W stanie Utah w USA postawiono zarzuty karne operatorowi rynku prognostycznego Kalshi oraz dwóm jego współzałożycielom — dyrektorowi generalnemu Tarekowi Mansourowi i dyrektor operacyjnej Luanie Lopes Larze. Jak informuje The Guardian, nastąpiło to kilka miesięcy po tym, jak sąd federalny odrzucił próbę firmy, by uniemożliwić władzom stanowym stosowanie wobec jej działalności surowych przepisów przeciw hazardowi.

Istota zarzutów

Zarzuty postawiono na podstawie przepisów dotyczących poważnych przestępstw. Obejmują one 13 przypadków naruszenia stanowego zakazu hazardu oraz jeden dodatkowy przypadek związany z czerpaniem zysków z nielegalnej działalności.

Prokurator generalny Utah Derek Brown oświadczył, że Kalshi kontynuowała działalność w stanie mimo orzeczenia sądu federalnego o stosowaniu do spółki przepisów Utah dotyczących hazardu. Jego zdaniem nazywanie tej działalności rynkiem prognostycznym nie wystarcza, by zmienić jej ocenę prawną, a federalna rejestracja nie stawia spółki ponad prawem.

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Stanowisko spółki

Kalshi określiła zarzuty jako „nadmierną ingerencję” i stwierdziła, że władze Utah działają z pobudek politycznych. Spółka poinformowała, że zamierza dążyć do umorzenia sprawy w sądzie, tak jak wcześniej uczyniła w Arizonie.

Biuro prokuratora generalnego Utah nie sprecyzowało, jakich dokładnie kar będzie domagać się w tej sprawie, choć zarzuty dotyczące poważnych przestępstw mogą wiązać się z karą pozbawienia wolności. Kalshi utrzymuje, że rynki prognostyczne należą wyłącznie do jurysdykcji federalnej i nie podlegają stanowym przepisom o hazardzie. Spory sądowe dotyczące regulacji takich platform trwają w około 20 stanach, a analitycy uważają, że sprawą może ostatecznie zająć się Sąd Najwyższy USA.

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