Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych na Ukrainie.

Według niego taki krok byłby większym osiągnięciem niż żądanie dopuszczenia Europejczyków do procesu negocjacyjnego.

Kushner zaznaczył również, że obecnie między Ukrainą a Rosją brakuje zaufania.

Źródło: Jared Kushner (oświadczenie po zakończeniu rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)

Przypomnijmy, że Arachamia przewidział zawarcie pokoju między Ukrainą a Rosją do końca 2026 roku.

Wcześniej Kushner, po rozmowach w Abu Zabi, wskazał najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główny cel ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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