Na Tajwanie burmistrz Tajpej Chiang Wan-an zaproponował obniżenie z 75% do 50% początkowego progu poparcia mieszkańców, wymaganego do udzielenia przez miasto pomocy w projektach odnowy zabudowy. Jak informuje Taipei Times, gdy zainteresowanie wyrazi ponad połowa mieszkańców, urzędnicy będą mogli pomóc w obliczeniu możliwych wariantów odnowy.

Pomoc na wczesnym etapie

Chiang Wan-an, reprezentujący partię Kuomintang, powiedział, że zmiana pozwoli władzom miejskim wcześniej włączać się w złożone projekty. Jednocześnie nowy próg będzie dotyczył wyłącznie początkowego etapu pomocy miejskiej, a nie zgody na rozpoczęcie prac budowlanych.

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Burmistrz zaproponował również, by pod pewnymi warunkami podnieść podstawowy współczynnik intensywności zabudowy z 225% do 300%. Może to dotyczyć działek o powierzchni od 3 tys. metrów kwadratowych w pobliżu stacji metra lub nabrzeży, jeśli projekty będą przewidywały obiekty publiczne. Wyższy współczynnik umożliwia zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki.

Krytyka ze strony przeciwnika

Poseł Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen, który jest wyborczym rywalem Chianga, powiedział, że zwiększenie liczby projektów w procedurze nie przyniesie znaczącego efektu bez usunięcia przeszkód w rozpoczęciu budowy. Zapowiedział własne propozycje odblokowania wstrzymanych projektów, przyspieszenia odnowy zabudowy i dodatkowych zachęt. W odpowiedzi Chiang poinformował o zamiarze dodania 105 stałych stanowisk w miejskim biurze odnowy zabudowy, aby przyspieszyć rozpatrywanie projektów.

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