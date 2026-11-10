Rok afery Mindichgate: kto był objęty, kto uciekł i kto nadal sprawuje urząd

Równo rok temu w Ukrainie wybuchła afera Mindichgate — jeden z największych skandali korupcyjnych w kraju ostatnich lat. Energetyka „świętuje” rocznicę zniszczonymi elektrociepłowniami, a mieszkańcy Kijowa z okazji tego „święta” mają dostawać zaledwie pięć godzin prądu na dobę. Świętują także NABU i SAP, które 4 listopada ogłosiły zakończenie śledztwa w sprawie „Midas”.

Rok temu prezydent Wołodymyr Zełenski obiecywał, że osoby zamieszane w korupcję w „Energoatomie” nie unikną odpowiedzialności. Rzeczywiście, przez ten czas część podejrzanych pozostaje w areszcie, a część wyszła na wolność po wpłaceniu kaucji. Organizatorzy procederu, Tymur Mindicz i Ołeksandr Cukerman, zdołali opuścić Ukrainę dosłownie na kilka godzin przed przeszukaniami i nie zamierzają wracać w najbliższym czasie. Dla niektórych osób z najbliższego otoczenia Mindicza cała ta historia przeszła natomiast niemal niezauważenie.

Co zmieniło się w ciągu roku od głośnych ujawnień — nie tylko w materiałach śledztwa, lecz także w życiu tych, którzy stworzyli Mindichgate i brali w nim udział?

Jak działał energetyczny „szlaban”

Uczestnicy procederu podporządkowali sobie kontrakty strategicznego „Energoatomu” oraz innych przedsiębiorstw o rocznych obrotach przekraczających 200 mld hrywien. Zasady dla biznesu były bezwzględne: aby otrzymać kontrakt albo doczekać się uczciwie zarobionego wynagrodzenia (którego wypłatę potrafiono opóźniać nawet o pół roku), trzeba było oddać od 10% do 15% wartości umowy. W rozmowach nazywano to „szlabanem”.

Całym tym mechanizmem kierowali nieformalni „nadzorcy”. Według śledczych system stworzyli biznesmen Tymur Mindicz („Carlson”) i Ołeksandr Cukerman („Sugarman”). W samym „Energoatomie” procesem sterowali dyrektor ds. bezpieczeństwa fizycznego Dmytro Basow („Tenor”) oraz były doradca ministra energetyki Ihor Myroniuk („Rocket”). W materiałach sprawy pojawiają się także były wicepremier Ołeksij Czernyszow („Che Guevara”) i były szef Ministerstwa Energetyki Herman Hałuszczenko („Profesor”).

„Pralnia” w budynku Derkacza i „piękne” dolary

Zyski liczono i prano w nielegalnej księgowości przy ulicy Wołodymyrskiej 20/1. Finansowe zaplecze urządzono w lokalu należącym do rodziny byłego deputowanego Andrija Derkacza. Komunikowano się wyłącznie za pośrednictwem zamkniętych komunikatorów i kryptowalut, a sejfy oraz miejsca przechowywania gotówki nieustannie zmieniano. Nowe banknoty studolarowe nazywano w rozmowach „niebieskimi” lub „pięknymi”, a stare — „z 96. roku”.

Przez pięć lat przez to biuro przepłynęło ponad 111 mln dolarów i 12 mln euro w gotówce. Pieniądze wyprowadzano za pośrednictwem zagranicznego funduszu inwestycyjnego, papierów wartościowych i portfeli kryptowalutowych.

„Carlson”, który nie obiecywał powrotu

W korupcyjnej piramidzie operacji „Midas” współzałożyciel „Kwartału 95” Tymur Mindicz zajmował najwyższą pozycję. Według danych śledczych to on był głównym organizatorem procederu, kontrolował wielomilionowe przepływy finansowe i bez trudu otwierał drzwi do gabinetów urzędników państwowych, forsując własne interesy w energetyce i sektorze obronnym.

