Elon Musk stopniowo łączy swoje przedsiębiorstwa, które jeszcze kilka lat temu działały w większości niezależnie od siebie. W 2025 roku firma xAI, zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji, przejęła serwis społecznościowy X, w lutym 2026 roku sama xAI stała się częścią SpaceX, a obecnie firma kosmiczna rozważa możliwość fuzji z Teslą.

24 listopada analitycy z JPMorgan poinformowali, że połączenie Tesli i SpaceX może pomóc firmie kosmicznej w wejściu do amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Potencjalna transakcja o wartości ponad 3 bilionów dolarów może stać się największą fuzją korporacyjną w historii.

Jednak ambicje Muska wykraczają daleko poza branżę motoryzacyjną i kosmiczną. Jego firmy już teraz wymieniają się technologiami, zasobami finansowymi i mocami produkcyjnymi, stopniowo tworząc jednolity ekosystem technologiczny.

UA.News opowiada, z czego składa się imperium biznesowe Elona Muska, ile warte są jego firmy, jak współpracują one między sobą oraz na ile realistyczne jest stworzenie jednej korporacji, która zajmie się kosmosem, motoryzacją, robotyką i sztuczną inteligencją.

Co wiadomo o ewentualnej fuzji Tesli i SpaceX

W październiku 2026 roku Tesla i SpaceX powołały specjalne komisje złożone z niezależnych członków rad nadzorczych w celu oceny potencjalnej fuzji. Do listopada do prac nad umową zaangażowano banki inwestycyjne.

Sam Musk podczas konferencji z inwestorami SpaceX 20 października nazwał połączenie firm dobrym pomysłem. Jednocześnie przedsiębiorca ostrzegł inwestorów przed traktowaniem potencjalnej transakcji jako sprawy ostatecznie rozstrzygniętej.

Musk nie może samodzielnie określić warunków fuzji ze względu na oczywisty konflikt interesów. Niezależni dyrektorzy mają za zadanie oszacować wartość spółek i ustalić, czy transakcja będzie korzystna dla ich akcjonariuszy. Analityk Dan Ives szacuje prawdopodobieństwo połączenia Tesli i SpaceX w 2027 roku na 80–90%. Jego zdaniem strategiczna zasadność tej transakcji wiąże się przede wszystkim z rozwojem sztucznej inteligencji oraz możliwością kontrolowania przez Muska większej części odpowiedniego ekosystemu technologicznego.

Logika takiego scenariusza polega na tym, że branża motoryzacyjna i kosmiczna Muska w coraz większym stopniu potrzebują tych samych zasobów: mocy obliczeniowej, specjalistycznych procesorów, infrastruktury energetycznej oraz kadry inżynierskiej.

Zamiast równoległego finansowania poszczególnych projektów technologicznych firmy mogłyby rozwijać wspólną infrastrukturę.

Z jakich firm składa się imperium biznesowe Elona Muska i ile są one warte

Obecnie imperium biznesowe Muska obejmuje siedem głównych marek, z których część działa już w ramach wspólnych struktur korporacyjnych.

SpaceX — ponad 1,7 bln dolarów . Założona w 2002 roku firma zajmuje się produkcją rakiet wielokrotnego użytku, startami kosmicznymi, łącznością satelitarną oraz opracowywaniem superciężkiego systemu rakietowego Starship. SpaceX realizuje zlecenia dla NASA, Pentagonu oraz prywatnych przedsiębiorstw. W czerwcu 2026 roku firma weszła na giełdę Nasdaq, pozyskując 75 mld dolarów.

Tesla — około 1,5 bln dolarów . Oprócz produkcji samochodów elektrycznych firma rozwija systemy magazynowania energii Powerwall i Megapack, transport autonomiczny, robotaksówki Cybercab, humanoidalne roboty Optimus oraz specjalistyczne procesory do sztucznej inteligencji.

Starlink . Satelitarny oddział SpaceX, który zapewnia dostęp do internetu użytkownikom prywatnym, przedsiębiorstwom, liniom lotniczym i instytucjom państwowym. Projekt nie posiada odrębnej kapitalizacji giełdowej, a jego wartość jest uwzględniona w ogólnej wycenie SpaceX.

xAI — 250 mld dolarów w momencie przejęcia . Założona przez Muska w 2023 roku firma zajmująca się sztuczną inteligencją, której głównymi produktami są chatbot Grok oraz infrastruktura obliczeniowa Colossus. W lutym 2026 roku firma stała się częścią SpaceX.

