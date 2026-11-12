Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówi dziś wieczorem w Dublinie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wyniki ich rozmów z Rosją.

Według Zełenskiego podczas spotkań w Moskwie omawiano kwestię wymiany jeńców wojennych oraz gwarancji bezpieczeństwa.

Podkreślił, że porozumienie w sprawie powrotu ukraińskich żołnierzy z niewoli ma duże znaczenie dla Ukrainy.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował 12 listopada zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Rosji.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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