Siedziba „Midasa” mieściła się bezpośrednio w kijowskim mieszkaniu Mindicza przy ulicy Hruszewskiego. Stamtąd osobiście sterował przepływami pieniędzy: wskazywał, komu i ile wypłacać w gotówce lub przelewać do spółek offshore, organizował fikcyjne zatrudnienie dla zaufanych osób i dbał o konspirację. Na nagraniach NABU zachowały się nawet jego rozważania na temat tego, że organy antykorupcyjne już „depczą im po piętach”.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: Mindiczowi zarzuca się naruszenie trzech przepisów Kodeksu karnego: utworzenie organizacji przestępczej (część 1 art. 255), pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa (część 3 art. 209) oraz nielegalne wywieranie wpływu na osoby pełniące funkcje państwowe (część 1 art. 344).

Co zmieniło się przez rok:

Uciekł dzień przed przeszukaniami: Dzięki doskonałemu wyczuciu zagrożenia Mindicz opuścił Ukrainę 10 listopada 2025 roku przez przejście graniczne „Hrushiv”, dokładnie dobę przed tym, jak śledczy pojawili się z przeszukaniami. Przekroczył granicę całkowicie legalnie jako ojciec trojga niepełnoletnich dzieci i od razu osiadł w Izraelu, którego obywatelstwo posiada.

Objęty sankcjami i aresztem zaocznym: Zarządzanie interesami z zagranicy okazało się jednak nie takie bezproblemowe. 13 listopada 2025 roku Wołodymyr Zełenski nałożył na niego sankcje personalne na okres trzech lat, a 1 grudnia Wysoki Sąd Antykorupcyjny (WAKS) wydał zaoczny nakaz jego aresztowania.

Utkwił w Interpolu: Na początku 2026 roku NABU i SAP ogłosiły Mindicza międzynarodowym listem gończym. Opinia publiczna nie zobaczyła jednak „czerwonej noty” na stronie Interpolu. Szef SAP Ołeksandr Kłymenko wyjaśnił to istnieniem „niepublicznego okresu” obowiązywania poszukiwań.

Pozwał Zełenskiego: Zamiast stawić się przed sądem, w maju 2026 roku Mindicz złożył pozew przeciwko prezydentowi Ukrainy, domagając się uchylenia sankcji. We wrześniu sąd odmówił jego adwokatom rozpoznania sprawy w trybie ogólnym, pozostawiając postępowanie w trybie uproszczonym.

Ekstradycja: Już pod koniec marca 2026 roku Prokuratura Generalna skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości Izraela wniosek o ekstradycję Mindicza (wraz z jego wspólnikiem Cukermanem). Izraelska strona nie udzieliła jednak odpowiedzi ani wiosną, ani jesienią. Ekstradycja obywateli Izraela tradycyjnie przypomina zadanie z niemal zerowymi szansami na szybkie zakończenie.

Ołeksandr Cukerman: złoty Tel Awiw, wiedeński tranzyt i obietnice powrotu

Najbliższy współpracownik Mindicza, Ołeksandr Cukerman, znany pod pseudonimem „Sugarman”, pełnił rolę głównego kadrowego i praktycznego wykonawcy w tej finansowej imperii. To on, według śledczych, dobierał personel, uczestniczył w tworzeniu organizacji przestępczej i pomagał zamieniać 15-procentowe łapówki z sektora energetycznego w „piękną gotówkę”.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: Detektywi NABU zarzucają Cukermanowi udział w organizacji przestępczej (część 1 art. 255 Kodeksu karnego) oraz legalizację mienia pochodzącego z przestępstwa w szczególnie dużych rozmiarach (część 3 art. 209 Kodeksu karnego).

