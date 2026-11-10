Sybiga spotka się z ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej w celu normalizacji stosunków
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga spotka się osobiście ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Cho Hyunem w Paryżu.
Głównym celem rozmów będzie normalizacja stosunków dwustronnych oraz wznowienie dialogu między obydwoma krajami.
Źródło: RBC-Ukraina
Przypomnijmy, że Korea Południowa wycofa z Ukrainy kolejną część pracowników swojej ambasady. W Seulu uzasadniono to brakiem konstruktywnej odpowiedzi Kijowa w sprawie sporu dotyczącego przekazania dwóch pojmanych północnokoreańskich żołnierzy, a także ciągłym zagrożeniem rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy.
Wcześniej ambasador Korei Południowej w Ukrainie, Pak Ki-chan, otrzymał polecenie powrotu do ojczyzny. Odpowiednią decyzję podjęło południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ukraina jest gotowa powrócić do konstruktywnego dialogu z Koreą Południową po decyzji Seulu o odwołaniu swojego ambasadora z Kijowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreślono, że stosunki dyplomatyczne są ważniejsze niż emocjonalne reakcje, dlatego Ukraina pozostaje otwarta na dalsze kontakty.