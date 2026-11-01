Pakistańskie linie Pakistan International Airlines (PIA) 30 października wznowiły bezpośrednie loty między Islamabadem a Pekinem. Pierwszy samolot wykonał rejs, przywracając bezpośrednie połączenie lotnicze między stolicami Pakistanu i Chin.

Loty w każdy piątek

Zgodnie ze zaktualizowanym rozkładem przewoźnik będzie latał między Islamabadem a Pekinem raz w tygodniu — w każdy piątek. Linia zamierza oferować konkurencyjne taryfy oraz zapewniać regularną i niezawodną obsługę pasażerów.

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O wznowieniu lotów informuje Dawn. Publikacja zaznacza, że powrót tej trasy ma wzmocnić więzi lotnicze między Pakistanem a Chinami oraz przywrócić regularną obecność PIA na chińskim rynku.

Współpraca z chińskimi przewoźnikami

PIA wzmocniły także współpracę z trzema chińskimi liniami lotniczymi: Air China, Shenzhen Airlines i Hainan Airlines. Dzięki partnerstwu z Air China pasażerowie będą mogli skorzystać z dalszych lotów przesiadkowych do różnych krajowych kierunków w Chinach przez Pekin, który jest dużym węzłem lotniczym.

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