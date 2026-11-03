W ostatnich dniach na stadionach piłkarskich w Polsce pojawiły się banery wymierzone w premiera Donalda Tuska. Są wywieszane w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, za który część kibiców piłkarskich obarcza odpowiedzialnością szefa rządu. Poinformował o tym Interia Sport.

Banery na meczach

Jeden z banerów wywieszono w Płocku podczas meczu miejscowej Wisły z Piastem Gliwice, który zakończył się remisem 2:2. W napisie wspomniano Donalda i milicjanta, który rzekomo wykona jego rozkaz.

Na innych stadionach również pojawiały się napisy krytykujące polityków i osobiście Tuska. Część plakatów zawierała twierdzenia o rzekomej „anarchii Tuska” oraz oskarżenia premiera o zdradę. Jest to stanowisko autorów banerów, a nie ustalone fakty.

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Apele o udział w Marszu Niepodległości

Na stadionach rozpowszechniano również apele o udział w Marszu Niepodległości, który tradycyjnie odbywa się 11 listopada w Warszawie, w dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski.

Powrót starego hasła

Kibice wspominali również obraźliwe hasło przeciwko rządowi Tuska, które było szczególnie rozpowszechnione w 2011 roku. Wówczas sympatycy Jagiellonii protestowali przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim przeciwko zamknięciu części trybun. Policja zatrzymała 43 osoby i wystawiła im mandaty za wykroczenia. Sprawy tych, którzy odmówili przyjęcia mandatu, trafiły do sądu: 11 osób otrzymało kary pieniężne, jednak po apelacji postępowania umorzono z powodu przedawnienia.

Podczas protestu w pobliżu stadionu Legii w Warszawie 17 maja 2011 roku 35 osób również skazano na grzywny, między innymi za zakłócanie porządku publicznego lub używanie nieprzyzwoitych słów. W 2025 roku to samo hasło wybrzmiało podczas meczu Polska–Litwa, który oglądał Tusk; wówczas na trybunach pokazano także baner z jego wizerunkiem.

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