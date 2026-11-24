W ciągu dziewięciu dni w życiu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki zaszło wiele nieoczekiwanych zmian. Został podejrzany w sprawie „Kartagina”, zasiadał na ławie oskarżonych przed WAKS, spędził kilka dni w celi aresztu śledczego na Łukianówce i wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 65 milionów hrywien.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobił generał, było podziękowanie za opłacenie jego wolności zespołowi, który licznie zgromadził się pod murami aresztu, witając go oklaskami. I od razu zwrócił się do posłów z żądaniem powołania tymczasowej komisji śledczej, która miałaby zająć się korupcją w NABU. Nie powołano jednak nowej komisji. Zamiast tego przewodniczący obecnej komisji parlamentarnej, poseł Ołeksij Honczarenko, zaprosił Dukę na jej posiedzenie.

„Nie ma konfliktu między SBU a NABU” – tymi słowami Siergiej Duka rozpoczął swoje wystąpienie na początku posiedzenia. A potem przez trzy i pół godziny wydawało się, że próbował przekonać obecnych o czymś zupełnie przeciwnym.

Kim jest Siergiej Duka

Generał major ma 44 lata. Urodził się w Holii Prystani w obwodzie chersońskim. Do służby w SBU wstąpił w 2000 roku, a od 2005 roku zajmuje się pracą operacyjną.

Po ukończeniu akademii SBU został skierowany do Chersoniu. Tam Duka zajmował stanowiska operacyjne i awansował na zastępcę szefa oddziału rejonowego. W 2016 roku przeniesiono go do zarządu SBU w obwodzie odeskim, gdzie objął stanowisko zastępcy szefa wydziału ds. zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej.

W 2020 roku Duka przeniósł się do Kijowa, gdzie objął podobne stanowisko w dyrekcji głównej. A już w 2022 roku stanął na czele jednego z wydziałów Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej – Głównego Zarządu „D”. Mianował go ówczesny szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maljuk.

Duka dość szeroko opisał swój zakres odpowiedzialności. Obejmowała ona ochronę kontrwywiadowczą organów władzy, nadzór nad organami ścigania, walkę z przestępczością zorganizowaną, przeciwdziałanie przemytowi i korupcji w służbach celnych, a także zapewnienie nadzoru nad systemem sądowniczym. Podczas pełnej inwazji, z jego inicjatywy, w jednostce utworzono odrębną służbę do działań operacyjno-bojowych. Początek wielkiej wojny zastał go w Kijowie, gdzie kierował jedną z grup operacyjnych, na które podzielono stolicę. Funkcjonariusze prowadzili działania operacyjno-śledcze i kontrwywiadowcze, współpracowali z wojskiem i Głównym Wywiadem Wojskowym (GUR), organizowali punkty kontrolne. Udział w działaniach bojowych generał wiąże z obroną Kijowa.

W 2023 roku Duka otrzymał stopień generała brygady. Wniosek w tej sprawie złożył Wasyl Maljuk. W 2026 roku Duka został generałem dywizji. Wniosek ten podpisał pierwszy zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), generał dywizji Ołeksandr Poklad, który w tamtym czasie pełnił tę funkcję. Sam Duka nie widział tych dokumentów i nie był w stanie wyjaśnić, za jakie konkretnie zasługi otrzymał ten stopień.

Krewni na okupowanym terenie obwodu chersońskiego

Osobno Serhij Duka próbował wyjaśnić, dlaczego jego teść i teściowa pozostali na okupowanym terytorium obwodu chersońskiego i otrzymali rosyjskie paszporty już w 2022 roku. Według generała nie utrzymuje on kontaktów z rodzicami żony i nie ma potwierdzenia, że posiadają oni rosyjskie paszporty.

„Rodzice mojej żony nie należą do moich bliskich krewnych. Moi bliscy krewni, matka i brat, przebywali w okupowanym Chersoniu, potem stamtąd wyjechali, a obecnie przebywają na terytorium Ukrainy” – powiedział.