X — 33 mld dolarów w momencie przejęcia . Dawna firma Twitter, którą Musk nabył w 2022 roku za 44 mld dolarów. W marcu 2025 roku serwis społecznościowy został przejęty przez xAI , a następnie wraz z firmą zajmującą się sztuczną inteligencją weszła w skład SpaceX.

Neuralink — około 9–10 mld dolarów . Firma opracowuje interfejsy neurokomputerowe, które pozwalają ludziom sterować urządzeniami elektronicznymi za pomocą sygnałów mózgowych. W przyszłości jej technologie mogą być wykorzystywane do przywracania wzroku, mowy i funkcji motorycznych. W czerwcu 2025 roku firma pozyskała 650 mln dolarów inwestycji.

The Boring Company — 23 mld dolarów. Firma specjalizuje się w budowie podziemnych tuneli transportowych. Jej najbardziej znanym projektem jest Vegas Loop w Las Vegas, gdzie do przewozu pasażerów wykorzystywane są samochody elektryczne marki Tesla. We wrześniu 2026 roku firma pozyskała 3 mld dolarów inwestycji.

Jak firmy Elona Muska już teraz wymieniają się technologiami i zasobami

Proces łączenia przedsiębiorstw Muska rozpoczął się na długo przed rozmowami między Teslą a SpaceX. W 2016 roku Tesla przejęła producenta paneli słonecznych SolarCity za 2,6 mld dolarów. W kolejnych latach przedsiębiorca stopniowo połączył X, xAI i SpaceX.

Jednocześnie nawet prawnie niezależne firmy mają już znaczące powiązania finansowe i technologiczne. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Tesli, w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku firma uzyskała 626 mln dolarów przychodu ze sprzedaży przemysłowych systemów akumulatorowych Megapack firmie SpaceX. Ponadto w marcu Tesla zainwestowała 2 mld dolarów w akcje tej kosmicznej firmy, uzyskując udział poniżej 1%.

Kolejnym wspólnym projektem stała się firma Terafab — zakład produkujący półprzewodniki w Teksasie. Początkowe inwestycje Tesli i SpaceX w jego budowę mają wynieść 16,8 mld dolarów. Zakład ma służyć do produkcji procesorów niezbędnych dla robotów Optimus, robotaksówek Cybercab oraz przyszłych kosmicznych centrów danych SpaceX.

Równolegle xAI integruje Grok z samochodami Tesli, serwis społecznościowy X zapewnia twórcy sztucznej inteligencji kanał dystrybucji jego produktów, a The Boring Company wykorzystuje samochody elektryczne Tesli we własnej infrastrukturze transportowej.

Partner zarządzający Deepwater Asset Management, Gene Munster, uważa, że właśnie wzajemna zależność technologiczna jest głównym argumentem przemawiającym za fuzją Tesli i SpaceX.

„To, czym zajmuje się Tesla, jest potrzebne SpaceX, a to, czym zajmuje się SpaceX, jest potrzebne Tesli” – wyjaśnił analityk.

Według Munstera ostatecznym celem Muska jest stworzenie pionowo zintegrowanego koncernu w dziedzinie sztucznej inteligencji. Analityk szacuje prawdopodobieństwo fuzji tych firm w ciągu najbliższych dwóch lat na 95%.

W praktyce oznaczałoby to możliwość kontrolowania praktycznie całego procesu tworzenia produktów technologicznych: od produkcji procesorów i zapewnienia energii elektrycznej po uczenie modeli sztucznej inteligencji oraz ich wykorzystanie w samochodach, robotach i statkach kosmicznych.

Na przykład obecnie twórcy sztucznej inteligencji są w znacznym stopniu uzależnieni od dostawców procesorów, operatorów centrów danych i przedsiębiorstw energetycznych. Korporacja Muska potencjalnie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić znaczną część tych potrzeb.

