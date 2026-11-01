W listopadzie singapurski Urząd Budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju (HDB) zaoferuje 1310 mieszkań w ramach programu Build-To-Order w projekcie Sembawang Anchor. Czas oczekiwania na mieszkanie wyniesie dwa lata i 10 miesięcy, podaje Channel NewsAsia.

Nowy projekt mieszkaniowy w Sembawang

Sembawang Anchor znajduje się w nowej dzielnicy mieszkaniowej Sembawang North, między Admiralty Lane a Sembawang Drive. Kompleks będzie się składał z sześciu bloków mieszkalnych, w tym zintegrowanego bloku z mieszkaniami na sprzedaż i wynajem. Nabywcy będą mogli wybierać mieszkania typu 2-room Flexi, a także lokale trzy-, cztero- i pięciopokojowe.

W ramach projektu planowane jest otwarcie placówki przedszkolnej, lokali gastronomicznych, supermarketu i sklepów. W pobliżu zaplanowano również centrum dzielnicowe oraz park o powierzchni jednego hektara. Wśród pobliskich obiektów HDB wymienia Sembawang Mart, Sun Plaza oraz centrum społeczno-sportowe Bukit Canberra z centrum gastronomicznym, polikliniką, krytą halą sportową, siłownią i basenem.

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Jeszcze dwa projekty z krótszym czasem oczekiwania

Dzięki Sembawang Anchor liczba mieszkań z krótszym czasem oczekiwania, oferowanych przez HDB w 2026 roku, osiągnie 4661. Przekroczy to roczny cel wynoszący ponad 4000 takich mieszkań. Łącznie z 4690 mieszkaniami zaoferowanymi w ubiegłym roku, w ciągu dwóch lat zostanie wystawionych 9351 mieszkań z krótszym czasem oczekiwania. HDB poinformował, że przybliża to urząd do celu zaoferowania 12 000 takich mieszkań w latach 2025–2027.

W listopadowej turze sprzedaży pojawią się także mieszkania w projektach Bayshore Oasis w Bedok i Plantation Dew w Tengah. W obu przypadkach czas oczekiwania wyniesie trzy lata i dwa miesiące. Bayshore Oasis będzie obejmować 855 mieszkań typu 2-room Flexi i czteropokojowych, natomiast Plantation Dew — 710 mieszkań, w tym typu 3Gen.

W Plantation Dew opcja mieszkań white flats z otwartym układem, bez wewnętrznych przegród między częścią dzienną a sypialną, po raz pierwszy zostanie rozszerzona na lokale pięciopokojowe. Ten format ma zapewnić nabywcom więcej możliwości aranżacji przestrzeni. Łącznie trzy projekty zaoferują 2875 mieszkań z czasem oczekiwania wynoszącym około trzech lat lub krócej — to ponad jedna trzecia z około 7960 mieszkań planowanych do listopadowej sprzedaży.

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