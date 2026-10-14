W Wielkiej Brytanii trzech lokalnych radnych opuściło partię Reform UK w związku z tajnym śledztwem ITV. Pierwsze materiały z trwającego rok śledztwa wyemitowano w środę: nagrania pokazały, że członkowie partii i kandydaci wyrażali rasistowskie i mizoginiczne poglądy, a także składali wypowiedzi dotyczące skrajnej przemocy — informuje The Guardian.

Nagrania z ukrytej kamery

Na jednym z nagrań Alan Feeney, radny Reform UK i zastępca burmistrza Solihull, nazwał właścicieli nieruchomości pochodzenia azjatyckiego „pasożytami” i stwierdził, że niebiała ludność nie powinna przekraczać 1% populacji Wielkiej Brytanii. Feeney został wybrany do Rady Miasta Birmingham oraz Rady Metropolitalnego Okręgu Solihull. Oświadczył, że opuścił partię z powodów osobistych.

Feeney został również nagrany z Jamie’em Campbellem i Chrisem Whelanem podczas rozmowy o możliwej budowie meczetu. Po rasistowskich wypowiedziach uczestników rozmowy Feeney powiedział, że wszyscy trafią do gazet. 12 października Whelan poinformował o odejściu z Reform UK z powodów osobistych i ze względu na stan zdrowia. Campbell pozostaje na stanowisku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja partii

Oddzielnie nagrano radnego z Bromley Deana Millera, który podczas kampanii przed wyborami uzupełniającymi w Makerfield wypowiadał się o ludziach nielegalnie przekraczających kanał La Manche. Inny radny, według śledztwa, wezwał do zabicia króla Karola III, a kolejny wygłaszał seksualizowane i mizoginiczne komentarze o koleżankach.

Reform UK oświadczyła, że wszczęła dochodzenie w sprawie przypadków niewłaściwego zachowania członków, aktywistów i radnych partii. Poinformowano również, że w niektórych przypadkach osoby zostały zawieszone, a wobec innych musi zostać zachowana właściwa procedura. Jednocześnie partia oskarżyła ITV i Hardcash Productions o stosowanie „skrajnych metod oszustwa” w celu uzyskania dostępu do siedziby Reform UK i jej systemów komputerowych.

Lider Reform UK Nigel Farage przełożył oświadczenie zaplanowane na czwartkowy poranek w Essex. Program Undercover: A Year In Reform ma zostać wyemitowany w ITV 18 października.

Czytaj nas na