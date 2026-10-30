Singapurskie linie lotnicze Singapore Airlines przedłużyły odwołanie lotów między Singapurem a Dubajem do 28 lutego 2027 roku. Przewoźnik jako przyczynę wskazał sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie, informuje Channel NewsAsia.

Jakie loty odwołano

Ograniczenia dotyczą lotu SQ494 z Singapuru do Dubaju oraz lotu SQ495 z Dubaju do Singapuru. Singapore Airlines wcześniej odwołały te loty do 1 grudnia, a teraz przedłużyły odwołanie o niemal kolejne trzy miesiące — do końca lutego.

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Zwroty środków dla pasażerów

Linie lotnicze poinformowały, że pasażerowie odwołanych lotów mogą otrzymać pełny zwrot za niewykorzystaną część biletu. Osoby, które kupiły bilety bezpośrednio w Singapore Airlines, mogą złożyć internetowy wniosek o zwrot środków.

Pasażerom, którzy rezerwowali loty przez agentów turystycznych lub partnerskie linie lotnicze, zalecono kontakt z agentem lub przewoźnikiem, u którego kupiono bilet. Singapore Airlines ostrzegły również, że z powodu zmiennej sytuacji zakłócone mogą zostać także inne ich loty, i zaleciły sprawdzanie statusu lotu oraz aktualizację danych kontaktowych w rezerwacji w celu otrzymywania powiadomień.

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