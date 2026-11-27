Kim jest „Wowa” na nagraniach Mindicha – próbował odpowiedzieć prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym korespondentce BBC Sarze Rainsford, która przekazała prośbę ukraińskich kolegów, którzy, jak twierdzili, nie mieli takiej możliwości.

„Można zapytać instytucje antykorupcyjne. Publicznie oświadczyły, że nie mają do mnie żadnych pytań. Myślę, że to właśnie jest odpowiedź” – powiedział prezydent.

Warto zauważyć, że Zełenski nie sprecyzował, o którego konkretnie „Wowę” chodzi, a samo pytanie nie zawierało żadnego nazwiska, jednak prezydent pośpiesznie wyjaśnił, że nie ma to z nim żadnego związku.

Niezależni działacze antykorupcyjni i presja ze strony służb specjalnych

Prezydent dodał również, że Ukraina nie przegrywa wojny z korupcją, a wręcz przeciwnie — walczy z nią, ponieważ w państwie stworzono rozbudowaną infrastrukturę antykorupcyjną i przyjęto odpowiednie reformy. W odpowiedzi na pytanie dziennikarki BBC Sary Rainsford dotyczące milionów i miliardów euro pomocy w kontekście głośnych spraw korupcyjnych, podejrzeń wobec wysokich urzędników, byłego prokuratora generalnego i bliskich przyjaciół, Zełenski oświadczył, że władze nie przymykają oczu na te wyzwania, i podkreślił: „Nie chodzi tu o jakichś przyjaciół”.

Osobno dziennikarka odniosła się do wywiadu z szefem SAP Oleksandrem Klymenko, który mówił o presji ze strony służb specjalnych (SBU), i zapytała, czy Biuro Prezydenta podejmie działania, aby powstrzymać tę presję. Zełenski zaprzeczył, jakoby utrudniano prowadzenie dochodzeń, podkreślił, że organy antykorupcyjne są niezależne i zaznaczył, że wspiera je w granicach prawa.

„Dynastia” dla „Vovy”: co znalazło się na nagraniach NABU

Wzmianka o „Wowie” pojawiła się w nagraniach audio udokumentowanych przez NABU w sprawie „Midas”. Na nagraniach zarejestrowano rozmowy Timura Mindicha z trzema różnymi osobami, w tym rozmowa na temat budowy czterech posiadłości (spółdzielnia „Dynastia”), które budował były wicepremier Oleksij Czernyszow za pieniądze przekazywane przez Mindicza. Z rozmowy wynika, że właścicielami domów są sam Mindicz, Oleksij Czernyszow, niejaki „Andrij” oraz niejaki „Wowa”.

„Dynastia” to niedokończone osiedle domków letniskowych w miejscowości Kozin pod Kijowem. Według danych śledztwa grupa osób wyprala poprzez tę inwestycję ponad 460 mln hrywien (około 9 mln dolarów). W maju 2026 r. postawiono zarzuty byłemu szefowi Biura Prezydenta Andrijowi Jermakowi, byłemu wicepremierowi Aleksiejowi Czernyszowowi, biznesmenowi Timurze Mindiczowi oraz kilku innym osobom.

W aktach sprawy mowa jest o pięciu obiektach: czterech prywatnych rezydencjach o powierzchni około 1 000 m² każda oraz oddzielnym domu ze strefą spa, basenem i siłownią. W nagraniach NABU, opublikowanych 11 maja, znajduje się koncepcja rezydencji z 2020 roku. Natomiast 12 maja prokurator SAP ogłosiła w sądzie oznaczenia domów, z których korzystali oskarżeni: R2 rzekomo należał do Jermaka, R3 — do Mindicha, R4 — do Czernyszowa, właściciela R1 oficjalnie nie wymieniono, a pod oznaczeniem R0 miał znajdować się kompleks spa i strefa wypoczynkowa.

