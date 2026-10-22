W 2025 roku ochrona wykryła 14 otwartych i niezamkniętych drzwi w zakładzie amunicyjnym Tohan w Zărnești w Rumunii. W części przedsiębiorstwa, w której przechowywane są materiały pirotechniczne, znajdują się budynki z wybitymi oknami i drzwiami związanymi drutem, informuje Balkan Insight, powołując się na uzyskane dokumenty.

Według publikacji oświetlenie na terenie zakładu działa tylko częściowo: w niektórych sekcjach sprawna jest mniej niż połowa oświetlenia, a w jednym pomieszczeniu magazynowym — 5%. W kilku miejscach brakuje ogrodzenia obwodowego, ponieważ zostało ono zdemontowane lub skradzione. Firma Tohan nie odpowiedziała na pytanie redakcji dotyczące stanu bezpieczeństwa.

Przestarzały sprzęt i cyberoszustwa

Romarm jest największym państwowym producentem uzbrojenia w Rumunii i koordynuje pracę 15 spółek zależnych. Produkują one amunicję, materiały wybuchowe, systemy artyleryjskie oraz komponenty do sprzętu wojskowego. W kilku przedsiębiorstwach Romarm sprzęt pochodzi z lat 60.–80. XX wieku, a w jednym z zakładów pracownicy są zmuszeni improwizować z powodu zużytych przyrządów pomiarowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorstwa Romarm dwukrotnie padły ofiarą podobnych schematów polegających na ingerencji w korespondencję z dostawcami. W Tohan oszuści przechwycili korespondencję elektroniczną z niemieckim dostawcą i przekonali pracowników do przelania ponad 20 tys. euro na kontrolowane przez nich konto.

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W zakładzie prochowym w Făgăraș w 2024 roku sprawca przechwycił korespondencję ze słowackim dostawcą i podmienił rachunek bankowy do przelewu około 17 tys. euro. Środki te były przeznaczone na dostawę stężonego kwasu azotowego. Przedsiębiorstwo poinformowało, że sprawa dotycząca odzyskania pieniędzy jest rozpatrywana przez sąd w Polsce.

Finansowanie i zarządzanie

Inne przedsiębiorstwa grupy również mają problemy z produkcją i wykorzystaniem środków państwowych. Zakład Pirochim Victoria, przeznaczony do produkcji prochu do amunicji, nie wytwarza produktów od 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku jego przychody wyniosły mniej niż 2 tys. euro, choć od 2022 roku państwo przeznaczyło na modernizację przedsiębiorstwa ponad 100 mln euro. Firma powiązała opóźnienie ze sporem sądowym dotyczącym przymusowego wywłaszczenia ziemi i oświadczyła, że inwestycję planuje się zakończyć 36 miesięcy po formalnym utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa z Rheinmetall.

Publikacja poinformowała również o podejrzeniach karnych wobec niektórych kierowników spółek zależnych Romarm. Dyrektor generalny Uzina Mecanica Bucuresti, Mihai Rafiu, został latem zatrzymany przez prokuratorów antykorupcyjnych pod zarzutem przyjmowania łapówek od wykonawcy w zamian za zatwierdzanie zamówień. Śledztwo trwa, a jego obowiązki tymczasowo przekazano dyrektorowi ekonomicznemu przedsiębiorstwa.

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