Oczywiście w sprawie krewnych, którzy mogli otrzymać rosyjskie paszporty, od pierwszych dni poinformował Główny Zarząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) o potencjalnym zagrożeniu dla siebie. Kontakt z rodzicami utrzymuje nadal jego żona, Inessa. Jest ona również współwłaścicielką gospodarstwa rolnego „Edelweiss”, którego większościowy udział należy do jej ojca, Tazhidina Mustafajewa. Gospodarstwo to jest powiązane z miejscowością Korobki w pobliżu Kachówki.

Jak ustalili dziennikarze chersońskiej redakcji MOST, po rosyjskiej okupacji w rosyjskim systemie rejestracji pojawiło się przedsiębiorstwo o tej samej nazwie. W bazie danych SPARK jako datę rejestracji podano 2 grudnia 2022 r., jako kierownika – Tazhidina Mustafajewa, a jako miejsce rejestracji – tę samą miejscowość Korobki. 20 sierpnia 2026 r. rosyjski podmiot prawny został wykreślony z rejestru jako nieaktywny.

Generał nie wie

Serhij Duka nie wie, jaki jest jego obecny status w SBU. Nie wie, czy został zawieszony, ani czy toczy się wobec niego dochodzenie służbowe. Wydaje się, że nie ma do kogo się zwrócić z tym pytaniem, ponieważ sąd zakazał mu kontaktowania się z częścią pracowników służby. Pozostali z nim nie kontaktowali się.

„O swoim zwolnieniu ze stanowiska dowiedziałem się z mediów, ale nie widziałem żadnego dokumentu” – wyjaśnił Duka.

Jako swoje ostatnie stanowisko Duka wymienił pierwszego zastępcę szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej i dodał, że zwolnienie ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w czasie stanu wojennego jest niemożliwe. Osobno generał Duka po raz kolejny wyraził wdzięczność zespołowi za zebranie 65 milionów hrywien kaucji; po jej wpłaceniu opuścił areszt śledczy, ale o zbiórce nie wiedział nic.

„Mogę wam powiedzieć ze 100-procentową pewnością: dopiero po wyjściu, kiedy dowiedziałem się o tym wszystkim i rozmawiałem z chłopakami, nikt nikogo nie zmuszał do zbierania tych środków” – zapewnił i od razu zgłosił zastrzeżenia wobec mediów, WAKS, SAP i NABU w związku z upublicznieniem list pracowników SBU, którzy brali udział w wielomilionowej zbiórce. Podobno dziennikarze zaczęli dzwonić do osób z list i zadawać im niewygodne pytania. Generał zasugerował również, że dane te mogły trafić do rosyjskich serwisów internetowych.

Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób zorganizowano zbiórkę, kto przekazywał kolegom dane bankowe i koordynował przelewy – przebywał bowiem w areszcie śledczym bez dostępu do środków łączności.

„Mamy swój zespół. Łączy nas braterstwo, wzajemny szacunek i wsparcie. Nie wiem, jak to się odbyło, ale bardzo mnie to cieszy i jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi wyjść za kaucją” – powiedział Duka.

Będę siedział tyle samo, co Magomedrasulow

Po zatrzymaniu generałowi nie zaproponowano współpracy ze śledztwem; wręcz przeciwnie, pracownicy NABU dali do zrozumienia, że Duka w najbliższym czasie nie odzyska wolności. „W NABU obiecano mi, że będę siedział tyle samo, ile siedział Rusłan Magomedrasulow” — opowiedział generał.

To, co usłyszał, nawet przewodniczącemu komisji śledczej Ołeksijowi Gonczarenko wydało się podobne do gróźb. Jednak Duka nie był w stanie podać nazwisk osób, które mu groziły. Nie wie i nie zapamiętał, ponieważ w gabinecie przebywało kilka osób. Okoliczności zatrzymania opisał jako niezwykle nieoczekiwane: rano jeszcze szykował się do pracy, a w porze obiadowej został zatrzymany. Wieczorem generałowi wręczono akt oskarżenia, którego treść znacznie go zaskoczyła.

„Gdyby funkcjonariusz operacyjny przyniósł mi takie materiały, wysłałbym go do lekarza” – skomentował Duka.