Śledztwo wyceniło osiem hektarów gruntu pod zabudowę na 6 mln dolarów, a koszt budowy każdej rezydencji na około 2 mln dolarów. Zleceniodawcą budowy, według wersji organów ścigania, była spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana „Słoneczny Brzeg”.

Należy zauważyć, że wcześniej dyrektor NABU Semen Krywonos oświadczył, iż Wołodymyr Zełenski nie figuruje w dochodzeniu przedprocesowym prowadzonym przez NABU i SAP w sprawie legalizacji 460 mln hrywien w ramach budowy posiadłości pod Kijowem.

„Prezydent Ukrainy nie figurował i nie figuruje w ramach dochodzenia przedprocesowego” – powiedział Krywonos podczas briefingu w maju 2026 roku.

Jak branża farmaceutyczna Czernowenki włączyła się w budowę „Dynastii”

Pewnego razu w „filmie” NABU poświęconym śledztwu w sprawie „Midas”, w odcinku „Dynastia”, wspomniano o obecności jeszcze jednej strony – ukraińskiego biznesu farmaceutycznego. Wspomniano o nim mimochodem. Uwaga śledczych skupiała się wówczas na korupcji w „Energoatomie”, więc rola firm farmaceutycznych, za pośrednictwem których „pranowano” pieniądze dla najwyższych urzędników, pozostawała w cieniu. Kiedy upubliczniono materiały dotyczące sprawy zabudowy w Kozyniu, NABU kilkoma słowami wspomniało o schemacie wyprowadzania pieniędzy za pośrednictwem tzw. „formularza nr 1”.

Według danych śledztwa, w celu sfinansowania budowy rezydencji „R” utworzono spółdzielnię mieszkaniowo-budowlaną „Słoneczny Brzeg”. Spółdzielnia była formalnym zleceniodawcą, aby stworzyć iluzję legalnego pochodzenia pieniędzy. Osoby kontrolowane przez Czernyszowa otrzymywały środki za rzekomo „świadczone usługi” od dwóch rodzajów podmiotów: firm o cechach fikcyjnych oraz przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej. Właśnie zaangażowanie przedsiębiorstw farmaceutycznych jest znamienne, ponieważ duże firmy farmaceutyczne to reputacja, licencje i duże obroty. Fakt, że duże firmy farmaceutyczne płaciły za fikcyjne usługi podmiotom Czernyszowa, oznacza w istocie ich udział w legalizacji środków.

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Udział „farmaceutycznych” środków wynosił około 10% całej kwoty, podczas gdy pozostałe 90% przepływało w gotówce za pośrednictwem pomocników. To właśnie te 10% miało stworzyć „fasadę” legalności wobec banków i organów nadzoru finansowego. Bez tych dziesięciu procent, popartych reputacją firm farmaceutycznych, cała „Dynastia” wyglądałaby jak zwykła nielegalna inwestycja z kradzionych środków. Z kolei udział branży farmaceutycznej pozwalał ukryć prawdziwe pochodzenie milionów dolarów, nadać budowie pozory oficjalnego projektu inwestycyjnego oraz wyprowadzać pieniądze z korupcyjnych schematów związanych z „Energoatomem” poprzez rzekomo legalne umowy na „usługi”.

Zakończenie śledztwa w sprawie „Midas”

Na początku listopada NABU i SAP zakończyły dochodzenie przedprocesowe w sprawie „Midas” i udostępniły akta postępowania stronie obrony, po czym akt oskarżenia trafi do sądu.

