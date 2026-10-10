Carroll obiecał skierować wszystkie tantiemy mineralne do regionów Wiktorii — ABC News Australia
W Australii premier stanu Wiktoria Ben Carroll oświadczył, że jeśli rząd Partii Pracy zostanie wybrany ponownie, 100% wpływów z tantiem za zasoby naturalne zostanie skierowanych na infrastrukturę regionalną. Jak informuje ABC News, inicjatywę przedstawiono w ramach kampanii wyborczej przed wyborami stanowymi zaplanowanymi na 28 listopada.
Tantiemy dla regionów
Carroll planuje przedstawić politykę Royalties for the Regions, inspirowaną programem, który od dawna działa w Australii Zachodniej. Jak powiedział, wszystkie wpływy stanu z tantiem za zasoby naturalne będą reinwestowane w infrastrukturę regionalną, w tym szkoły i szpitale.
Premier zaznaczył, że zasoby mineralne Wiktorii mogą według szacunków przynieść 500 mln dolarów w ciągu najbliższych czterech lat. Jako przykłady ożywienia sektora wydobywczego wskazał niedawno zatwierdzony projekt Avonbank Mineral Sands w regionie Wimmera oraz projekt poszukiwawczy Southern Cross Gold Sunday Creek.
Pierwszą podobną politykę w Australii Zachodniej promował ówczesny lider Partii Narodowej Brendon Grylls. Był to warunek jego poparcia dla lidera liberałów Colina Barnetta, który został premierem po nierozstrzygniętych wyborach stanowych w 2008 roku.
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Plan Koalicji dla edukacji technicznej
Liderka opozycji Jess Wilson z kolei obiecała, że rząd Koalicji, jeśli wygra wybory, utworzy w stanie 10 nowych kolegiów technicznych według modelu Australii Południowej. Uczniowie będą się w nich uczyć w pełnym wymiarze w klasach 10–12.
Według szacunków Koalicji program będzie kosztować 222 mln dolarów w ciągu ośmiu lat i umożliwi kształcenie łącznie 5 tys. uczniów. Kolegia będą oferować szkolenia w zakresie hydrauliki, elektrotechniki, stolarstwa, ochrony zdrowia i hotelarstwa.
Wilson oświadczyła, że inicjatywa powinna pomóc rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Koalicja krytykuje obecne Tech Schools utworzone przez Partię Pracy, nazywając je ośrodkami krótkoterminowego zapoznania bez kwalifikacji zawodowych.