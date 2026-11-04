„Midas” zbliża się do mety: jak funkcjonowało imperium korupcyjne, gdzie znikały miliony i co stało się z jego uczestnikami

Od 10% do 15% wartości kontraktu – właśnie tyle, według danych śledztwa, członkowie organizacji przestępczej żądali od firm współpracujących z „Energoatomem” i innymi państwowymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. W ciągu pięciu lat przez oddzielne biuro zajmujące się praniem brudnych pieniędzy przepłynęło ponad 111 mln dolarów i 12 mln euro w gotówce.

NABU i SAP zakończyły dochodzenie przedprocesowe w sprawie „Midas” i udostępniły akta postępowania stronie obrony. Chodzi o zakrojoną na szeroką skalę aferę korupcyjną, dzięki której jej uczestnicy wywierali wpływ na działalność strategicznych przedsiębiorstw państwowych, otrzymywali nielegalne wypłaty i prali pieniądze.

Według wersji śledczych firmy, które miały umowy z „Energoatomem” i innymi przedsiębiorstwami podlegającymi Ministerstwu Energii, musiały przekazywać uczestnikom schematu część wartości umów. Wysokość takiej opłaty wynosiła od 10% do 15%. Im droższy był kontrakt, tym większa była kwota łapówki.

Organizacja posiadała oddzielne biuro do obsługi otrzymanych środków. Według szacunków śledczych, tylko z sektora energetycznego w latach 2020–2025 przekazano tam ponad 111 mln dolarów i 12 mln euro w gotówce. Jednocześnie organizacja dysponowała również środkami pochodzącymi z innych źródeł.

Pieniądze prano nie tylko poprzez transakcje gotówkowe. Według danych NABU i SAP wykorzystywano do tego kryptowaluty, papiery wartościowe oraz zagraniczny fundusz inwestycyjny. Wszystko to miało pomóc w ukryciu prawdziwego pochodzenia pieniędzy.

Równolegle z dochodzeniem w sprawie schematu prania pieniędzy detektywi poszukiwali również mienia, które mogło należeć do uczestników tego schematu lub zostać nabyte za środki uzyskane w sposób niezgodny z prawem. NABU i SAP informują, że doprowadzili do zajęcia aktywów na Ukrainie i za granicą. Poszukiwanie mienia i działania zmierzające do jego zajęcia będą kontynuowane.

Poszczególne epizody tej sprawy są nadal badane przez organy ścigania w ramach innych postępowań karnych. Chodzi o możliwe przypadki przekupstwa w sektorze energetycznym oraz pranie brudnych pieniędzy na rzecz innych osób.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 roku NABU i SAP poinformowały o wykryciu zakrojonej na szeroką skalę organizacji przestępczej, która – według wersji śledztwa – działała w sektorze energetycznym. Następnie do listy podejrzanych dołączyli były wicepremier Ołeksij Czernyszow oraz były minister energii German Haluszczenko.

Obecnie obrona ma zapoznać się z aktami sprawy. Następnie akt oskarżenia zostanie przekazany do sądu, gdzie rozpatrzone zostaną zebrane dowody i okoliczności sprawy.

Operacja „Midas”: kluczowe fakty i osoby objęte śledztwem

W ramach śledztwa postawiono zarzuty ośmiu osobom. Wśród głównych osób objętych śledztwem znajduje się biznesmen i współzałożyciel studia „Kwartał-95” Timur Mindicz, którego w opublikowanych nagraniach NABU nazywają „Carlsonem”. W sprawie figurują również były doradca ministra energii Ihor Myroniuł, znany pod pseudonimem „Rocket”, były szef dyrekcji wykonawczej ds. bezpieczeństwa „Energoatomu” Dmytro Basow, znany jako „Tenor”, oraz biznesmen Aleksander Cukierman, nazywany „Sugarmanem”.

Szczególną rolę w tym procederze odgrywali pracownicy specjalnego biura, przez które przepływały pieniądze. To właśnie tam były one gromadzone, księgowane i przeprowadzane były operacje mające na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia środków.

W nocy z 9 na 10 listopada 2025 roku Timur Mindicz opuścił Ukrainę. Następnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nałożyła na niego sankcje.