Generał nie spieszył się z odnowieniem kontaktów ze swoim zwykłym kręgiem znajomych po wyjściu z aresztu śledczego. Mówi, że dało się odczuć skutki siedmiu lat bez urlopu i ciągłej dostępności. „Nawet książki telefonicznej ze sobą nie przeniosłem. Z tymi, z którymi chcę rozmawiać, rozmawiam sam. Poza tym trochę oczyściłem umysł i teraz czuję się bardzo dobrze. Nigdy wcześniej nie czułem się tak dobrze” – powiedział Duka.

„Wszystko, co ujawnił Kravchenko, to czysta prawda”: dwa postępowania przeciwko dyrektorowi NABU Kryvonosowi

Jeszcze tam, na ulicy Degtiarowskiej, gdy tylko Siergiej Duka wyszedł za bramę aresztu śledczego, oświadczył przed dziesiątkami kamer, że jego zatrzymanie — to zemsta dyrektora NABU Semiona Krywonosza za postawienie mu zarzutów oraz przeszukania w biurze, które miały miejsce rok wcześniej.

Podczas posiedzenia komisji śledczej generał potwierdził: to właśnie jego jednostka prowadziła postępowanie w sprawie dyrektora NABU. Bez zastrzeżeń poparł również informacje ujawnione przez byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenca dotyczące dwóch epizodów, które stały się podstawą postawionego zarzutu.

„W sprawie Krywonosu materiałami zajmowaliśmy się my. Mogę z całą pewnością stwierdzić: wszystko, co przedstawił tam były prokurator generalny, jest czystą prawdą. Cały zebrany materiał dowodowy. Były tam dwa różne postępowania” – powiedział Duka.

Pierwszy epizod dotyczył adopcji małoletniego dziecka oraz zwolnienia z odpowiedzialności karnej w ramach amnestii. A wcześniej Krywonos rzekomo był zamieszany w przekupywanie wyborców.

„Pan »wielki antykorupcjonista« Semen Krywonos zajmował się wówczas przekupywaniem wyborców, a konkretnie studentów. Z tego powodu postawiono mu zarzuty karne. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, ktoś podpowiedział mu, że musi znaleźć małoletnie dziecko. Znajoma pomogła mu ją znaleźć: wprowadzili te dane do urzędu stanu cywilnego – była kobieta, było dziecko bez ojca, wpisali go jako ojca, a on wtedy, jak sądzę, pracował jako szef wydziału czy opieki społecznej, coś w tym rodzaju” – opowiedział generał.

Dodał, że Krywonos nie został uniewinniony: fakt popełnienia przestępstwa miał miejsce, jednak został zwolniony z odpowiedzialności karnej na mocy amnestii. Później, jak twierdzi Duka, Krywonos wykorzystywał dokumenty dotyczące adopcji podczas ubiegania się o stanowiska państwowe.

„Następnie z tym papierkiem – w jego przypadku nie można tego nazwać inaczej niż papierkiem – zgłosił się do konkursu. Świadomy tego, co popełnił wcześniej, zgłosił się do konkursu w urzędzie celnym, potem pracował w DABI, a następnie został dyrektorem NABU” – oświadczył Duka.

Informację o tym zdarzeniu jednostka otrzymała nie wcześniej niż w sierpniu 2025 roku. Dochodzenie procesowe prowadziło Państwowe Biuro Śledcze (DBR), a jednostka Duki zapewniała wsparcie operacyjne. Kierownictwo procesowe sprawowała Prokuratura Generalna. Wśród podjętych działań wymienił przesłuchania świadków, wezwania do dostarczenia oraz zajęcie dokumentów, w szczególności materiałów, na podstawie których wprowadzono zmiany w wpisach w Rejestrze Stanu Cywilnego. Duka potwierdził również, że przesłuchania, których nagrania opublikował później Kravchenko, odbyły się już w 2025 roku. Jeśli chodzi o ekspertyzę fonoskopową w innym epizodzie, stwierdził, że potwierdzono głos Krywonosa, a także przeprowadzono badanie lingwistyczne.

