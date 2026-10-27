W Estonii nie nastąpił oczekiwany wzrost wpływów podatkowych po obniżeniu stawki dla licencjonowanych kasyn internetowych. W rezultacie budżet Estońskiego Funduszu Kapitału Kulturowego w przyszłym roku będzie o 6–7 mln euro mniejszy, niż wcześniej prognozowano, informuje ERR News.

Według estońskiego Ministerstwa Finansów po wprowadzeniu ulgi podatkowej wpłynęły tylko dwa wnioski o nowe licencje dla kasyn internetowych. Jeden z nich jest nadal rozpatrywany, a drugi odrzucono. Zastępczyni sekretarza generalnego ministerstwa Evelin Liivamägi oświadczyła, że nie oczekiwano dużego napływu nowych operatorów.

Oczekiwania się nie sprawdziły

Obniżenie podatku było jedną z obietnic koalicyjnej partii Eesti 200. Zwolennicy tej decyzji liczyli, że niższa stawka przyciągnie do kraju operatorów hazardowych, zwiększy wpływy podatkowe i zapewni większe finansowanie kultury oraz sportu. Jeden ze scenariuszy zakładał wzrost dochodów z podatku od kasyn internetowych do 95 mln euro do 2029 roku.

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Obowiązująca ustawa przewiduje stopniowe obniżenie stawki podatku dla kasyn internetowych do 4% w 2029 roku. Margus Allikmaa, szef Estońskiego Funduszu Kapitału Kulturowego, uważa, że obniżanie podatku należy jak najszybciej zakończyć.

Ryzyko dla projektów kulturalnych

Estoński Fundusz Kapitału Kulturowego finansuje duże projekty, w tym budowę nowego budynku telewizyjnego ERR, centrum kultury Siuru w Tartu oraz projekt Tallinn Film Wonderland. Przy niższych wpływach podatkowych harmonogramy płatności za takie projekty mogą się wydłużyć, co zwiększy zapotrzebowanie na pożyczki i koszty odsetek.

Minister finansów Jürgen Ligi również nazwał obniżkę podatku nieudaną polityką, jednak zaznaczył, że rząd nie planuje wycofać decyzji zatwierdzonej przez Riigikogu. Jak powiedział, zmiany polityki podatkowej muszą być ogłaszane co najmniej sześć miesięcy wcześniej.

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