Gmina Dubaju w ZEA zaktualizowała przepisy urbanistyczne dla dzielnicy Al Satwa, zezwalając na niektórych działkach na budowę budynków z parterem i ośmioma piętrami mieszkań. Al Satwa, granicząca z Jumeirah i Bur Dubai, ma przede wszystkim niską zabudowę.

Jak informuje The National, nowe normy mają zapewnić właścicielom gruntów i inwestorom więcej możliwości przebudowy obiektów oraz bardziej efektywnego wykorzystania działek. Wcześniej przepisy głównie zezwalały na budowę willi w zabudowie szeregowej.

Zasady dla różnych działek

Na działkach wzdłuż dróg wewnętrznych można teraz realizować parter i dwa piętra mieszkań. Dla działek wzdłuż dróg zewnętrznych przewidziano bardziej intensywne warianty zabudowy: komercyjny parter oraz dwa lub trzy piętra mieszkań — w zależności od lokalizacji i obowiązujących wymogów urbanistycznych.

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Większy potencjał zabudowy przewidziano dla działek o powierzchni od 1 000 metrów kwadratowych. Mogą one już spełniać to kryterium albo powstać poprzez połączenie dwóch lub większej liczby parceli.

Zachęty do łączenia parceli

Po spełnieniu ustalonych warunków na takich działkach mogą być dozwolone budynki z parterem i ośmioma piętrami mieszkań. Do połączonych działek można także włączać drogi dojazdowe między nimi.

Gmina oświadczyła, że zachęty mają skłonić właścicieli do łączenia mniejszych parceli w większe tereny nadające się do kompleksowej zabudowy. Według Mansoura Al Raisa, dyrektora wykonawczego departamentu planowania gminy Dubaju, zmiany są częścią elastycznego i zrównoważonego podejścia do rozwoju istniejących dzielnic miejskich. Przed ich wprowadzeniem gmina wspólnie z lokalnymi władzami oceniła potrzeby infrastrukturalne i organizację ruchu.

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