15 miesięcy i 1000 godzin nagrań: jak prowadzono śledztwo w sprawie „nagrań Mindicha”

Operacja „Midas”, zwana również „nagraniami Mindicha”, była wynikiem trwającej ponad rok tajnej pracy NABU i SAP. Detektywi dokumentowali działalność organizacji przez ponad 15 miesięcy, a śledztwo rozpoczęło się jeszcze latem 2024 roku. W tym czasie organy ścigania zgromadziły ogromny zbiór materiałów, których znaczną i istotną część stanowi około 1000 godzin nagrań rozmów osób objętych śledztwem.

Przed ogłoszeniem zarzutów do końcowej fazy operacji zaangażowano niemal cały personel detektywów NABU. Na podstawie postanowień sądów w Kijowie i innych regionach przeprowadzono ponad 70 przeszukań. Podczas nich zabezpieczono dokumenty oraz znaczne kwoty gotówki.

Pierwszych pięciu uczestników zatrzymano, a siedmiu osobom oficjalnie postawiono zarzuty 11 listopada 2025 roku. Osobno detektywi sprawdzali możliwe machinacje związane z pieniędzmi przeznaczonymi na budowę konstrukcji ochronnych dla obiektów krytycznej infrastruktury energetycznej. Konstrukcje te miały chronić obiekty energetyczne przed atakami z powietrza.

Mechanizm „szlaban”: groźby blokady i fikcyjne pseudonimy

Schemat, dzięki któremu członkowie organizacji otrzymywali pieniądze od dostawców, organy ścigania nazwały „szlabanem”. Firmy, które dostarczały towary lub świadczyły usługi dla „Energoatomu” oraz przedsiębiorstw Ministerstwa Energii, stawały przed wyborem: albo oddać od 10% do 15% wartości kontraktu, albo stracić możliwość współpracy z instytucjami państwowymi.

Pieniądze były wymagane za podpisanie nowych umów, przedłużenie obowiązujących kontraktów, a nawet za to, by firma nadal pozostawała wśród oficjalnych dostawców. Jeśli wykonawca odmawiał zapłaty, wstrzymywano mu wypłatę wynagrodzenia za już wykonaną pracę. W ten sposób firmy były zmuszane do akceptowania warunków organizatorów, a tych, którzy odmawiali, stopniowo wypychano z rynku.

Uczestnicy tego procederu posługiwali się pseudonimami. Timura Mindicha nazywano „Carlsonem”, Aleksandra Zuckermana – „Sugarmanem” lub „Szefem”, Igora Myroniuka – „Rakietą”, a Dmytro Basowa – „Tenorem”. W materiałach śledztwa wspomniani są również pracownicy zaplecza: Igor Fursenko, zwany „Rioszykiem”, Lesia Ustymenko oraz Ludmiła Zorina.

Wśród innych osób wymienionych w śledztwie znalazł się były minister energii i sprawiedliwości German Galuszczenko, znany pod pseudonimami „Profesor” i „Zygmunt”, a także były szef Ministerstwa Jedności Narodowej Aleksiej Czernyszow o pseudonimie „Che Guevara”.

Odgałęzienia sprawy Jermaka i wyprowadzanie kapitału

Śledztwo w sprawie „Midasa” nie ograniczyło się do głównej sprawy dotyczącej łapówek w branży energetycznej. Organy ścigania wyodrębniły w odrębne postępowania również inne epizody związane z wysokimi urzędnikami i operacjami finansowymi.

W maju 2026 roku w jednym z takich postępowań pojawiło się nazwisko byłego szefa Biura Prezydenta Andrieja Jermaka. Został on powiadomiony o podejrzeniu prania środków pieniężnych, które otrzymali uczestnicy operacji „Midas”. W materiałach dotyczących możliwego prania pieniędzy i legalizacji mienia wymieniono również Siergieja Siaranczuka, Lilię Lysenko, Giennadija Opalczuka i Marinę Miedwiediewą.

Pieniądze i majątek próbowano ukryć nie tylko na Ukrainie. W centrum Kijowa działało oddzielne biuro, w którym prowadzono czarną księgowość i liczyło się gotówkę. Następnie pieniądze przepływały przez sieć zagranicznych spółek, a majątek rejestrowano na inne osoby. Znaczną część wypłat gotówkowych i operacji finansowych przeprowadzano za granicą, aby ukryć, skąd faktycznie pochodziły te środki.

