Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Taorminie we Włoszech zaproponowała wykorzystanie sztucznej inteligencji do uproszczenia procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw w UE. Chodzi o podejście „tylko raz”, w ramach którego firmy mogłyby przekazywać informacje organom publicznym jednokrotnie, a AI pomagałaby administracjom skutecznie wykorzystywać te dane.

Jednorazowe przekazywanie danych

Von der Leyen poinformowała o propozycji 12 października podczas zamkniętego spotkania Europejskiej Partii Ludowej na Sycylii, podaje Politico Europe. Jak zaznaczyła, europejskie firmy wielokrotnie przekazują te same informacje różnym organom publicznym, poświęcając na to czas.

Według publikacji jest to pierwszy przypadek, gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej bezpośrednio zaproponowała wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji właśnie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych firm. Jednocześnie von der Leyen nie wyjaśniła, jak działałby system wspierany przez AI, czy obejmowałby wszystkie przedsiębiorstwa ani kiedy Komisja Europejska planuje go wdrożyć.

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Propozycja EU Inc

Zasada jednorazowego przekazywania danych nie jest nowa. Komisja Europejska już uwzględniła ją w inicjatywie EU Inc, przedstawionej w marcu 2026 roku. Przewiduje ona utworzenie zharmonizowanego systemu korporacyjnego, który ma ułatwić zakładanie i działalność firm w różnych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z propozycją EU Inc firmy będą mogły składać dane za pośrednictwem cyfrowego interfejsu na poziomie UE, po czym odpowiednie informacje będą automatycznie przekazywane między organami władzy. Projekt ten nie przewiduje jednak odrębnie wykorzystania AI do takiej wymiany danych.

Von der Leyen wezwała również rządy państw członkowskich do poparcia uproszczenia przepisów i podpisania paktu, zgodnie z którym nie będą one dodawać nowych wymogów podczas wdrażania ustawodawstwa UE do przepisów krajowych. Zgodnie z proponowanym podejściem kraje miałyby identyfikować i uzasadniać dodatkowe wymogi wykraczające poza ustawodawstwo UE, w tym oceniając ich wpływ na przedsiębiorstwa i jednolity rynek.

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