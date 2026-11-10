Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga spotka się osobiście ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Cho Hyunem w Paryżu.

Głównym celem rozmów będzie normalizacja stosunków dwustronnych oraz wznowienie dialogu między obydwoma krajami.

Źródło: RBC-Ukraina

Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu uzasadniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sprawie sporu dotyczącego przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także ciągłym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.

Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.

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