W australijskim Alice Springs inwestorzy z Melbourne i Sydney aktywnie kupują domy, często bez wcześniejszych oględzin i w ciągu 24 godzin od wystawienia nieruchomości na sprzedaż. Przyciąga ich wysoka rentowność najmu w mieście, informuje ABC News Australia.

Dyrektor First National Real Estate Alice Springs, Eli Melki, powiedział, że kupujący szukają domów w cenie od 400 tys. do 500 tys. dolarów. Według niego popyt ze strony inwestorów nasilił się po tym, jak rząd federalny zlikwidował korzyści wynikające z mechanizmu negative gearing, dlatego kupujący skoncentrowali się na nieruchomościach zapewniających wysokie dochody z najmu.

Rekordowy popyt na domy

Według Melkiego jego agencja sprzedała około 25 domów w ciągu ostatniego miesiąca, podczas gdy poprzedni miesięczny rekord wynosił pięć transakcji. Marion Burton, agentka nieruchomości z Marion Burton Real Estate, oszacowała, że inwestorzy z innych stanów mogli kupić około 40–50 domów w pierwszym kwartale roku finansowego.

Oczekuje ona, że ostatecznie inwestorom zostanie sprzedanych około 100 domów. Burton zaznaczyła również, że aktywność inwestorów dodała pewności lokalnym właścicielom rozważającym sprzedaż nieruchomości. Jednocześnie, jak powiedziała, osobom kupującym pierwsze mieszkanie trudniej jest konkurować z inwestorami, którzy mają już zapewnione finansowanie i dobrze znają procedurę zakupu.

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Wysokie czynsze i niedobór mieszkań

Mediana tygodniowego czynszu za dom z trzema sypialniami w Alice Springs wynosi 650 dolarów, czyli o 31% więcej niż dziesięć lat temu. Wskaźnik pustostanów na rynku najmu w mieście wynosi zaledwie 1,4%.

Eli Melki powiązał wysoki popyt na najem z ograniczoną podażą mieszkań, brakiem gruntów pod zabudowę i wysokimi kosztami budowy. Dyrektorka wykonawcza NT Shelter Annie Taylor podkreśliła, że zmiana właścicieli istniejących domów nie zwiększa ogólnej liczby dostępnych mieszkań, a najem jest już zbyt drogi dla wielu rodzin.

Burton zauważyła, że kupowanie domów przez inwestorów w celu ich dalszego wynajmu może pozwolić obecnym najemcom pozostać w swoich lokalach. Jeśli dom kupuje właściciel, aby w nim zamieszkać, najemcy muszą szukać nowego lokum.

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