Jednocześnie sam generał nie obejrzał opublikowanego przez Kravczenkę nagrania z przesłuchania matki dziecka. Przypuszczał, że było to przesłuchanie, ale nie był w stanie przypomnieć sobie, kto dokładnie je przeprowadzał – śledczy czy prokuratorzy. Analiza terminów przedawnienia, jak twierdził, należała do kompetencji prokuratora. Duk osobiście nie widział projektów zarzutów w żadnym z dwóch postępowań.

Drugi epizod dotyczył działek w rejonie Obuchowa – sprawy o możliwy handel gruntami państwowymi i wyłudzanie środków.

„Semion Krywonos, będący bardzo kompetentnym specjalistą w dziedzinie gruntów, handlował gruntami państwowymi i żądał za to pieniędzy. Sąd tego jeszcze nie ustalił — to właśnie było przedmiotem podejrzeń wobec niego” — oświadczył Duka.

Materiały obu postępowań zostały zebrane do końca 2025 roku. W tym samym czasie gotowe były również zarzuty. Jednak nie ogłoszono ich. Duka wyjaśnia, że stało się tak ze względu na stanowisko ówczesnego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki.

„Krawczenko mówił, że nie ma decyzji politycznej, trzeba poczekać” – opowiedział generał. Nie dowiedział się, kto dokładnie miał podjąć tę decyzję polityczną, ponieważ nie zadawał prokuratorowi generalnemu dodatkowych pytań. Potwierdził jednak, że po przygotowaniu materiałów pod koniec 2025 roku nie prowadzono żadnych nowych czynności śledczych do momentu ogłoszenia zarzutów: chodziło o te same dowody zebrane wcześniej. Kilkumiesięczne opóźnienie generał nazwał zwykłą praktyką pracy operacyjnej.

„Malyuk polecił wstrzymać przekazywanie materiałów”: sprawy dotyczące NABU

Materiały dotyczące pracowników NABU i kierownictwa biura nie doprowadziły do wydania orzeczeń procesowych z powodu polecenia ówczesnego szefa SBU Wasyla Maluka. Generał Duka twierdzi, że jesienią 2025 roku Maluk wezwał go wraz z dwoma zastępcami i poprosił o wstrzymanie prac nad już gotowymi materiałami.

„Należy zaprzestać przekazywania materiałów dotyczących pracowników NABU, które zostały już zrealizowane. Takie samo polecenie otrzymał również prokurator generalny” – oświadczył Duka. W gabinecie wraz z nim przebywali zastępcy Anton Kravczuk i Andrij Fonariuk. Generał nie pamiętał konkretnego miesiąca, podkreślił jednak, że Maluk prosił nie o wstrzymanie spraw, ale o to, by ich nie przyspieszać.

W tamtym momencie, wyjaśnił generał, sprawa Krywonosa była gotowa do postawienia zarzutów. Jednak po rozmowie z Malukiem Duka skontaktował się z ówczesnym prokuratorem generalnym Rusłanem Kravczenkiem, który potwierdził, że na razie nie podpisze zarzutów.

„Wasyl Maljuk nie wyjaśnił tego, ale polecenie, by nie przekazywać materiałów, nadeszło po tym, jak wrócił z Biura Prezydenta” – powiedział Duka. — Tak, łączę te wydarzenia, a mianowicie z tym, że NABU i SAP już dawno przestały być u nas organami antykorupcyjnymi, a stały się narzędziami wywierania wpływu na najwyższe kierownictwo polityczne państwa”.

Mimo to generał uznał polecenie Maluka za zgodne z prawem, ponieważ ostateczną decyzję w sprawie podejrzenia podejmuje prokurator: „On przecież nie powiedział, żeby nie prowadzić śledztwa, tylko: »Nie przyspieszać go«. To w zasadzie zgodne z prawem polecenie – decyzję podejmuje prokurator” – wyjaśnił generał.

Po zatrzymaniu Siergieja Duki kilku pracowników SBU: jego zastępców, kierowników wydziałów oraz pracowników służb bezpieczeństwa wewnętrznego, a więc właśnie tych, którzy prowadzili dokumentację dotyczącą pracowników NABU i SAP — zostali przeniesieni do rezerwy służbowej, co oznacza, że pozostają w stanie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale nie zajmują konkretnego stanowiska. Prawdopodobnie takie zmiany kadrowe są związane z działaniami organów antykorupcyjnych, ale generał nie potwierdził tego: „Jestem żołnierzem, nie łączę niczego z niczym — to decyzja przełożonego. Ale dla siebie samego mogę zdawać sobie sprawę, że właśnie tak się stało”.

