Wysoki Sąd w Pretorii w RPA uchylił decyzję ministra handlu, przemysłu i konkurencji Parksa Tau o przyznaniu firmie Sizekhaya licencji na prowadzenie loterii narodowej. Sąd uznał również za nieważną umowę licencyjną między ministrem, Krajową Komisją Loterii i Sizekhaya oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ministra, informuje TimesLIVE.

Ponowne rozpatrzenie licencji

Sąd zawiesił skutki stwierdzenia nieważności umowy na dwa kolejne okresy sześciomiesięczne. Pierwsze sześć miesięcy przeznaczono dla Tau na ponowne rozpatrzenie decyzji o przyznaniu licencji.

Kolejne sześć miesięcy przewidziano na negocjacje, zawarcie nowej umowy licencyjnej i organizację środków przejściowych, jeśli minister zdecyduje się nie przyznać licencji Sizekhaya. Sąd nakazał również Tau, aby podczas ponownego rozpatrywania nie brał pod uwagę raportu komisji ministerialnej ani jej rekomendacji.

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Wniosek o kontrolę decyzji złożyły Ithuba Lottery i konsorcjum Ringeta, które zakwestionowały przyznanie licencji firmie Sizekhaya.

Stanowisko firmy

Sizekhaya Holdings oświadczyła, że jest rozczarowana decyzją sądu. Firma podkreśliła, że sąd nie wydał wobec niej niekorzystnych ustaleń w kwestiach, na które powoływały się Ithuba i Ringeta, oraz nazwała przedmiot sporu techniczną kwestią procedury przyznawania licencji.

Sizekhaya poinformowała, że loteria narodowa nadal działa w zwykłym trybie: bilety można kupować, losowania będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, a wygrane będą wypłacane jak zwykle. Według firmy sąd zawiesił wykonanie swojego orzeczenia w interesie nieprzerwanego finansowania projektów użyteczności publicznej za pośrednictwem Krajowego Funduszu Powierniczego Dystrybucji Środków Loterii, w tym domów dla osób starszych i dzieci.

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