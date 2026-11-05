Wysoki Sąd w Johor Bahru w Malezji nakazał deweloperowi R&F Development Sdn Bhd wypłatę 10,56 mln ringgitów malezyjskich, czyli około 2,58 mln dolarów, odszkodowania właścicielom 84 mieszkań w kompleksie mieszkaniowym R&F Princess Cove. Właściciele, wśród których są obywatele Singapuru, uzyskali wypłaty z powodu opóźnień w przekazaniu mieszkań i ukończeniu części wspólnych kompleksu.

Jak informuje Channel NewsAsia, sąd uznał, że deweloper naruszył umowy kupna-sprzedaży, dzieląc pierwotny pierwszy etap projektu na dwa odrębne — Phase 1A i Phase 1B. Nabywcy mieszkań w trzech blokach mieszkalnych otrzymali klucze 25 października 2017 roku, chociaż cały pierwotny pierwszy etap ukończono dopiero w listopadzie 2018 roku.

Odszkodowanie za mieszkania i infrastrukturę

Sąd postanowił, że do obliczenia odszkodowania za opóźnienie należy przyjąć listopad 2018 roku, a nie październik 2017 roku. Wysokość wypłat za opóźnienie w przekazaniu mieszkań wyniosła 10% rocznie od wartości każdego lokalu. Oddzielnie sąd obliczył odszkodowanie za opóźnienie w realizacji części wspólnych — 10% rocznie od jednej piątej ceny mieszkania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Każdemu z 84 właścicieli przyznano około 34 tys. do 196 tys. ringgitów za opóźnienie w przekazaniu mieszkań. Dodatkowo przyznano im od 6,9 tys. do 39 tys. ringgitów za nieukończone części wspólne. Spółkę zobowiązano także do zwrotu opłat za utrzymanie, wpłat do funduszu rezerwowego oraz kaucji za wodę pobranych przed 8 listopada 2018 roku.

Odwołania stron

Sąd oddalił pozwy dotyczące kolejnych 39 mieszkań. Ich właściciele zostali zobowiązani do zapłaty na rzecz R&F kosztów sądowych w wysokości 10 tys. ringgitów za każde mieszkanie. Według prawników nabywcy ci zawarli umowy już po tym, jak deweloper zmienił plany budowy.

Przedstawiciel R&F Development Josiah Tea oświadczył, że deweloper zamierza zaskarżyć orzeczenie. Jednocześnie prawnik nabywców N.G. Vinod poinformował, że jego klienci, których pozwy oddalono, również planują złożyć apelację. Ostatnie orzeczenie w tej sprawie sąd wydał 10 września 2026 roku.

Czytaj nas na