Magomedrasulow, Tiebekin i sprawa „Midas”

Detektywi NABU Tiebekin i Rusłan Magomedrasulow. Obaj są podejrzani: Magomedrasulow o niezgłoszenie majątku i wspieranie państwa-agresora, a obaj zostali oskarżeni przez generała Dukę o celowe przeciąganie postępowań, ponieważ od ponad pół roku i bez powodu unikają zapoznania się z aktami własnych spraw.

„Jeśli jestem przekonany, że nie jestem niczego winny, niech NABU przekaże moje akta do sądu – tam będę udowadniał swoją niewinność. Dlaczego detektywi nie zapoznają się z materiałami sprawy? Przecież wszyscy krzyczeli, że wszystko jest sfabrykowane i sfałszowane” – oświadczył.

Osobno Duka zaprzeczył, jakoby detektyw Magomedrasulow brał udział w śledztwie dotyczącym Timura Mindicha. Według generała nie ma on żadnych dowodów na to, że detektyw ten należał do odpowiedniej grupy operacyjno-śledczej.

„W mediach wszędzie krąży informacja, że Magomedrasulow jest »wielkim bohaterem«, który prowadził dochodzenie w sprawie Mindicha. Czym to jest poparte? Wiem, że nie brał w tym udziału, że była to heroizacja mająca na celu późniejsze krzyczenie o naciskach na NABU. Nie ma żadnego problemu z udostępnieniem dokumentów, w których zaznaczono, że jest on członkiem grupy operacyjno-śledczej. Nie jest to dokument tajny: gdybym chciał udowodnić swoją rację – po prostu bym go opublikował, podpisany przez mojego przełożonego. A dokumentu nie ma” – powiedział Duka.

Odnosząc się do swojej sytuacji, Duka przy okazji zauważył, że NABU do tej pory nie przesłuchało go i nie umożliwiło stronie obrony zapoznania się z materiałami postępowania. NABU i SAP szybko zareagowały na oświadczenie generała. 24 listopada urzędy opublikowały protokół przesłuchania Duki z 4 listopada, twierdząc, że po zatrzymaniu został on przesłuchany w obecności adwokata. Z dokumentu wynika jednak, że czynność procesowa trwała sześć minut, a w samym protokole odnotowano jedno pytanie: co podejrzany może powiedzieć na temat okoliczności przedstawionych w zawiadomieniu o podejrzeniu. W odpowiedzi Duka wyjaśnił: nie odmawia przedstawienia dowodów, ale uczyni to dopiero po zapoznaniu się z materiałami, które stanowiły podstawę do postawienia mu zarzutów.

Generał nazwał upublicznienie protokołu zamianą pojęć. Według niego nie zadano mu żadnych merytorycznych pytań dotyczących okoliczności sprawy, a po tym przesłuchaniu śledczy nie zainicjowali ani nie przeprowadzili już żadnych innych czynności procesowych tego rodzaju.

Jeśli chodzi o okoliczności przeszukania w jego domu, generał kwestionował sposób, w jaki przeprowadzili je pracownicy NABU, twierdząc, że początkowo nawet nie zrozumiał, że to detektywi z NABU przyjechali z przeszukaniem, ponieważ takie czynności śledcze powinny rozpoczynać się po szóstej rano, o ile nie zachodzą okoliczności nadzwyczajne. Skrytykował również funkcjonariuszy organów ścigania za to, że nie skorzystali z domofonu, a zamiast tego zaczęli przeskakiwać przez ogrodzenie.

