowych we wrześniu nie zmienił się w porównaniu z sierpniem. Jednocześnie w ujęciu rocznym, w porównaniu z wrześniem 2025 roku, wzrósł o 2,5%. Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 4,2%, dlatego realne zarobki spadły. Poinformowała o tym krajowa agencja statystyczna Istat, pisze ANSA English.

Dynamika w sektorze prywatnym

W sektorze prywatnym płace kontraktowe wzrosły w ujęciu rocznym o 2,3%. W sektorze rolnym wskaźnik wyniósł 3,3%, w przemyśle — 2,6%, a w usługach prywatnych — 2,1%. Dane przedstawione przez Istat odzwierciedlają roczną dynamikę wynagrodzeń we wrześniu.

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Wskaźniki sektora publicznego

W sektorze publicznym płace kontraktowe wzrosły w ciągu roku o 3,2%. Było to wyższe tempo wzrostu niż w sektorze prywatnym, gdzie wskaźnik wyniósł 2,3%.

Istat zaznaczył również, że roczny wzrost wynagrodzeń pozostawał poniżej inflacji przez dwa kolejne kwartały. Wrześniowe wskaźniki kontynuowały tę tendencję.

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