Co się z nim dzieje rok później:

Cicha ucieczka przez Palankę: W przeciwieństwie do swojego wspólnika, który pojechał bezpośrednio do Polski, „Sugarman” wybrał bardziej skomplikowaną trasę. Pod koniec października — na początku listopada 2025 roku, zaledwie kilka dni przed szeroko zakrojonymi przeszukaniami, spokojnie przekroczył granicę na przejściu „Palanka”, poleciał do Wiednia, a stamtąd — już bezpośrednio, korzystając z izraelskiego paszportu — do słonecznego Izraela.

Luksusowe sąsiedztwo w Alrov Towers: Z dala od ukraińskich organów antykorupcyjnych Cukerman nie błąkał się samotnie. Dziennikarze śledczy programu „Schematy” wytropili go w Tel Awiwie, gdzie zamieszkał w niezwykle luksusowym kompleksie mieszkaniowym Alrov Towers — tuż obok swojego wspólnika Mindicza.

„To wszystko kłamstwa, wrócę”: W rozmowie z dziennikarzami Cukerman zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami: wszystkie zarzuty NABU nazwał fałszywymi i przed kamerami uroczyście obiecał wrócić na Ukrainę. Data powrotu do dziś pozostaje jednak „do ustalenia”.

Pozew przeciwko Zełenskiemu, dzień po Mindiczu: W maju 2026 roku, dokładnie dzień po podobnym kroku swojego wspólnika, Cukerman również złożył pozew przeciwko Wołodymyrowi Zełenskiemu do Sądu Kasacyjnego Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego. „Sugarman” domaga się uznania za bezprawny i uchylenia dekretu o nałożeniu na niego indywidualnych sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Sankcje i przerwa w procedurze ekstradycyjnej: Pomimo sądowych demonstracji sankcje nadal obowiązują, a sam podejrzany pozostaje oficjalnie poszukiwany. Pod koniec marca 2026 roku Prokuratura Generalna wysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości Izraela oficjalny wniosek o jego ekstradycję. Na razie Cukerman nadal może cieszyć się widokami Tel Awiwu — izraelski wymiar sprawiedliwości tradycyjnie niechętnie wydaje własnych obywateli.

Herman Hałuszczenko: niemal rok w areszcie śledczym

Nad finansową piramidą w „Energoatomie” parasol ochronny rozpościerał gabinet ministerialny. Herman Hałuszczenko, który kierował Ministerstwem Energetyki od kwietnia 2021 do lipca 2025 roku, a następnie przez kilka miesięcy zajmował stanowisko ministra sprawiedliwości, w materiałach NABU występuje pod wymownymi pseudonimami „Profesor” i „Zygmunt”.

Według śledczych „Profesor” pomagał Mindiczowi kontrolować przepływy finansowe w energetyce, otrzymując w zamian polityczną ochronę i możliwości legalizowania pieniędzy. Pranie pieniędzy odbywało się na szeroką skalę: środki wyprowadzano przez spółki offshore i specjalny fundusz na egzotycznej wyspie Anguilla, do którego zaangażowano byłą żonę i czworo dzieci byłego ministra. Na rachunki tego funduszu, według danych organów antykorupcyjnych, trafiło ponad 7,4 mln dolarów. Ponadto do rodziny bezpośrednio w gotówce lub w transzach przekazano w Szwajcarii ponad 1,3 mln franków szwajcarskich i 2,4 mln euro.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: Czyny byłego wysokiego rangą urzędnika zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 255 (udział w organizacji przestępczej) oraz części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy (legalizacja mienia pochodzącego z przestępstwa).

Co zmieniło się przez rok:

Głośne zwolnienie i nieudana ucieczka: Kariera polityczna Hałuszczenki zaczęła się sypać już w ubiegłym roku. 19 listopada parlament odwołał go ze stanowiska szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. A już w lutym 2026 roku były minister został zatrzymany na granicy podczas próby opuszczenia kraju i od razu otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Początek od kaucji w wysokości 200 milionów: 17 lutego Wysoki Sąd Antykorupcyjny zdecydował o aresztowaniu Hałuszczenki, wyznaczając możliwość zwolnienia za kaucją w wysokości 200 mln hrywien. W kwietniu areszt przedłużono, a 12 czerwca sąd obniżył kwotę do 150 mln.

