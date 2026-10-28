W Indonezji 12,3 mln osób w 2025 roku wpłacało środki na platformy hazardu online, a wartość transakcji związanych z hazardem wyniosła 286,8 bln rupii indonezyjskich. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na dane indonezyjskiego Centrum Analizy i Raportowania Transakcji Finansowych (PPATK).

Hazard online jest w kraju nielegalny, jednak władze mierzą się z ciągłym pojawianiem się nowych stron i kont po ich blokowaniu. Ministerstwo Komunikacji i Spraw Cyfrowych Indonezji oświadczyło, że od 1 stycznia do 11 września podjęło działania wobec 3,6 mln stron hazardowych.

Najbardziej narażone grupy

Według PPATK 71% graczy w 2024 roku zarabiało mniej niż 5 mln rupii miesięcznie, a około 570 tys. z nich otrzymywało państwową pomoc socjalną. Ministerstwo oszacowało również liczbę nieletnich dotkniętych hazardem online na prawie 200 tys.; 80 tys. z nich miało mniej niż 10 lat.

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27-letni sprzedawca motocykli Kibo powiedział dziennikarzom, że co miesiąc przegrywa około 30% swoich dochodów, wynoszących od 6 mln do 7 mln rupii. Jak stwierdził, nawet po wygranych w większości przypadków ponownie zawierał zakłady. Inny rozmówca, Abun, który pracował na tradycyjnym targu w Bogorze, oświadczył, że z powodu uzależnienia stracił pracę i status odbiorcy pomocy socjalnej.

Blokady nie powstrzymują popytu

Eksperci, z którymi rozmawiało medium, uważają, że samo blokowanie stron, zamrażanie kont i aresztowanie operatorów nie wystarczą, dopóki utrzymuje się duży popyt na hazard. Zwrócili uwagę na mechanizmy podobne do tych stosowanych przez media społecznościowe i gry mobilne: premie za powrót, nagrody oraz komunikaty sugerujące, że wygrana jest rzekomo blisko.

Ekonomista i specjalista ds. polityki publicznej Ahmad Nur Hidayat wezwał do prowadzenia kampanii wyjaśniających finansowe ryzyko hazardu oraz zapoznawania ludzi z legalnymi sposobami oszczędzania i inwestowania. Badacz Made Supriatma z singapurskiego ISEAS-Yusof Ishak Institute zauważył, że w Indonezji uzależnienie od hazardu jest postrzegane przede wszystkim jako problem społeczny, a nie kwestia zdrowia psychicznego.

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