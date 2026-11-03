W australijskim Perth mediana wartości mieszkań spadła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 5,7% — do 942 018 dolarów. To prawie o 100 tys. dolarów mniej niż na szczycie w kwietniu, gdy wskaźnik przekraczał 1 mln dolarów, informuje ABC News Australia.

Prognoza dalszego spadku

Według danych przytoczonych przez redakcję Australia zmierza ku największemu załamaniu na rynku mieszkaniowym od 40 lat. Grupa badawcza Cotality odnotowała spadek mediany wartości mieszkań w Perth. Jednocześnie ekonomiści Commonwealth Bank zaktualizowali prognozę i oczekują spadku cen domów w mieście o 18% względem kwietniowego szczytu, po czym mogą one zacząć się stabilizować w drugiej połowie 2027 roku.

Dla Vanessy Bray, która po rozstaniu z partnerem od czterech lat szuka mieszkania dla siebie i swoich synów, osłabienie rynku stało się powodem do optymizmu. Szuka ona rodzinnego domu w granicach okręgu szkolnego dzieci i musi zmieścić się w limicie 850 tys. dolarów, wymaganym do udziału w rządowym programie stanowym Help to Buy.

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Kupujący stali się bardziej wybiórczy

Agent nieruchomości Kyle Peters ostrzegł, że optymizm potencjalnych kupujących może być przedwczesny. Jego zdaniem obecne wskaźniki nie odzwierciedlają w pełni stanu rynku, ponieważ kraj nadal boryka się z niedoborem mieszkań.

Prezes REIWA Rob Mandonici zaznaczył, że nawet bez dalszych spadków cen spowolnienie rynku daje kupującym więcej czasu na podjęcie decyzji. Jak powiedział, kupujący nie zniknęli z rynku, ale stali się bardziej wybiórczy. Podkreślił również, że ceny w wielu przedmieściach Perth spadają po okresie wysokich wskaźników.

We wtorek Bank Rezerw Australii podniósł stopę cash rate o 0,25 punktu procentowego — do 4,85%, najwyższego poziomu od 2008 roku.

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