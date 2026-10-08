W Polsce funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policji w Łodzi zatrzymali 58 osób w ramach operacji przeciwko nielegalnemu hazardowi. Podczas przeszukań w kilkudziesięciu miejscach, głównie w województwie łódzkim, funkcjonariusze zabezpieczyli 287 nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy, nośniki danych i narkotyki, informuje RMF24.

Przeszukania w 51 lokalach

Operację przeprowadzili pracownicy administracji skarbowej z różnych regionów kraju wspólnie z policjantami z Łodzi. W 51 wytypowanych punktach zatrzymano osoby w wieku od 19 do 72 lat.

Wszystkim zatrzymanym zarzuca się przestępstwa skarbowe związane z organizowaniem nielegalnych gier na automatach. Wśród nich był 19-letni mężczyzna, który był poszukiwany.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia

Siedmiu osobom zarzuca się również udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Za te czyny może im grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wobec trzech podejrzanych zastosowano dozór policyjny, a kolejnych czterech tymczasowo aresztowano na okres od dwóch do trzech miesięcy. Dwie osoby zostały również umieszczone w areszcie w sprawach dotyczących handlu narkotykami i ich posiadania.

Podczas operacji zabezpieczono ponad 598 tys. złotych w gotówce. Za posiadanie nielegalnego automatu do gier w Polsce grozi kara 100 tys. złotych za każde urządzenie, a organizowanie gier hazardowych może być karane wysoką grzywną i pozbawieniem wolności do trzech lat.

Czytaj nas na