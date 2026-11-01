Ceny mieszkań w Australii spadają siódmy miesiąc z rzędu: krajowy indeks wartości nieruchomości Home Value Index stracił w październiku 1,2%. Od szczytu w marcu wskaźnik obniżył się o 6,7%, czyli o około 63 400 dolarów w przypadku nieruchomości o medianowej wartości. Mediana wartości mieszkań w kraju wynosi obecnie 884 855 dolarów — podaje ABC News, powołując się na grupę badawczą Cotality.

Tempo spadku przyspieszyło

Dyrektor ds. badań w Cotality, Gerard Burg, oświadczył, że obecne załamanie rozwija się szybciej niż jakikolwiek inny spadek na rynku w ciągu ostatnich 40 lat. W ciągu siedmiu miesięcy wartość mieszkań łącznie we wszystkich stolicach stanów spadła o 8,1%.

Jak zaznaczył Burg, poprzedni rekordowy spadek przypadł na lata 2017–2019, gdy łączna wartość mieszkań w stolicach stanów zmniejszyła się o 8,2%. Burg uważa, że obecny spadek może przekroczyć ten poziom. Praktycznie wszystkie przedmieścia Brisbane, Perth i Adelaide odnotowały w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadek wartości nieruchomości.

Zdaniem Burga spadek wynika przede wszystkim z ograniczenia popytu: wyższe stopy procentowe zmniejszyły możliwości gospodarstw domowych w zakresie zaciągania kredytów i zwiększyły raty hipoteczne. Powiązał on również osłabienie zainteresowania inwestorów ze zmianami ulg podatkowych dotyczących nieruchomości w budżecie federalnym.

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Popyt i liczba transakcji maleją

Według szacunków Cotality liczba sprzedaży mieszkań w ciągu ostatnich trzech miesięcy była o 23% niższa niż rok wcześniej i o 18% mniejsza od średniej z poprzednich pięciu lat. Wskaźnik udanych aukcji łącznie we wszystkich stolicach stanów stale utrzymuje się poniżej 50%.

Mediana czasu sprzedaży mieszkania wzrosła do 39 dni — to najwyższy poziom od sierpnia 2020 roku. Rabat udzielany przez sprzedających osiągnął 4,7%, co jest najwyższym wskaźnikiem od maja 2019 roku.

Główna ekonomistka Domain Nicola Powell oświadczyła, że spadek medianowej ceny o 10% jest całkiem możliwy. Jak powiedziała, zaufanie kupujących może się odbudować dopiero po pojawieniu się sygnałów dotyczących możliwej obniżki stóp. Dane Cotality za październik pokazały również, że mediana wartości mieszkań w Melbourne wyniosła 773 027 dolarów.

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