Instytut Badań Gospodarczych Ifo prognozuje, że w Niemczech w 2027 i 2028 roku co roku zostanie ukończona budowa 195 tys. lokali mieszkalnych. To mniej niż 200 tys. rocznie i mniej niż w poprzednich szacunkach instytutu, informuje Der Spiegel.

Prognoza została obniżona

W lutym Ifo oczekiwał ukończenia 205 tys. lokali mieszkalnych w 2027 roku i 215 tys. w 2028 roku. Ekspert Ifo ds. budownictwa Ludwig Dorffmeister wyjaśnił rewizję prognozy dalszym wzrostem kosztów budowy, w tym jako następstwem wojny w Iranie.

Jak powiedział, w 2026 roku liczba ukończonych lokali mieszkalnych spadnie zgodnie z oczekiwaniami do 185 tys. Będzie to najniższy wynik od 15 lat i o 20 tys. mniej niż w 2025 roku.

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Czynniki spadku budownictwa

Dorffmeister zaznaczył, że budownictwo mieszkaniowe od 2022 roku ograniczają trzy czynniki: skok cen usług budowlanych, gwałtowny wzrost kosztów finansowania oraz znaczne ograniczenie państwowego wsparcia dla sektora.

Według najnowszej oceny Federalnego Instytutu Badań nad Budownictwem, Sprawami Miejskimi i Rozwojem Przestrzennym, do 2030 roku Niemcy potrzebują około 320 tys. nowych lokali mieszkalnych rocznie.

Prezes Federalnego Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Mieszkaniowych i Nieruchomościowych Axel Gedaschko oświadczył, że wprowadzony w ubiegłym roku federalny „turbo budowlany” może przyspieszyć procedury uzyskiwania pozwoleń. Jednocześnie, w jego ocenie, mechanizm ten nie rozwiązuje problemu finansowania wielu już zatwierdzonych projektów przy dostępnych stawkach czynszu. Wskazał również na pogorszenie sytuacji w sektorze mieszkań socjalnych.

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