Wyjście na wolność i areszt domowy: 29 czerwca sponsorzy zebrali potrzebne miliony, kaucja została wpłacona w całości i Hałuszczenko opuścił areszt śledczy. W październiku sąd pozwolił byłemu ministrowi zdjąć również elektroniczną opaskę. Według stanu na listopad 2026 roku „Profesor” pozostaje objęty łagodniejszym środkiem zapobiegawczym — przebywa w areszcie domowym i czeka na zakończenie śledztwa.

Ołeksij Czernyszow: kolekcjoner zarzutów, rezydencje w Kozynie i złota elektroniczna opaska

Ołeksij Czernyszow, oznaczony w materiałach śledczych pseudonimem rewolucjonisty „Che Guevara”, zgromadził najbogatszy zestaw wątków karnych w sprawie „Midas”. Podczas gdy inni podejrzani mieli jedno lub dwa postępowania, były wicepremier i minister jedności narodowej uczynił z otrzymywania kolejnych zarzutów niemal regularne hobby.

Według śledczych „Che Guevara” był jednym z głównych beneficjentów przepływów gotówkowych: od grupy Mindicza otrzymał co najmniej 1,2 mln dolarów i prawie 100 tys. euro. Co więcej, ostatnią transzę w wysokości pół miliona dolarów „pralnia” przekazała bezpośrednio za pośrednictwem jego żony.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenia: Katalog zarzucanych mu czynów robi wrażenie: nadużycie stanowiska służbowego, przyjęcie korzyści majątkowej, nielegalne wzbogacenie się, złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego oraz udział w procederze prania pieniędzy na dużą skalę (art. 364, 368, 368-5, 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

Co zmieniło się przez rok:

Seryjny beneficjent kaucji: Historia środków zapobiegawczych wobec Czernyszowa przypomina bieg maratoński. Latem 2025 roku za byłego urzędnika natychmiast wpłacono ponad 120 mln hrywien kaucji w pierwszej sprawie. W listopadzie 2025 roku, już po ujawnieniu afery „Midas”, WAKS zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 51,6 mln hrywien. Już następnego dnia dwóch „hojnych dobroczyńców” wykupiło go na wolność.

Paszportowa swoboda od sądu apelacyjnego: 1 grudnia 2025 roku Izba Apelacyjna WAKS uchyliła obowiązek oddania paszportu zagranicznego.

Budowa w Kozynie („Dynastia”): W maju 2026 roku NABU dopadło Czernyszowa z kolejnym podejrzeniem. Okazało się, że brudne pieniądze z „pralni” Mindicza — ponad 460 mln hrywien — prano poprzez budowę luksusowego kompleksu „Dynastia” w Kozynie. Dla „swoich” wznoszono cztery luksusowe rezydencje o powierzchni 1000 m kw. każda, warte około 2 mln dolarów za sztukę, ze wspólnym kompleksem spa, basenem i siłownią.

Bez opaski, ale z obowiązkami: W lipcu 2026 roku WAKS zdjął z Czernyszowa elektroniczną opaskę. W październiku SAP nieco zmieniła kwalifikację prawną: wątek 500 tys. dolarów przekazanych żonie przekwalifikowano z nielegalnego wzbogacenia się na legalizację mienia. Według stanu na listopad 2026 roku „Che Guevara” czuje się całkiem komfortowo — przebywa na wolności, objęty obowiązkami procesowymi, i czeka na finał tego sądowego serialu.

