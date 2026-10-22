Ceny mieszkań we wszystkich stolicach Australii spadły po raz pierwszy od 15 lat — to dopiero drugi taki przypadek w historii pomiarów. Jak informuje The Guardian, wynika to z raportu Domain dotyczącego cen domów za kwartał wrześniowy 2026 roku.

Spadek w Sydney i Melbourne

W Sydney mediana ceny domu spadła w kwartale o 4,7% — do 1,66 mln dolarów australijskich. To najniższy poziom od dwóch lat.

W Melbourne ceny spadały trzeci kwartał z rzędu: w kwartale wrześniowym obniżyły się o 3,3%, a mediana wartości domu wyniosła 1,014 mln dolarów australijskich. To największy kwartalny spadek w mieście od czterech lat.

Rekordowe tempo spadku

Największy spadek odnotowano w Perth, gdzie ceny domów zmniejszyły się o rekordowe 4,7%. W Brisbane i Adelajdzie również zarejestrowano najsilniejsze kwartalne spadki cen od początku prowadzenia statystyk.

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Główna ekonomistka Domain ds. nieruchomości mieszkaniowych Nicola Powell oświadczyła, że spadek objął różne regiony i segmenty rynku: tanieją zarówno domy, jak i mieszkania. Według niej nieruchomości sprzedają się dłużej, kupujący mają więcej możliwości negocjacji, a sprzedający muszą korygować oczekiwania cenowe.

Powell powiązała spadek z wysokimi stopami procentowymi, długotrwałą presją związaną z kosztami życia oraz zmianami w polityce podatkowej dotyczącej inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z raportem ograniczone możliwości kupujących w zakresie pozyskania kredytów również hamują sprzedaż.

Ekonomistka zaznaczyła, że podaż mieszkań w wielu stolicach osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat, co stwarza możliwości dla kupujących ze stabilnym finansowaniem. Powell nie wykluczyła, że mediana ceny domu w Melbourne może do końca roku spaść poniżej 1 mln dolarów australijskich.

Ekonomiści Morgan Stanley prognozują, że rynek może osiągnąć najniższy punkt w drugiej połowie 2027 roku. Oczekują, że spadek od poziomu szczytowego do minimum może wynieść 15%.

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