W Ceucie w Hiszpanii lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella spotkał się z liderem partii Vox Santiago Abascalem w ramach dwudniowej wizyty poświęconej koordynacji strategii wyborczych. Politycy planują omówić wspólne tematy swoich programów wyborczych przed przedterminowymi wyborami w Hiszpanii i wyborami prezydenckimi we Francji.

Jak informuje Politico Europe, pierwszym punktem podróży Bardelli była Ceuta, hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej. W lipcu doszło tam do masowego napływu migrantów, który wywołał chaos i ponownie ożywił debatę polityczną na temat migracji.

Wspólna kampania przed wyborami

Abascal oświadczył, że obecność Bardelli w Ceucie pokazuje możliwość rozpoczęcia nowego etapu dla obu państw, i opowiedział się za współpracą sił patriotycznych. Bardella z kolei powiązał wybory w Hiszpanii 29 listopada z przyszłymi wyborami prezydenckimi we Francji i nazwał migrację kluczowym problemem dla obu krajów.

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Vox i Zjednoczenie Narodowe należą do grupy Patriotów w Parlamencie Europejskim. Według agregatora Politico Poll of Polls Vox zajmuje trzecie miejsce w sondażach z poparciem na poziomie 18%. Może to uczynić partię ważnym partnerem koalicyjnym dla centroprawicowej Partii Ludowej, która prowadzi w sondażach.

Spotkania w Madrycie

Na wtorek Bardella i Abascal zaplanowali zamknięte spotkania dotyczące strategii wyborczej. Mają także przedstawić swoje zespoły i wymienić się pomysłami na kluczowe tematy kampanii, w tym politykę mieszkaniową. Obaj politycy wystąpią na forum biznesowym Nueva Economía w Madrycie.

Podczas wystąpienia w Ceucie Bardella pozytywnie ocenił również decyzję premierki Włoch Giorgii Meloni o wprowadzeniu kontroli granicznych dla osób przybywających z Hiszpanii po kryzysie w Ceucie.

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