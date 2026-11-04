Statek wycieczkowy Villa Vie Odyssey opuścił port Sihanoukville w Kambodży bez pasażerów. Na pokładzie znajdowało się około 50 członków załogi, podczas gdy ponad 200 osób, które mieszkały na statku, zostało zmuszonych do zejścia na ląd po zakończeniu jego działalności.

Jak informuje Global News, statek opuścił port we wtorek. Szef departamentu turystyki Sihanoukville Thaing Sochitkrishna powiedział agencji Reuters, że około 100 pasażerów pozostało w Kambodży, a pozostali w większości polecieli do innych krajów regionu.

Rejs wstrzymano po 755 dniach na morzu

Operator Villa Vie Residences wstrzymał podróż w ubiegłym tygodniu, gdy liniowiec zawinął do Sihanoukville. W tym momencie statek przebywał na morzu od 755 dni, a na pokładzie było 203 pasażerów. Firma oferowała ludziom wynajem lub zakup zakwaterowania na statku w celu długoterminowego lub stałego zamieszkania.

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Operator oświadczył, że dalsza eksploatacja stała się finansowo niemożliwa z powodu znacznego wzrostu cen paliwa w regionach na trasie rejsu. Firma powiązała to z wojną w Iranie i wskazała, że miesięczne koszty jednej kabiny wzrosły z 1800 dolarów do około 6–8 tys. dolarów.

Pasażerowie zabrali swoje rzeczy

We wtorek pasażerom pozwolono zabrać z liniowca pozostałe rzeczy osobiste. Jedna z nich, Shireen Thomas z Wilmington w Karolinie Północnej, powiedziała agencji Reuters, że na statku pozostało wiele rzeczy, które chciałaby odebrać.

Villa Vie Residences deklarowała, że pomoże pasażerom w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania, jednak niektóre osoby na pokładzie twierdziły, że nie otrzymały takiego wsparcia. Kanadyjka Mary Ann Demsar przekazała, że właściciele nie wyjaśnili, czy podróż będzie kontynuowana. Firma nie potwierdziła ostatecznego celu podróży liniowca.

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