Nagranie z przeszukania przeprowadzonego przez NABU i SAP zostało opublikowane wraz z protokołem przesłuchania generała. Na nagraniu słychać, jak detektywi przedstawiają się i informują o posiadaniu postanowienia sądowego. Duka nie zgodził się z taką wersją wydarzeń. Generał twierdzi, że detektywi i funkcjonariusze sił specjalnych NABU przybyli do jego domu około godziny 5:25 rano co najmniej pięcioma samochodami i od razu zaczęli przeskakiwać przez ogrodzenie. Jednocześnie, jak twierdzi, funkcjonariusze nie przedstawili się, a zrobili to dopiero po ostrzeżeniu ze strony pracowników Centrum Służb Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, którzy go chronili. Ochroniarze uznali uzbrojonych nieznajomych, którzy w ciemnościach przeskakiwali przez ogrodzenie i rozmawiali po rosyjsku, za potencjalne zagrożenie. Generał twierdzi, że nie mógł wydać rozkazu wpuszczenia detektywów, ponieważ pracownicy Centrum Służb Specjalnych „A” nie podlegają jego zwierzchnictwu. Osobno generał zwrócił uwagę na detektywa NABU Romana Nedowa. W zeszłym roku Duka przeprowadził u niego przeszukanie. Teraz ten przyjechał, by przeszukać jego dom. Konflikt interesów — Siergiej Duka będzie wnioskował o wyłączenie detektywa.

„Kartagina”: znajomość z Osipowem

Sprawa „Kartagina” i powiązania Duki z Andriejem Osipowem „Kryminal”, którego śledztwo uznaje za jednego z organizatorów przestępczej organizacji. Według wersji NABU grupa ta była powiązana z oszukańczymi call center, handlem narkotykami, wymuszaniem okupu oraz nielegalną działalnością gospodarczą. W akcie oskarżenia przeciwko Serhiowi Duka Osipow jest określany jako osoba zapewniająca przykrywkę oraz łącznik między organizacją a organami ścigania.

Duka i Osipow znają się. Znajomość miała charakter służbowy i powstała z inicjatywy ówczesnego kierownictwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

„Wprowadził mnie z nim Wasyl Maljuk, kiedy przyjechałem do Kijowa w 2021 roku. Opisał Osipowa jako osobę, która może pomagać w interesie służby. Pochodzi ze środowiska przestępczego, co oznacza, że rozumie sytuację operacyjną i dostrzega pewne możliwości” – opowiedział Duka.

Generał wielokrotnie spotykał się z Osipowem. Ten przychodził do jego gabinetu i opowiadał o sytuacji w środowisku przestępczym: kto ma wpływy, kogo zastępują i do kogo zwracają się przedstawiciele świata przestępczego.

„Opowiadał o sytuacji operacyjnej w środowisku: kto jest „smotryszczem”, kogo wymieniają, do kogo zwracają się „złodzieje”. To prosta praca operacyjna, niezwykle skomplikowana linia działania z cienką granicą. Aby zatrzymać producenta narkotyków, potrzebny jest inny producent narkotyków; aby zatrzymać złodzieja, może go wydać tylko inny złodziej. Jeśli weźmie się telefon dowolnego szefa okręgowego wydziału kryminalnego, tam też będą podobne kontakty – to nie jest artykuł „191”, to inna grupa i zupełnie inne podejście” – powiedział Duka.

Jako przykład korzyści płynących z kontaktów z Osipowem generał przytoczył dwie historie. Pierwsza dotyczyła prób wywołania zamieszek w ukraińskich zakładach karnych na początku pełnej inwazji. Grupa rosyjskich przestępców o autorytecie, powiązanych z FSB, próbowała destabilizować sytuację w zakładach karnych, a Osipow pomógł temu zapobiec.

Druga historia dotyczyła rekrutacji osadzonych do prywatnej firmy wojskowej „Wagner” w Rosji. Duka twierdzi, że autorytety przestępcze rozpowszechniły wśród osadzonych wezwanie, by nie zgadzać się na rekrutację, po czym liczba chętnych rzekomo się zmniejszyła. „Dzięki staraniom Andrieja udało się to wszystko zniwelować – Wasyl Wasylowycz Maljuk może to potwierdzić” – powiedział Duka.

Opisał również Osipowa jako patriotę, który od początku wojny na pełną skalę przebywał w Kijowie i pomagał w różnych sprawach. Kontakty z nim nie były współpracą poufną w klasycznym rozumieniu, ale mogły być wykorzystywane do rozwiązywania poszczególnych zadań operacyjnych.

