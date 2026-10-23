W Singapurze ceny mieszkań HDB na rynku wtórnym w trzecim kwartale 2026 roku spadły o 0,1%, podczas gdy prywatne nieruchomości mieszkaniowe podrożały o 1,4%. Jak informuje Channel NewsAsia, spadek cen mieszkań HDB z odsprzedaży był trzecim z rzędu kwartalnym obniżeniem.

Więcej transakcji mimo spadku cen

Liczba transakcji odsprzedaży mieszkań HDB wzrosła o 19,5% — z 6396 w poprzednim kwartale do 7645. To również o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy zarejestrowano 7221 transakcji. Taki kwartalny wolumen był najwyższy od trzeciego kwartału 2024 roku.

W segmencie najdroższych nieruchomości 596 mieszkań HDB sprzedano za co najmniej 1 mln dolarów singapurskich. To o 21,6% więcej niż w poprzednim kwartale, gdy odnotowano 490 takich transakcji. Według oceny ERA Singapore mieszkania o wartości od 1 mln dolarów singapurskich stanowiły około 7,8% wszystkich transakcji odsprzedaży.

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Prywatne mieszkania drożeją przy niższej aktywności

Ceny prywatnych nieruchomości mieszkaniowych w trzecim kwartale wzrosły o 1,4%, po wzroście o 0,5% w poprzednim kwartale. Wartość domów z działkami wzrosła o 2,9%, a ceny nieruchomości mieszkaniowych bez działek — o 1%. Jednocześnie łączna liczba transakcji dotyczących prywatnych mieszkań spadła o 16,3%, do 5146 jednostek.

Deweloperzy wprowadzili na rynek 1140 nowych prywatnych lokali mieszkalnych, z wyłączeniem executive condominiums, wobec 1783 kwartał wcześniej. Sprzedaż nowych lokali spadła z 2141 do 1183 jednostek. Liczba odsprzedaży prywatnych mieszkań wyniosła 3801, czyli 73,9% wszystkich sprzedaży w tym segmencie.

Podaż nowych mieszkań

W trzecim kwartale w Singapurze ukończono budowę 3559 prywatnych lokali mieszkalnych, w tym executive condominiums, wobec 1212 w poprzednim kwartale. Pod koniec kwartału około 32 800 lokali mieszkalnych mogło zostać zaoferowanych na sprzedaż w ciągu kolejnego roku lub dwóch lat. HDB i URA zaapelowały do gospodarstw domowych o ostrożne podejście do zakupu nieruchomości i zaciągania kredytów hipotecznych ze względu na niepewność sytuacji makroekonomicznej oraz stóp procentowych.

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