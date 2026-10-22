W Polsce rady miejskie Łodzi i Szczecina uchwaliły stosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2027 roku. Właściciele mieszkań będą płacić 1,29 zł za metr kwadratowy rocznie, a dla lokali wykorzystywanych do działalności gospodarczej stawka wyniesie 36,49 zł za metr kwadratowy.

Jak informuje RMF24, maksymalne stawki na 2027 rok ogłoszono kilka miesięcy temu, a samorządy zaczęły zatwierdzać je w swoich gminach. Maksymalne możliwe stawki poparły również rady Kołobrzegu, Rawicza i Gubina. Podwyżka dotknie także mieszkańców Kościerzyny i Gorlic.

Jak zmienią się opłaty

Dla mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych roczny podatek przy maksymalnej stawce wyniesie 77,40 zł. Obecnie przy stawce 1,25 zł za metr kwadratowy właściciel takiego lokalu płaci 75 zł.

Zmiany będą bardziej odczuwalne dla biznesu. Podatek za lokal komercyjny o powierzchni 60 metrów kwadratowych wzrośnie z 2131,80 do 2189,40 zł rocznie. W przypadku garażu o powierzchni 20 metrów kwadratowych opłata wyniesie 246,60 zł zamiast 240 zł: stawka wzrośnie do 12,33 zł za metr kwadratowy.

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Maksymalną stawkę dla gruntów pod budynkami ustalono na poziomie 0,80 zł za metr kwadratowy, a dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą — 1,49 zł.

Gdzie nie poparto podwyżki

W Radomsku radni odrzucili podwyżkę zaproponowaną przez prezydenta miasta, dlatego stawki nie wzrosną tam w 2027 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w Dziwnowie, gdzie radni również stanęli po stronie mieszkańców.

W Lublinie, Bielsku-Białej, Tarnowie, Rudzie Śląskiej i Wodzisławiu Śląskim nadal przygotowywane są projekty odpowiednich uchwał. Wśród miast wojewódzkich, w których nie stosuje się maksymalnych stawek, wymieniono Rzeszów, Kielce, Opole, Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W Zielonej Górze stawka dla mieszkań nie przekracza 1 zł za metr kwadratowy.

Władze lokalne wyjaśniają podwyżki potrzebą zwiększenia dochodów budżetowych na inwestycje, utrzymanie infrastruktury i lokalne programy społeczne. Według danych publikacji, w zależności od wielkości miasta dodatkowe wpływy mogą wynieść od 1 mln do 7 mln zł.

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