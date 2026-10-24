Sąd ds. środowiska i gruntów w Kenii orzekł, że nie ma jurysdykcji do rozpatrzenia pozwu byłego sekretarza gabinetu Raphaela Tujua oraz spółki Dari Limited dotyczącego sprzedaży Dari Business Park w Nairobi. Powodowie zakwestionowali sprzedaż obiektu spółce Ultra Eureka Limited za 450 mln szylingów kenijskich w październiku 2024 roku.

Kwestia wyceny nieruchomości

Jak informuje Nation Kenya, sąd stwierdził, że istotą sporu jest to, czy wierzyciel spełnił wymogi prawne podczas wyceny i sprzedaży obciążonej nieruchomości. Sędzia podkreślił, że powołanie się na prawa konstytucyjne samo w sobie nie daje temu sądowi uprawnień do rozpatrywania sprawy, która ze swej istoty wykracza poza jego kompetencje.

Sąd nie rozpatrywał merytorycznie twierdzeń Tujua o zaniżeniu wartości obiektu, naruszeniu ustawowego obowiązku i bezprawności sprzedaży. Były urzędnik twierdził, że sprzedaż opierała się na nieaktualnych i niedokładnych raportach z wyceny, a kwota około 450 mln szylingów nie uwzględniała zabudowy, wykorzystania komercyjnego, dochodów z najmu ani warunków rynkowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kredyt i sprzedaż kompleksu

Spór jest związany z kredytem w wysokości 9,3 mln dolarów, którego East African Development Bank udzielił spółce Dari Limited w kwietniu 2015 roku. Jako zabezpieczenie Tuju przekazał Dari Business Park oraz kompleks rekreacyjny Entim Sidai Wellness Sanctuary. Wierzyciel później próbował odzyskać około 35,05 mln dolarów, co Tuju kwestionował jako kwotę znacznie wyższą od pierwotnego kredytu.

1 października 2024 roku EADB sprzedał Dari Business Park spółce Ultra Eureka Limited. Obiekt znajduje się na działce o powierzchni około 6,8 akra w Nairobi. Po zakupie Ultra Eureka poinformowała, że obciążyła tytuł własności nieruchomości zabezpieczeniem na rzecz Kenya Commercial Bank w celu zabezpieczenia kredytu w wysokości 2,5 mln dolarów.

Żądania powodów

Tuju wniósł o uznanie aukcji, sprzedaży i przeniesienia własności za bezprawne oraz o ich unieważnienie. Alternatywnie żądał rekompensaty dla Dari Limited w wysokości pełnej wartości rynkowej nieruchomości, w tym wartości zabudowy, utraconego biznesu i dochodów z najmu. EADB próbuje również sprzedać Entim Sidai Wellness Sanctuary, aby odzyskać niespłacony dług Dari Limited.

Czytaj nas na