Detektywi pracowali nad ujawnieniem zakrojonego na szeroką skalę schematu korupcyjnego w sektorze energetycznym. Według ustaleń śledztwa, członkowie organizacji przestępczej żądali od firm współpracujących z „Energoatomem” i innymi przedsiębiorstwami podlegającymi Ministerstwu Energii od 10% do 15% wartości kontraktów za podpisanie umów, ich przedłużenie lub utrzymanie statusu dostawcy. Tym, którzy odmawiali zapłaty, wstrzymywano rozliczenia za wykonaną pracę i wypierano z rynku, a sama afera otrzymała w śledztwie nazwę „szlagnbaum”. W celu obsługi gotówki i prania pieniędzy działało oddzielne biuro w centrum Kijowa, przez które w latach 2020–2025 przepłynęło ponad 111 mln dolarów i 12 mln euro w gotówce wyłącznie z sektora energetycznego; w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy i mienia wykorzystywano również kryptowaluty, papiery wartościowe, zagraniczny fundusz inwestycyjny, sieć zagranicznych spółek oraz rejestrowanie aktywów na inne osoby; część aktywów w Ukrainie i za granicą została już zajęta, a poszczególne epizody są przedmiotem dochodzeń w ramach innych postępowań.

W ramach tej sprawy postawiono zarzuty ośmiu osobom, które posługiwały się pseudonimami: biznesmen i współzałożyciel „Kwartalu-95” Timur Mindich, który w nocy z 9 na 10 listopada 2025 roku wyjechał z Ukrainy, a następnie został objęty sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego, figurował jako „Carlson”; biznesmen Aleksander Cukerman — „Sugarman” lub „Szef”, były doradca ministra energii Ihor Myroniuk — „Rocket”, były szef dyrekcji wykonawczej ds. bezpieczeństwa „Energoatomu” Dmytro Basow — „Tenor”. W materiałach wspomniani są również pracownicy zaplecza: Ihor Fursenko („Rioszyk”), Lesia Ustymenko i Ludmiła Zorina, a później podejrzenia padły na byłego szefa Ministerstwa Energii oraz MinisterstwaSprawiedliwości German Galuszczenko („Profesor” i „Zygmunt”) oraz były wicepremier i były szef Ministerstwa ds. Jedności Narodowej Ołeksij Czernyszow („Che Guevara”).

W postępowaniu dotyczącym prania pieniędzy przez członków grupy „Midas” postawiono zarzuty byłemu szefowi Biura Prezydenta Andrijowi Jermakowi, a wśród osób wymienionych w materiałach dotyczących legalizacji mienia i prania pieniędzy figurują również Siergiej Siaranczuk, Lilia Lisenko, Giennadij Opalczuk i Marina Miedwiediewa.

Właściciel firmy farmaceutycznej Czerwonienko i powiązania z „Dynastią”

Nazwisko przedsiębiorcy farmaceutycznego nie znalazło się jednak na listach podejrzanych. Ihor Czerwonienko, właściciel grupy „Farmastor”, do której należy sieć „Apteka Dobry Dzień” — to właśnie ten sam właściciel firm farmaceutycznych, za pomocą których prano środki przeznaczone na budowę domków letniskowych „Dynastia” w Kozyniu.

Igor Czerwonenko

Z dochodzenia przeprowadzonego przez UA.News wynika, że udziały w spółce „Farmastor” (której przychody w 2025 roku wyniosły 4,24 mld hrywien) są zarejestrowane na cypryjską firmę Pharminvest Holdings Limited, a według naszych źródeł ponad 30% tej spółki kontrolują osoby z otoczenia Mindicha.

Współpraca i bliska przyjaźń między Czerwonienko a Mindiczem rozpoczęły się w momencie, gdy Mindicz pomógł starszemu bratu Igora, byłemu ministrowi transportu Jewgienijowi Czerwonienko, wyjść spod sankcji. Następnie przekazanie 30% dochodów z działalności aptekarskiej Mindiczowi stało się zapłatą za pomyślne rozwiązanie problemu związanego z sankcjami.

W swoim czasie poseł Jarosław Żelezniak również zaznaczył, że Czernowienko nie ma na razie oficjalnego zarzutu w sprawie „Midas”, ale jego kontakty z osobami figurującymi w tej sprawie zasługują na uwagę śledztwa, ponieważ odnotowano wizyty Aleksandra Cukermana wraz z partnerami w siedzibach sieci aptek.