Andrij Jermak: komitety adwokackie i rezydencja „R2” w Kozynie

Andrij Jermak w strukturze śledztw dotyczących operacji „Midas” pojawia się nie w głównym wątku energetycznego „szlabanu” w „Energoatomie”, lecz w odrębnym wątku — dotyczącym osiedla rezydencji „Dynastia” w Kozynie. Publicznie nie potwierdzono, czy znajduje się on na nagraniach śledczych, jednak jego związek z finansową „pralnią” Mindicza okazał się całkiem namacalny.

Według danych NABU członkowie grupy Mindicza zalegalizowali 460 mln hrywien poprzez budowę czterech luksusowych prywatnych rezydencji (każda o powierzchni ponad 1000 m kw. i wartości około 2 mln dolarów). W materiałach postępowania każda z nich miała własny oznacznik: dom „R2” był przeznaczony właśnie dla Jermaka (obok rezydencji Mindicza „R3” i Czernyszowa „R4”).

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: 11 maja 2026 roku NABU i SAP oficjalnie poinformowały Andrija Jermaka o podejrzeniu legalizacji (prania) mienia pochodzącego z przestępstwa w szczególnie dużych rozmiarach (część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

Co się z nim dzieje obecnie:

Odejście z Bankowej: Kadrowy finał szefa Biura Prezydenta nastąpił 28 listopada 2025 roku, dwa tygodnie po szeroko zakrojonych przeszukaniach w sprawie „Midas”, kiedy Zełenski podpisał dekret o jego odwołaniu.

Powrót do adwokatury: Po utracie gabinetu przy ulicy Bankowej Jermak wycofał się z życia publicznego, pozostając pod ochroną, i wrócił do swoich korzeni zawodowych. Już 25 stycznia 2026 roku wznowił prawo do wykonywania zawodu adwokata, a 3 marca stanął na czele stałego komitetu Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy ds. ochrony osób poszkodowanych w wyniku zbrojnej agresji oraz mechanizmów kompensacyjnych.

Cztery dni w areszcie i kaucja w wysokości 140 milionów: 14 maja 2026 roku WAKS zdecydował o aresztowaniu byłego szefa Biura Prezydenta z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 140 mln hrywien. Jermak nie musiał długo testować więziennych materacy — już 18 maja wpłacono za niego całą wymaganą kwotę i wyszedł na wolność.

Złagodzenie rygorów: W sierpniu 2026 roku WAKS dodatkowo złagodził nałożone na niego obowiązki procesowe. Według stanu na listopad 2026 roku Jermak przebywa na Ukrainie, prowadzi działalność prawniczą na zasadach społecznych i czeka na zakończenie śledztwa przygotowawczego.

Ihor Myroniuk: rekordzista aresztu i gotówkowy kurier VIP

Ihor Myroniuk, znany pod pseudonimem „Rocket”, były doradca ministra energetyki, pełnił w systemie „Midas” rolę kluczowego łącznika finansowego. Jak wskazują detektywi, to przez niego przechodził główny strumień gotówki od Ihora Fursenki (zaufanego człowieka Cukermana) bezpośrednio do „Carlsona”. Nie chodziło o zwykłe kurierskie zlecenia — śledczy są przekonani, że „Rocket” osobiście sterował tymi przepływami finansowymi i je kontrolował, regularnie przewożąc walizki z „pięknymi” dolarami do zaplecza przy ulicy Wołodymyrskiej.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: Kwalifikacja czynów Myroniuka obejmuje udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy oraz przyjmowanie korzyści majątkowej (część 2 art. 255, część 3 art. 209, część 4 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy).

Co zmieniło się przez rok:

Absolutny rekordzista za kratami: W przeciwieństwie do współpracowników, którzy opuszczali areszt po kilku dniach lub miesiącach, „Rocket” spędził w celi najwięcej czasu spośród wszystkich podejrzanych w sprawie — niemal cały rok.

