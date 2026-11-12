Zelenski spotka się wieczorem z Witkoffem i Kushnerem po ich rozmowach z Putinem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówi dziś wieczorem w Dublinie z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wyniki ich rozmów z Rosją.
Według Zełenskiego podczas spotkań w Moskwie omawiano kwestię wymiany jeńców wojennych oraz gwarancji bezpieczeństwa.
Podkreślił, że porozumienie w sprawie powrotu ukraińskich żołnierzy z niewoli ma duże znaczenie dla Ukrainy.
Źródło: Wołodymyr Zełenski
Rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował 12 listopada zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Rosji.
Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.
Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.