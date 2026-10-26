W drugim kwartale liczba gospodarstw domowych na Tajwanie, w których mieszka tylko jedna osoba starsza, osiągnęła rekordowe 716,5 tys. Było to o 2,9 tys. więcej niż w poprzednim kwartale, podał Taipei Times, powołując się na statystyki Platformy Informacji o Nieruchomościach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wzrost liczby gospodarstw osób starszych

Łącznie liczba gospodarstw domowych, w których mieszkają wyłącznie osoby starsze, wyniosła w drugim kwartale 927,5 tys. Wskaźnik wzrósł w ciągu kwartału o 4139, czyli o około 0,4%.

Huang Shu-wei, dyrektor działu usług dla właścicieli nieruchomości w Colliers International, powiązał wzrost liczby takich gospodarstw ze spadkiem dzietności, starzeniem się społeczeństwa i upowszechnieniem rodzin nuklearnych. Jego zdaniem rozwój zastosowań sztucznej inteligencji i masowa produkcja robotów opiekuńczych mogą zmniejszyć zależność ludzi od pomocy innych osób.

Huang stwierdził również, że trend zwiększa potrzebę planowania urbanistycznego uwzględniającego uniwersalne projektowanie, bezbarierowe windy oraz głębszą integrację opieki społecznościowej z zasobami medycznymi.

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Spadek liczby rejestracji

Jednocześnie całkowita liczba zarejestrowanych gospodarstw domowych na Tajwanie zmniejszyła się o 77,8 tys., czyli o około 1%. Liczba zarejestrowanych nieruchomości mieszkalnych w drugim kwartale wyniosła około 8,025 mln, wobec około 8,103 mln w pierwszym kwartale.

Najbardziej zmniejszyła się liczba gospodarstw jednoosobowych: z 2,646 mln do 2,618 mln, czyli o 27,5 tys. Liczba gospodarstw z czterema mieszkańcami spadła o około 12,5 tys., a z trzema mieszkańcami — o 11,4 tys.

Ho Shih-chang, dyrektor generalny Housing Trend Institute, oświadczył, że spadek liczby gospodarstw jednoosobowych mógł być związany ze śmiercią właścicieli w wyniku starzenia się społeczeństwa, a także z nową polityką podatkową dotyczącą gromadzonych mieszkań, która zmniejszyła zachęty do utrzymywania wielu rejestracji.

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