Dlaczego Musk łączy kosmos, robotykę i sztuczną inteligencję

Jednym z najbardziej ambitnych pomysłów Muska jest stworzenie centrów danych sztucznej inteligencji poza Ziemią.

18 listopada podczas konferencji The New York Times DealBook Summit przedsiębiorca powiedział, że między Teslą a SpaceX pojawia się coraz więcej wspólnych obszarów działalności. W szczególności obie firmy zajmują się opracowywaniem specjalistycznych procesorów i technologii sztucznej inteligencji.

Musk uważa, że firmy prawdopodobnie będą działać skuteczniej razem, choć ich połączenie nie jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju. Jednym z głównych argumentów przedsiębiorcy jest przyszłość infrastruktury obliczeniowej. Podczas konferencji Musk wyraził przekonanie, że w perspektywie długoterminowej znaczna część mocy obliczeniowych wysoce zaawansowanej sztucznej inteligencji może znajdować się właśnie w kosmosie.

Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji wiąże się z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na procesory i energię elektryczną. Musk proponuje wykorzystanie infrastruktury kosmicznej do umieszczenia sprzętu obliczeniowego, który będzie mógł czerpać energię ze Słońca.

Do realizacji tego pomysłu potencjalnie potrzebne będą technologie wszystkich największych firm należących do przedsiębiorcy. SpaceX zapewni dostarczanie sprzętu na orbitę, Starlink — transmisję danych, Tesla — technologie energetyczne i opracowywanie procesorów, a xAI — modele sztucznej inteligencji.

Dyrektor generalny firmy inwestycyjnej Fortuna Investments, Justus Parmar, który zainwestował w Teslę i SpaceX, określa potencjalną fuzję jako strategicznie ważną. Według niego obie firmy aktywnie przestawiają się na sztuczną inteligencję i systemy autonomiczne, realizując jednocześnie zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne.

Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że przyszły rozwój Tesli i SpaceX będzie w coraz mniejszym stopniu zależał wyłącznie od sprzedaży samochodów lub startów kosmicznych. Obie firmy dążą do generowania przychodów z technologii umożliwiających automatyzację działania urządzeń fizycznych i systemów cyfrowych.

Jednak orbitalne centra danych pozostają na razie technologią, która nie udowodniła jeszcze swojej opłacalności. Aby je wdrożyć na dużą skalę, trzeba rozwiązać problemy związane z chłodzeniem sprzętu w próżni, promieniowaniem kosmicznym, konserwacją oraz kosztami startów.

Dlatego nawet posiadanie wszystkich niezbędnych technologii w ramach jednej korporacji nie gwarantuje rentowności projektu.

Dlaczego fuzja Tesli i SpaceX może być korzystna dla inwestorów

Jedną z najbliższych korzyści finansowych wynikających z potencjalnego połączenia jest możliwość włączenia SpaceX do indeksu S&P 500. Pomimo kapitalizacji rzędu biliona firma kosmiczna nie spełnia jeszcze wszystkich niezbędnych kryteriów. W szczególności przepisy przewidują co najmniej 12 miesięcy notowań giełdowych po debiucie publicznym oraz spełnienie wymogów dotyczących rentowności.

Analitycy JPMorgan uważają, że połączenie z firmą Tesla, która już wchodzi w skład indeksu S&P 500, może pozwolić SpaceX na przyspieszenie włączenia do indeksu, o ile komisja indeksowa zastosuje wyjątki na podstawie wcześniejszych umów korporacyjnych.

Według obliczeń banku włączenie do indeksu może wygenerować popyt na około 10% akcji SpaceX znajdujących się w wolnym obrocie.

Wynika to ze specyfiki działania funduszy indeksowych. Nabywają one papiery wartościowe zgodnie ze strukturą indeksu, niezależnie od własnej oceny perspektyw danej spółki. W ten sposób włączenie SpaceX do indeksu S&P 500 może zapewnić dodatkowy popyt na jej akcje ze strony dużych inwestorów instytucjonalnych.

Jednocześnie potencjalna transakcja ma również swoich krytyków. Amerykański inwestor Jim Chanos uważa, że połączenie może okazać się niekorzystne właśnie dla akcjonariuszy SpaceX.