„Nie mogę powiedzieć, że był to kontakt poufny, bo w ich świecie jest to nie do przyjęcia, ale kontakt ten istniał, a w konkretnych sytuacjach, gdy się do niego zwracano, potrafił je rozwiązać dzięki swoim powiązaniom” – wyjaśnił.

Centra telefoniczne: Duka się na tym nie zna

Jednostka generała włączyła się do walki z call center pod koniec lipca 2026 roku, po publicznych oświadczeniach prezydenta i prokuratora generalnego. W ciągu kilku miesięcy przeprowadzono wiele operacji w różnych regionach, a pierwsze podejrzenia we Lwowie ogłoszono już po zmianach w ustawodawstwie.

„Moja jednostka została zaangażowana pod koniec lipca, po tym jak prezydent i prokurator generalny wypowiedzieli wojnę centrom telefonicznym. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadziliśmy bardzo wiele akcji na terenie Ukrainy, a pierwsze zarzuty we Lwowie postawiono już na podstawie nowego artykułu, po zmianach w prawie” – powiedział generał.

Wcześniej nie zajmował się kwestią call center i nie wie, kto stoi za ich siecią.

„Nigdy nie zajmowałem się tą sprawą. W czym się nie znam, w tym się nie znam. Znam się na świecie przestępczym – to mogę powiedzieć, ale co tam się działo – nie wiem” – podsumował.

Publiczne oświadczenie Siergieja Duki: nie ma konfliktu między SBU a NABU

Chcę podkreślić: nie ma żadnego konfliktu między SBU a NABU. Oni mają swoje zadania, my mamy swoje. Ale chodzi o to, jak je wykonują, po co i w jakim celu.

Moim zdaniem organy antykorupcyjne stały się narzędziem politycznego oddziaływania na najwyższe kierownictwo państwa. Wszystko to towarzyszą dobrze wyreżyserowane filmy i kampanie medialne, które nie przynoszą państwu żadnych korzyści, a zamiast tego budują Ukrainie reputację jednego z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Z tych narracji korzystają w szczególności rosyjskie media.Mam bardzo wiele pytań do organów antykorupcyjnych. Bardzo szkoda, że panów Klymenko i Krywonosa nie ma obecnie wśród nas.

Druga strona nie stawiła się

Na kolejne posiedzenie komisji śledczej zaproszono dyrektora NABU Semiona Krywonosa, szefa SAP Oleksandra Klymenko, detektywa NABU Rusłana Magamedrasulowa, byłego szefa SBU Wasyla Maluka oraz byłą prokurator generalną Rusłanę Kravchenko. Wszyscy pięcioro pojawili się w zeznaniach generała, więc komisja musiała wysłuchać ich wersji wydarzeń.

Jednak 23 listopada żadna z tych pięciu osób nie stawiła się.

Krywonos z wyprzedzeniem poinformował, że będzie przebywał w podróży służbowej za granicą: najpierw na konferencji w Rzymie, a następnie planował spotkania w Brukseli i wyjazd do Japonii. W SAP nieobecność Klymenki tłumaczono ważnym spotkaniem międzynarodowym. Wasyl Maljuk wykonywał zadania operacyjne. Przyczyny nieobecności Magamedrasulowa i Kravczenki nie są znane. Przewodniczący TSK Oleksij Gonczarenko nazwał tę sytuację bezprecedensową: „W całej historii naszej TSK coś takiego jeszcze się nie zdarzyło”.

Właściwie kierownictwo NABU, SAP oraz inni zaproszeni mieli możliwość osobiście odpowiedzieć na zarzuty Duki, obalić jego wersję wydarzeń i wyjaśnić, co i jak dokładnie się wydarzyło. Gdyby generał przekręcał fakty, można by to było w sposób uzasadniony wyjaśnić na posiedzeniu komisji śledczej. Jednak zamiast odpowiedzi komisja zobaczyła puste miejsca przeznaczone dla zaproszonych osób.

Zostali oni ponownie wezwani z propozycją samodzielnego wybrania dogodnego terminu.

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