Nie zauważono farmagnata: jak biznes apteczny Czernowenki trafił do imperium Mindicha

Skupiając się na urzędnikach z branży energetycznej, detektywi z NABU i SAP nie zauważyli, a może zostawili to na później, bliskiego współpracownika i przyjaciela Timura Mindicha – magnata farmaceutycznego Igora Czerwonienko, właściciela grupy „Farmastor”, do której należy sieć „Apteka Dobry Dzień”.

Magnat apteczny Igor Czerwonienko

Dziennikarskie śledztwa łączą działalność biznesową Czerwonienki z otoczeniem Mindicha. Znaczna część spółki „Farmastor”, której przychody w 2024 roku wyniosły 4,24 mld hrywien, jest zarejestrowana na cypryjską firmę Pharminvest Holdings Limited. Według informacji źródeł w organach ścigania ponad 30% tej spółki kontrolują osoby z otoczenia Mindicha.

Jak twierdzą źródła, współpraca między biznesmenami rozpoczęła się podczas rozstrzygania sprawy związanej z sankcjami nałożonymi na brata przedsiębiorcy farmaceutycznego, byłego ministra transportu Jewgienija Czerwonienki. Przekazanie znacznej części aptekarskiego biznesu, zgodnie z tą wersją, stanowiło zapłatę za wsparcie lobbingowe.

Osobno Policja Narodowa i prokuratura prowadzą dochodzenie w sprawie schematu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem „Farmastoru” i innych sieci aptek. Zgodnie z materiałami postępowania karnego w latach 2022–2025 ponad 183 podmioty prawne przekazywały milionowe kwoty tytułem opłat licencyjnych za patenty na „ultradźwiękowe odstraszanie szczurów”. Śledczy uznają te patenty za fikcyjne. Według danych organów ścigania w ramach tego schematu z rynku aptecznego wyprowadzono ponad 2 mld hrywien. Co najmniej 361 mln hrywien z tej kwoty to niezapłacone podatki, których nie otrzymał budżet państwa.

Po rozpoczęciu przeszukań firma „Farmastor” niespodziewanie dodała do wykazu swoich rodzajów działalności produkcję filmów kinowych. Taka zmiana wydaje się nietypowa dla branży aptecznej i przypomina podobne historie z firmami powiązanymi z partnerami Mindicha.

W materiałach NABU i SAP nazwisko Czerwonienki oraz jego firm farmaceutycznych pojawia się na razie jedynie mimochodem. W szczególności mowa jest o możliwej legalizacji pieniędzy za pomocą gotówkowego formularza „forma-1” podczas budowy osiedla domków letniskowych „Dynastia” w Kozynie.

Poseł Jarosław Żelezniak oświadczył, że Czernowenko nie otrzymał jeszcze oficjalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie „Midas”, ale jego kontakty z osobami figurującymi w tej sprawie powinny zainteresować śledztwo. Według niego organy ścigania odnotowały przypadki, w których Oleksandr Cukerman wraz z partnerami odwiedzał biura sieci aptek. Może to świadczyć o ściślejszych powiązaniach branży farmaceutycznej z zapleczem Mindiča, niż wcześniej sądzono.

Gdzie jesteś, kim jesteś: aktualny status osób powiązanych ze sprawą „Midas”

Na dzień dzisiejszy kluczowe osoby objęte śledztwem przebywają w różnych krajach i w różnych okolicznościach. Timur Mindicz („Carlson”) i jego partner biznesowy Aleksander Cukerman („Sugarman”) opuścili Ukrainę jeszcze przed ogłoszeniem zarzutów jesienią 2025 roku. Obaj przebywają w Izraelu. Ukraińskie sądy wydały postanowienia o ich aresztowaniu zaocznym, a organy ścigania przekazały dokumenty do Interpolu w celu umieszczenia biznesmenów na międzynarodowej liście poszukiwanych.

Ukraina stara się doprowadzić do ich ekstradycji. Według szefa Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) Aleksandra Klymenka, stan na sierpień 2026 roku Izrael nie odpowiedział jeszcze na wnioski o ekstradycję Mindicha i Cukermana. Tymczasem sam Mindicz próbuje zaskarżyć nałożone na niego sankcje: złożył pozew do Sądu Najwyższego przeciwko prezydentowi Ukrainy, domagając się ich uchylenia.