Taniec milionów kaucji: Wysokość kaucji dla Myroniuka kilkakrotnie zmieniała się w sądach. W listopadzie 2025 roku WAKS wyznaczył ją na 126 mln hrywien, w marcu 2026 roku obniżył do 100 mln, pod koniec tego samego miesiąca sąd apelacyjny ponownie podniósł ją do 126 mln, w kwietniu zmniejszono ją do 112 mln, w czerwcu — do 85 mln, a w październiku 2026 roku obniżono aż do 25 mln hrywien.

Wyjście na wolność z powodu upływu terminu: Mimo to nikt nie wpłacił nawet 25 milionów. Myroniuk wyszedł na wolność nie dzięki pieniądzom, lecz kalendarzowi procesowemu — po prostu upłynął maksymalny dopuszczalny prawem okres tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego.

Całodobowy areszt domowy: WAKS przeniósł byłego urzędnika do całodobowego aresztu domowego. Obecnie „Rocket” wylądował we własnym domu, założył elektroniczną opaskę i sumiennie wykonuje obowiązki procesowe, oczekując na rozprawę sądową.

Dmytro Basow: główny ochroniarz procederu, kryptowalutowiec i inwestor na Bali

Były dyrektor wykonawczy ds. ochrony fizycznej i bezpieczeństwa „Energoatomu” Dmytro Basow („Tenor”) pełnił rolę głównej tarczy operacji „Midas”. Razem z Myroniukiem sprawował pełną kontrolę operacyjną nad przepływami wewnątrz państwowego przedsiębiorstwa. Nie był więc zwykłym wykonawcą, lecz człowiekiem, który utrzymywał parasol bezpieczeństwa nad całym procederem i miał osobiście neutralizować wszelkie „zagrożenia” ze strony organów kontrolnych i antykorupcyjnych.

Z jakimi zarzutami usłyszał podejrzenie: Basowowi zarzuca się kilka poważnych przestępstw: utworzenie organizacji przestępczej (część 3 art. 255), przyjęcie korzyści majątkowej (część 4 art. 368 — w tym wątek łapówki w wysokości 53 tys. dolarów) oraz pranie mienia (część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

Co zmieniło się przez rok:

Dwa tygodnie w areszcie i szybkie wykupienie: 12 listopada 2025 roku WAKS zdecydował o tymczasowym aresztowaniu „Tenora” na 60 dni z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 40 mln hrywien. Nie musiał jednak długo smucić się w celi: już 26 listopada całą wymaganą kwotę wpłacono i Basow spokojnie wyszedł na wolność.

Lipcowy bonus — pranie pieniędzy przez Bali i kryptowaluty: W lipcu 2026 roku NABU i SAP dopadły Basowa w związku z kolejnym wątkiem. Według śledczych w latach 2023–2025 „Tenor” zalegalizował co najmniej 30 mln hrywien uzyskanych dzięki procederowi „szlabanu”. Zdobyte środki aktywnie inwestował w luksusowe samochody Mercedes-Benz, rezydencje na Ukrainie oraz ekskluzywne nieruchomości na egzotycznej indonezyjskiej wyspie Bali. Dla zachowania konspiracji aktywa rejestrowano na osobę z bliskiego otoczenia, a płatności realizowano za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych.

Bez aresztu, ale z podejrzeniem: Pomimo nowego podejrzenia nie zmieniono środka zapobiegawczego wobec Basowa — SAP zaznaczyła, że nie naruszał on nałożonych na niego obowiązków procesowych. „Tenor” czeka więc na rozprawę na wolności, pozostając objęty obowiązującymi ograniczeniami.

Biurowa „piechota” i księgowość „pralni”: Ihor Fursenko, Łesia Ustymenko i Ludmyła Zorina

To właśnie ta trójka zapewniała nieprzerwane funkcjonowanie finansowej „pralni”, w której liczono, pakowano i prano miliony „niebieskich” dolarów.

