Projekt ustawy nr 10242, przewidujący karę do ośmiu lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie danych z rejestrów państwowych w czasie stanu wojennego, został w tym tygodniu wycofany z rozpatrywania przez Radę Najwyższą.

Informację tę przekazał poseł Jarosław Żelezniak po rozmowach z pierwszym zastępcą przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Andrijem Motowilowcem oraz kierownictwem parlamentu.

Według posła podczas prac nad dokumentem zgłoszono ponad 1500 poprawek. Projekt ustawy spotkał się z krytyką ze względu na obawy, że jego postanowienia mogą stanowić zagrożenie dla dziennikarskich śledztw.

Źródło: Jarosław Żelezniak, Facebook

Rada Najwyższa planuje rozpatrzyć projekt ustawy nr 10242, który przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie danych z rejestrów państwowych w czasie stanu wojennego. Prezes zarządu Centrum Przeciwdziałania Korupcji Witalij Szabunin stwierdził, że przepisy te mogą stanowić zagrożenie dla dziennikarzy śledczych, którzy ujawniają przypadki nielegalnego wzbogacania się urzędników.

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla cudzoziemców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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