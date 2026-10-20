W USA demokratka Amy Acton, była szefowa ochrony zdrowia stanu Ohio, wyprzedza republikanina Viveka Ramaswamy'ego w sondażach przed wyborami gubernatorskimi. Wyścig pozostaje wyrównany, jednak wyniki badań dają Acton przewagę, informuje TIME.

Ramaswamy otrzymał pełne poparcie prezydenta Donalda Trumpa wkrótce po ogłoszeniu swojej kampanii. Faktycznie zawęziło to grono potencjalnych kandydatów republikańskich, do którego mogli wejść prokurator generalny stanu Dave Yost, skarbnik Robert Sprague i zastępca gubernatora Jim Tressel.

Wydatki na reklamy

Ramaswamy i popierające go grupy wydały 101 mln dolarów na reklamy przeciwko Acton, z czego sam kandydat wydał 36 mln dolarów. Acton i sprzymierzone z nią grupy wydały około jednej trzeciej tej kwoty. W ich reklamach Ramaswamy jest nazywany oszustem, który rzekomo zdobył majątek, wprowadzając inwestorów w błąd. Sam Ramaswamy zaprzecza tym oskarżeniom.

W kampanii przeciwko Acton rozpowszechniano również twierdzenia związane z incydentem w jej domu w sierpniu 2019 roku, na który zareagowała policja. Acton oświadczyła, że Ramaswamy znacząco zniekształca okoliczności tej sprawy, i z tego powodu odmówiła udziału w debatach z nim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trudna kampania dla republikanina

Ramaswamy przedstawia się jako kandydat, który zostanie najbardziej konserwatywnym gubernatorem w historii Ohio. Popiera obniżki podatków, rozwój gospodarczy, centra danych dla sztucznej inteligencji oraz surową politykę imigracyjną.

W republikańskich prawyborach Ramaswamy łatwo zdobył nominację, jednak niemal jedna piąta wyborców oddała głosy na jego rywala Caseyego Putscha. Profesor nauk politycznych Uniwersytetu Dayton Christopher Devine zauważył, że dla części republikańskiego elektoratu znaczenie może mieć tożsamość Ramaswamy'ego jako Amerykanina indyjskiego pochodzenia i hinduisty.

Ohio wcześniej uważano za jeden z kluczowych stanów, w których wyniki wyborów trudno było przewidzieć, jednak Trump zwyciężał tam we wszystkich trzech wyborach prezydenckich przewagą od ośmiu do 11 punktów procentowych. Republikanie przypuszczają, że sondaże mogą nie doszacowywać ich wyborców, podczas gdy demokraci oceniają wyścig gubernatorski jako co najwyżej wyrównany.

Czytaj nas na