Ihor Fursenko („Rioszyk”): Zaufany człowiek Ołeksandra Cukermana. „Rioszyk” był kluczowym łącznikiem operacyjnym w zapleczu finansowym: dbał o konspirację, tworzył odpowiednie warunki techniczne do pracy biur i osobiście uczestniczył w pakowaniu oraz legalizacji przepływów gotówkowych.

Łesia Ustymenko: Odpowiadała za prowadzenie „czarnej księgowości”. To ona przygotowywała zestawienia dotyczące przepływu brudnych pieniędzy w specjalnym rejestrze o umownej nazwie „Manhattan”.

Ludmyła Zorina: Zajmowała się prawną i techniczną stroną procederu. Powierzono jej ewidencję sieci fikcyjnych firm, przez które przeprowadzano transakcje finansowe, oraz prowadzenie fałszywej dokumentacji.

Z jakimi zarzutami usłyszeli podejrzenia: Całej trójce zarzuca się udział w organizacji przestępczej (część 2 art. 255 Kodeksu karnego) oraz legalizację pieniędzy pochodzących z przestępstwa w szczególnie dużych rozmiarach (część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

Co zmieniło się przez rok:

Błyskawiczny pobyt w areszcie: Nikt z księgowości i personelu obsługującego proceder nie zabawił długo w celach aresztu śledczego — potrzebne kwoty kaucji znalazły się niemal natychmiast.

Milionowe wykupienie: 12–13 listopada 2025 roku WAKS zastosował wobec całej trójki tymczasowe aresztowanie: dla „Rioszyka” wyznaczono kaucję w wysokości 95 mln hrywien, dla Ustymenko — 25 mln, a dla Zoriny — 12 mln hrywien.

Szybkie wyjście na wolność: Kaucję za obie księgowe (Ustymenko i Zorinę), w łącznej wysokości 37 mln hrywien, wpłacono już następnego dnia — 13 listopada 2025 roku. Fursenko wyszedł na wolność nieco później — 24 listopada przelano za niego całe 95 mln.

Według stanu na listopad 2026 roku cały biurowy „zespół” przebywa na wolności, objęty obowiązkami procesowymi, a jego codzienna praca z plikami „Manhattan” już wkrótce będzie oceniana przez sędziów WAKS.

Kateryna Werber: rebranding luksusowego biznesu i „przepisanie” go na Petra Hułaka

Żona głównego podejrzanego w sprawie „Midas”, Kateryna Werber, najwyraźniej podejmowała pilne działania, by uratować rodzinne luksusowe aktywa w Kijowie.

Przed listopadowymi przeszukaniami w 2025 roku Werber była znaną postacią z życia towarzyskiego i kierowała luksusową siecią butików Kameron, która sprowadza do Ukrainy marki takie jak Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Balmain i Polo Ralph Lauren. Pewnego dnia zamknęła swoje konto na Instagramie, całkowicie zniknęła z pola widzenia i praktycznie wycofała się z życia publicznego. Bazy danych rejestrów zachowują jednak wszystkie informacje.

Co stało się z luksusowym biznesem (listopad 2025 – listopad 2026):

Sklepy działają: Sama sieć Kameron wcale nie ucierpiała z powodu korupcyjnych burz wokół swojego beneficjenta. Oficjalna strona internetowa spokojnie sprzedaje najnowsze kolekcje i publikuje promocje.

Totalne zmiany: W rejestrach EDRPOU, dwa tygodnie po ucieczce Mindicza i nałożeniu na niego sankcji, 26 listopada 2025 roku kluczowe podmioty prawne sieci Kameron w trybie pilnym zmieniły nazwy, beneficjentów i kierownictwo:

Spółka z o.o. „Kameron Fashion” niespodziewanie zmieniła nazwę na spółkę z o.o. „Gulstrok”.

Spółka z o.o. „Kameron Group” przekształciła się w spółkę z o.o. „Storlejk”.