Według jego obliczeń fuzja z Teslą może zmniejszyć tempo wzrostu połączonego przedsiębiorstwa w porównaniu z samodzielną firmą SpaceX o ponad 60%, a prognozowany zysk na akcję w 2027 roku – o prawie 40%.

Argument Chanos opiera się na różnicach między modelami biznesowymi obu firm. SpaceX aktywnie zwiększa przychody z zakresu sztucznej inteligencji i łączności satelitarnej, podczas gdy Tesla w znacznym stopniu zależy od rynku motoryzacyjnego, na którym tempo wzrostu jest ograniczone przez konkurencję, moce produkcyjne i popyt konsumpcyjny.

Ponadto przejęcie Tesli poprzez emisję nowych akcji SpaceX może doprowadzić do rozmycia udziałów obecnych akcjonariuszy firmy kosmicznej. Chanos rozważa kilka scenariuszy. Jeśli spółki dokonają wymiany akcji zgodnie z cenami rynkowymi, prognozowany zysk SpaceX na jedną akcję może spaść o około jedną trzecią. Jeśli natomiast firma kosmiczna zapłaci znaczną premię za Teslę, spadek tego wskaźnika może przekroczyć 40%.

W rzeczywistości inwestor kwestionuje nie tyle technologiczną zasadność połączenia, co jego korzyści ekonomiczne dla obecnych akcjonariuszy SpaceX. Mogą oni uzyskać udziały w większej korporacji, jednak przy niższym tempie wzrostu i mniejszej prognozowanej rentowności w przeliczeniu na jedną akcję.

W jaki sposób połączenie firm może wzmocnić osobistą kontrolę Elona Muska

Oprócz korzyści technologicznych i finansowych potencjalna fuzja może znacząco zmienić strukturę zarządzania imperium biznesowym przedsiębiorcy. Dzięki specjalnej klasie akcji Musk kontroluje około 85% głosów w SpaceX, podczas gdy w Tesli wskaźnik ten wynosi około 20%.

Analityk Barclays, Dan Levy, rozważa scenariusz, w którym to właśnie SpaceX stanie się nabywcą Tesli, a transakcja zostanie zrealizowana w drodze wymiany akcji. Według obliczeń Barclays w takim przypadku Musk mógłby uzyskać około 37% udziału ekonomicznego w połączonej korporacji, kontrolując jednocześnie około 56% głosów.

Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł zachować decydujący wpływ na strategiczne decyzje korporacji, nawet nie posiadając większości jej akcji.

Dla Muska taki scenariusz jest szczególnie ważny ze względu na jego długoterminowe ambicje w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji. Opracowanie odpowiednich technologii wymaga wieloletnich inwestycji, które nie zawsze są popierane przez akcjonariuszy nastawionych na krótkoterminowe wyniki finansowe.

Ograniczona kontrola nad głosami w Tesli od dawna była źródłem niezadowolenia Muska. Połączenie z SpaceX może pozwolić przedsiębiorcy na uzyskanie większości głosów w nowej strukturze korporacyjnej i samodzielne wyznaczanie strategicznego kierunku jej rozwoju w ramach swoich uprawnień korporacyjnych.

Jednak dla obecnych inwestorów Tesli taka struktura będzie oznaczała zmniejszenie ich wpływu na zarządzanie korporacyjne. W praktyce wymienią oni akcje niezależnego producenta samochodów na udziały w konglomeracie, którego strategiczny rozwój będzie w znacznym stopniu zależał od jednej osoby.

Właśnie dlatego ważnym elementem negocjacji będzie ustalenie wartości Tesli. Analitycy z RBC Capital Markets i JPMorgan przypuszczają, że jej akcjonariusze mogą zażądać premii w wysokości 20–35% w stosunku do wartości rynkowej spółki. Przy obecnej kapitalizacji mowa jest o setkach miliardów dolarów.

Dlaczego Chiny mogą zablokować połączenie Tesli i SpaceX

Jedną z największych przeszkód na drodze do utworzenia jednej korporacji mogą okazać się nie amerykańscy akcjonariusze, ale chińskie organy regulacyjne.