Inaczej wygląda sytuacja byłego ministra energii Hermana Haluszenki („Profesor”). Został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy, po czym sąd skierował go do aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją. Początkowo jej wysokość wynosiła 200 mln hrywien, ale później kwotę tę zmniejszono do 150 mln. Pieniądze te wpłacono 29 czerwca, a Haluszenko opuścił areszt śledczy.

Pod koniec lipca Izba Apelacyjna WAKS pozostawiła środek zabezpieczający bez zmian. W związku z tym Galuszenko pozostaje na wolności, ale musi wypełniać obowiązki określone przez sąd. W szczególności nie może bez zezwolenia opuszczać Kijowa i obwodu kijowskiego, kontaktować się z określonymi osobami oraz ma obowiązek noszenia elektronicznej bransoletki.

Były szef Ministerstwa Jedności Narodowej Oleksij Czernyszow („Che Guevara”) również pozostaje na wolności. W lipcu 2026 roku WAKS nie przedłużył mu obowiązku noszenia elektronicznej bransoletki. Jednocześnie w sprawach związanych z budową osiedla domków letniskowych „Dynastia” pojawiły się nowe podejrzenia. W szczególności chodzi o możliwe pranie brudnych pieniędzy. W aktach sprawy pojawia się również pierwotny epizod dotyczący przekazania Czernyszowowi 500 tysięcy dolarów.

Wśród innych osób wymienionych w sprawie znajduje się były dyrektor wykonawczy ds. bezpieczeństwa „Energoatomu” Dmytro Basow („Tenor”). Pod koniec 2025 roku opuścił areszt tymczasowy po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 mln hrywien. Na tym jednak zarzuty organów ścigania wobec niego się nie zakończyły. 10 lipca 2026 roku NABU i SAP poinformowały Basowa o nowym podejrzeniu prania pieniędzy uzyskanych w ramach schematu „szlagnbaum”. Według wersji śledztwa w latach 2023–2025 zalegalizował ponad 30 mln hrywien. Za te pieniądze kupowano samochody i nieruchomości na Ukrainie oraz na indonezyjskiej wyspie Bali. Majątek rejestrowano na bliską osobę, a część transakcji przeprowadzano za pomocą kryptowaluty. Nie zmieniono wówczas środka zabezpieczającego wobec Basowa: w SAP wyjaśniono to tym, że nie naruszył on nałożonych na niego obowiązków.

Natomiast były doradca ministra energii Ihor Myroniuk („Rocket”) nadal przebywa w areszcie. Co prawda kwota kaucji, za którą może opuścić areszt śledczy, uległa znacznej zmianie. O ile wcześniej sąd ustalił ją na poziomie 85 mln hrywien, o tyle 13 października 2026 r. WAKS obniżył tę kwotę do 25 mln. Jednocześnie Mironiuk pozostaje w areszcie, dopóki nie wpłaci tych pieniędzy. W przypadku zwolnienia będzie musiał przestrzegać szeregu ograniczeń, w szczególności nie może opuszczać Kijowa i obwodu kijowskiego bez zgody sądu, nie może kontaktować się z określonymi osobami oraz musi nosić elektroniczną bransoletkę.

Poszczególne postępowania i powiązane osoby: co wiadomo o Jermaku, Szilu i Werbyckim

Sprawa „Midas” nie jest jedynym postępowaniem, w ramach którego organy ścigania badają ewentualne powiązania korupcyjne i operacje finansowe osób objętych dochodzeniem. Część materiałów NABU i SAP została wyodrębniona do odrębnych spraw. Wśród osób, których nazwiska pojawiają się w tych dochodzeniach, znajdują się: były szef Biura Prezydenta Andrij Jermak, były doradca Biura Prezydenta Artem Szyło oraz były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki.

Po odejściu ze stanowiska szefa Biura Prezydenta Andrij Jermak powrócił do wykonywania zawodu adwokata. Stanął również na czele Komitetu ds. ochrony ofiar agresji zbrojnej w Krajowym Stowarzyszeniu Adwokatów Ukrainy. Jednocześnie jego nazwisko nadal figuruje w aktach odrębnego postępowania antykorupcyjnego.