Do kręgu Czernowenki i powiązanych z nim struktur należą: spółka „Apteka Dobry Dzień” (ponad 600 placówek i 1,438 mld hrywien przychodu brutto w 2024 r.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zirka Farmaceutyki” (571 mln hrywien przychodu w ubiegłym roku), firma medyczna „IRIS” oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „RAM RUAN” (łącznie ponad 1 mld hrywien przychodu w 2024 r.), a także sieci „Apteka Dobry Dzień – Kijów”, „Spółka Akcyjna Biokon” (34 apteki), „Apteka 7”, „Bądźcie zdrowi”, „Apteka nr 418”, „Apteka Aronia”, „Apteka nr 1 Transfarm”, „Astoria-Farm”, „Apteka Mirra”, „Pharma-City”, „Farmabene” oraz ponad 15 innych podmiotów prawnych — łącznie około tysiąca punktów sprzedaży, uwzględniając franczyzy.

Rok po aferze „Mindichgate”

Niedawno minął rok od ujawnienia jednego z największych skandali korupcyjnych na Ukrainie. Wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski obiecał, że kara dla każdego zamieszanego w sprzeniewierzenie milionów z kasy państwowej będzie nieunikniona. Jednak według stanu na listopad 2026 roku w areszcie śledczym nie ma ani jednej osoby zamieszanej w aferę „Mindichgate”. Główni organizatorzy spokojnie mieszkają w Izraelu i toczą spór sądowy z prezydentem w sprawie sankcji, a ukraińscy wysocy urzędnicy i wykonawcy wyszli na wolność po wpłaceniu wielomilionowych kaucji lub zostali objęci aresztem domowym.

Gdzie są bohaterowie „Mindichgate” rok po aferze

Timur Mindicz („Carlson”) — za granicą. Dzień przed przeszukaniami w listopadzie 2025 roku opuścił kraj jako ojciec wielodzietnej rodziny i osiadł w Izraelu, którego jest obywatelem. Został aresztowany zaocznie i objęty sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od których obecnie odwołuje się w Sądzie Najwyższym. Wniosek Ukrainy o jego ekstradycję z wiosny 2026 roku pozostaje bez odpowiedzi.

Oleksandr Cukerman („Sugarman”) — przebywa za granicą. Kilka dni przed przeszukaniami wyjechał przez Mołdawię i Wiedeń do Izraela. Mieszka w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Alrov Towers w Tel Awiwie, w sąsiedztwie Mindicha. Jest poszukiwany, czeka na decyzję w sprawie ekstradycji i, podobnie jak jego partner, toczy spór sądowy z Zełenskim w sprawie sankcji.

German Galuszenko („Profesor” / „Zygmunt”) — przebywa w areszcie domowym. Po zwolnieniu z Ministerstwa Sprawiedliwości w lutym 2026 roku próbował uciec z kraju, ale został zatrzymany na granicy i osadzony w areszcie śledczym. W czerwcu wpłacono za niego kaucję w wysokości 150 mln hrywien, a w październiku sąd zezwolił na zdjęcie elektronicznej bransoletki.

Aleksiej Czernyszow („Che Guevara”) — na wolności. Po ujawnieniu sprawy „Midas” został aresztowany z kaucją w wysokości 51,6 mln hrywien, którą wpłacono za niego już następnego dnia. W lipcu 2026 roku WAKS zdjął z byłego wicepremiera bransoletkę elektroniczną; obecnie podlega on obowiązkom procesowym.

Andrij Jermak — na wolności. Pod koniec listopada 2025 roku zrezygnował ze stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta, a następnie wznowił działalność adwokacką i stanął na czele jednej z komisji w Narodowej Izbie Adwokatów Ukrainy. W maju 2026 roku został podejrzany o pranie brudnych pieniędzy w związku z budową posiadłości w Kozyniu i spędził w areszcie śledczym zaledwie 4 dni — wyszedł za kaucją w wysokości 140 mln hrywien.