Analityk JPMorgan, Rajat Gupta, uważa, że uzyskanie zgody z Pekinu może okazać się trudniejszym zadaniem niż uzgodnienie umowy z inwestorami Tesli. Chiny zapewniają około 20% przychodów producenta samochodów i odgrywają ważną rolę w jego działalności produkcyjnej. W Szanghaju znajduje się jedna z największych fabryk Tesli, która obsługuje zarówno chiński rynek krajowy, jak i dostawy międzynarodowe.

Jednocześnie SpaceX ściśle współpracuje z amerykańskim sektorem obronnym, a sieć satelitarna Starlink nie uzyskała zezwolenia na działalność w Chinach.

Główny problem, zdaniem Gupty, polega na sprzeczności między interesami gospodarczymi Tesli w Chinach a strategicznym znaczeniem SpaceX dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego.

Analityk jako wyjście z tej sytuacji wskazuje na ewentualne oddzielenie chińskiej działalności Tesli od reszty korporacji. Dopuszcza on utworzenie struktury, w której pakiet kontrolny chińskiego oddziału należałby do lokalnych inwestorów, a Tesla uzyskiwałaby dochody z licencjonowania marki, oprogramowania i innych technologii.

Taki scenariusz pozwoliłby producentowi samochodów zachować obecność w Chinach, ograniczając jednocześnie bezpośrednie powiązania korporacyjne między chińskimi aktywami produkcyjnymi a amerykańskim biznesem kosmicznym.

Jednak wydzielenie chińskiego oddziału może pozbawić Teslę części przyszłych przychodów oraz kontroli nad jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych. W rzeczywistości Musk będzie musiał znaleźć kompromis między zachowaniem dostępu do jednego z największych rynków motoryzacyjnych na świecie a integracją Tesli z firmą o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Jednocześnie ryzyko geopolityczne może rozciągnąć się również na inne kraje, które korzystają z technologii Tesli, Starlink lub xAI. Połączona korporacja prawdopodobnie znajdzie się pod wzmożoną kontrolą organów antymonopolowych oraz organów regulacyjnych w zakresie ochrony informacji.

Czy Elon Musk może połączyć absolutnie wszystkie swoje firmy?

Pomysł utworzenia jednej korporacji macierzystej dla wszystkich przedsiębiorstw Muska pojawił się już w 2020 roku. Wówczas amerykański inwestor Dave Lee zaproponował przedsiębiorcy utworzenie spółki holdingowej o nazwie X, która połączyłaby Teslę, SpaceX, Neuralink i The Boring Company.

Musk pozytywnie zareagował na tę propozycję, choć w tamtym momencie nie ogłosił konkretnych planów utworzenia takiego holdingu. Sześć lat później część tej koncepcji została już zrealizowana. SpaceX kontroluje Starlink, xAI oraz serwis społecznościowy X, a potencjalne przejęcie Tesli może stać się kolejnym etapem konsolidacji.

Nie musi to jednak oznaczać dalszego przejęcia firm Neuralink i The Boring Company. Neuralink działa w branży technologii medycznych, która charakteryzuje się specyficznymi wymogami regulacyjnymi, długimi cyklami badań klinicznych oraz odrębnymi ryzykami prawnymi. Z kolei The Boring Company może współpracować z innymi przedsiębiorstwami Muska bez utraty niezależności korporacyjnej.

Jednym z możliwych scenariuszy jest utworzenie holdingu technologicznego, w ramach którego firmy zachowają własne marki, kierownictwo i niezależność operacyjną, ale będą miały wspólną strukturę macierzystą. Podobny model stosuje firma Alphabet, która zrzesza Google, Waymo, DeepMind i inne projekty technologiczne.

W przypadku Muska skala takiego holdingu będzie znacznie większa. Potencjalnie obejmie on produkcję samochodów, robotykę, starty kosmiczne, łączność satelitarną, sztuczną inteligencję, półprzewodniki, energetykę oraz infrastrukturę transportową.

Jednocześnie utworzenie korporacji o wartości ponad 3 bilionów dolarów nie zagwarantuje jej przywództwa technologicznego ani finansowego. Znaczna część projektów, na których opierają się długoterminowe oczekiwania inwestorów, w szczególności masowa produkcja robotów humanoidalnych oraz kosmiczne centra danych, nie udowodniła jeszcze swojej efektywności komercyjnej.

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