Andrij Jermak w sali sądowej

W maju 2026 roku Jermakowi postawiono zarzut prania pieniędzy, które – według wersji śledczych – otrzymali uczestnicy „Midasa”. Organy ścigania sprawdzają, czy pieniądze te mogły zostać zalegalizowane poprzez budowę elitarnych nieruchomości pod Kijowem. Sam Jermak odrzuca zarzuty.

Po postawieniu zarzutów sąd ustalił dla niego środek zabezpieczający w postaci kaucji w wysokości 140 mln hrywien. Kwotę tę wpłacono 18 maja. W dalszym ciągu ograniczenia procesowe były stopniowo łagodzone. W sierpniu WAKS zezwolił Jermakowi na przemieszczanie się nie tylko po Kijowie i obwodzie kijowskim, ale także po innych regionach Ukrainy. Natomiast 15 września sąd zezwolił na zdjęcie elektronicznej bransoletki. Decyzję uzasadniono względami medycznymi: zgodnie z opinią specjalisty dalsze stosowanie urządzenia mogło zaszkodzić zdrowiu Jermaka. Pozostałe obowiązki procesowe przedłużono mu o kolejne 60 dni.

Osobny wątek w sprawie „Midas”. Historia państwowego „Sens Banku” i jego ewentualnego wykorzystania do przeprowadzania przepływów finansowych związanych z osobami z otoczenia Timura Mindicha. W maju 2026 r. upublicznione nagrania rozmów osób objętych śledztwem wykazały, że kwestia wywierania wpływu na bank państwowy była omawiana jeszcze przed utworzeniem jego rady nadzorczej. W szczególności Aleksander Cukerman i doradca kierownictwa banku Wasyl Wesoły rozmawiali o kandydaturach przyszłych członków rady, a w innych rozmowach poruszano temat zainteresowania Mindicha bankiem oraz przepływów finansowych, które przez niego przechodziły. Według wersji śledczych grupa mogła uzyskać faktyczną kontrolę nad „Sens Bankiem”, a następnie wykorzystać go do przepuszczenia części środków, które zostały zalegalizowane w ramach operacji „Forrest Gump”. To właśnie przez ten bank, według danych NABU, przepłynęła część z 150 mln hrywien, które następnie wpłacono jako kaucję za Hermana Haluszenkę w sprawie „Midas”.

Jednak historia „Sens Banku” w tym kontekście nie zaczyna się od Mindicha. Po likwidacji w 2023 roku IBOX Bank, bank państwowy zyskał możliwość umocnienia swojej pozycji na rynku usług płatniczych w zakresie obsługi kasyn internetowych. Właśnie wokół okoliczności wycofania IBOX Banku z rynku pojawiły się później podejrzenia dotyczące możliwego przekierowania przepływów finansowych. W materiałach publicznych i oświadczeniach pojawili się były doradca Kancelarii Prezydenta Artem Szyło oraz były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki. Prawdopodobnie właśnie ci dwaj urzędnicy przyczynili się do likwidacji IBOX Banku, aby oczyścić rynek dla „Sens Banku”.

Były prokurator Dmytro Werbycki

Nazwisko Artema Szyło pojawiło się już wcześniej w sprawie związanej z materiałami „Midasa”. W listopadzie 2025 roku poseł Jarosław Żelezniak oświadczył, że przygotowanie tak zwanych „teczek Mindicha”: poufnych dossier na posłów, dziennikarzy i urzędników, które detektywi NABU znaleźli w biurze biznesmena, mogli koordynować pracownicy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, a jednym z kluczowych organizatorów tych działań mógł być Artem Szyło. Podobno miał on nieformalny wpływ na kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i mógł angażować jednostki analityczne do przygotowywania takich materiałów. Żelezniak łączył również Szilo z nieformalnymi procesami związanymi z wywieraniem presji na IBOX Bank.

Były doradca Urzędu Prezydenta Artem Szyło

Jak już wspomnieliśmy, detektywi NABU wyodrębnili poszczególne epizody związane z tą sprawą w odrębne postępowania karne. Pozostaje mieć nadzieję, że w tych postępowaniach aktywnie pojawiają się nazwiska Werbyckiego i Szilo, aby prawo wymierzyło sprawiedliwą karę obu byłym urzędnikom Prokuratury Generalnej i Urzędu Prezydenta.

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