Igor Myroniuk („Rocket”) — przebywa w całodobowym areszcie domowym. Jest rekordzistą tej sprawy pod względem czasu spędzonego w areszcie śledczym, gdzie przebywał prawie rok. Sądy stopniowo obniżały mu kaucję ze 126 do 25 mln hrywien, jednak pieniądze te nigdy nie zostały wpłacone. Jesienią 2026 roku wyszedł z aresztu z powodu upływu maksymalnego terminu przetrzymywania w trakcie postępowania przygotowawczego i nosi bransoletkę elektroniczną.

Dmytro Basow („Tenor”) — na wolności. W listopadzie 2025 roku spędził za kratkami dwa tygodnie i wyszedł za kaucją w wysokości 40 mln hrywien. Pomimo nowego zarzutu w lipcu 2026 roku (dotyczącego prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut i nieruchomości na Bali) środek zabezpieczający nie został mu zaostrzony.

„Pralnia” biurowa (Igor Fursenko, Lesia Ustymenko, Liudmyla Zorina) — wszyscy na wolności. Księgowe wyszły z aresztu śledczego już następnego dnia po aresztowaniu po wpłaceniu łącznej kaucji w wysokości 37 mln hrywien, a koordynator zaplecza biurowego Fursenko („Rioszyk”) opuścił areszt dwa tygodnie po wpłaceniu 95 mln hrywien. Cała trójka oczekuje na proces, mając nałożone obowiązki procesowe.

Nie oszacowano strat „Energoatomu”

Publicznie sprawę opisywano jako defraudację środków „Energoatomu”, a oskarżonym zarzucano przyjęcie i legalizację 111 mln dolarów oraz 12 mln euro. Nie ustalono jednak strat poniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe, a „Energoatom” nie został nawet uznany za stronę poszkodowaną.

„W ramach postępowania przygotowawczego nie ustalono strat poniesionych przez spółkę akcyjną „NAEK „Energoatom””. Takie samo stwierdzenie zawarte jest w postanowieniu Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego z dnia 25 sierpnia 2026 r. (sprawa nr 991/10706/26). Potwierdził to również dyrektor NABU Semen Krywonos.

A jeśli „Energoatom” nie poniósł strat, to co właściwie z niego zdefraudowano? Były prokurator SAP Stanisław Bronewicki podaje w wątpliwość nawet pochodzenie środków, które śledztwo uznaje za pochodzące z przestępstwa, u Mindicha i Zuckermana.

„Nie udało się ustalić pochodzenia środków u samych Zuckermana i Mindicha. Nie udało się ustalić pochodzenia środków u innych osób objętych śledztwem. Jednak już ogłoszono, że są to środki pochodzenia przestępczego. Chociaż nie ma na to bezpośrednich dowodów. Brakuje przesłanki do legalizacji. Co dokładnie ma zostać zalegalizowane – pozostaje zagadką” – mówi były prokurator SAP.

Broniewicki uważa, że głośne śledztwo jak dotąd nie przyniosło wyników, jakich można by oczekiwać od walki z korupcją w energetyce.

„Głównym efektem sprawy Midasa jest zmiana kadry kierowniczej w sektorze energetycznym. A sama sprawa zamieni się w kolejną „długodystansową sprawę”, która będzie rozpatrywana w sądzie przez lata, do której zainteresowanie osłabnie i o której z czasem zapomną” — prognozuje Bronewicki

Najprawdopodobniej „Energoatom” nie otrzyma odszkodowania, a Ukraińcy nigdy nie dowiedzą się, kim jest „Wowa” z nagrań NABU. Najbardziej szkoda właśnie tego ostatniego.

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