Spółka z o.o. „Polo Style” zaczęła działać pod nazwą spółka z o.o. „Beyond Limits”.

Petro Hułak — nowa twarz kijowskiego luksusu: Z historii danych rejestrowych zniknęli menedżerowie z otoczenia Werber (Ihor Chmelow i Feliks Furmanowycz). W ich miejsce jako jedyny dyrektor, założyciel i ostateczny beneficjent rzeczywisty wszystkich trzech przemianowanych spółek, których kapitał zakładowy wynosił od 1 do 10 tys. hrywien, pojawił się nieznany szerzej Petro Hułak.

Czy była to rzeczywista sprzedaż luksusowego biznesu, czy klasyczne „przepisanie” go na podstawioną osobę, by ochronić butiki przed możliwymi zajęciami NABU i konsekwencjami sankcji — na to pytanie najlepiej odpowiedzą kolejne wątki śledztw antykorupcyjnych. Sam fakt przerejestrowania aktywów dokładnie pod koniec listopada 2025 roku jest jednak dość wymowny.

Ihor Czerwonenko: farmaceutycznego magnata szczęśliwie ominęły burze „Midasa”

Poza głównym postępowaniem karnym pozostała jeszcze jedna interesująca postać — farmaceutyczny magnat Ihor Czerwonenko, właściciel grupy „Farmastor”, do której należy rynkowy gigant „Apteka Dobrego Dnia”.

Jego biznes, który tylko w 2024 roku wygenerował ponad 4,24 mld hrywien przychodów, okazał się mocno spleciony z finansowym imperium Tymura Mindicza. Sam magnat farmaceutyczny przeszedł jednak dotąd przez burzę operacji „Midas” bez najmniejszego zadrapania.

Jak apteki znalazły się w orbicie „Midasa”:

30% za „załatwianie spraw”: Znaczny udział w spółce z o.o. „Farmastor” jest zarejestrowany na cypryjską firmę Pharminvest Holdings Limited. Według danych dziennikarzy śledczych i źródeł w organach ścigania ponad 30% tej spółki kontrolują właśnie ludzie z otoczenia Mindicza. Według jednej z wersji udział ten miał być zapłatą za pomoc lobbingową i zdjęcie ryzyka sankcji z brata biznesmena — byłego ministra transportu Jewhenija Czerwonenki.

Proceder na 2 miliardy dzięki „odstraszaniu szczurów”: Podczas gdy NABU szukało łapówek w energetyce, policja krajowa i prokuratura zainteresowały się inną finansową matematyką „Farmastoru”. W latach 2022–2025 ponad 183 firmy wyprowadziły z rynku aptecznego ponad 2 mld hrywien pod postacią opłat licencyjnych za fikcyjne patenty na... „ultradźwiękowe odstraszanie szczurów”. Z tej kwoty budżet państwa miał stracić co najmniej 361 mln hrywien z tytułu niezapłaconych podatków.

Aptekarze-filmowcy: Bezpośrednio po pierwszych przeszukaniach w sprawie „Midas” farmaceutyczny gigant „Farmastor” niespodziewanie dodał do swoich kodów działalności gospodarczej nowy rodzaj działalności — „produkcję filmów”. To dość specyficzny profil jak na sieć aptek, który zaskakująco przypomina ulubione obszary działalności partnerów Mindicza z ich filmowej przeszłości.

Wizyty „Sugarmana” i cień Kozyna: NABU i SAP wspominają o Czerwonence w swoich materiałach jedynie mimochodem — między innymi w kontekście możliwej legalizacji gotówkowej „formy-1” podczas budowy rezydencji „Dynastia” w Kozynie. Jednocześnie deputowany Jarosław Żelezniak zwracał uwagę, że śledczy odnotowywali regularne wizyty Ołeksandra Cukermana („Sugarmana”) w biurach sieci aptecznych.

Co się z nim dzieje obecnie:

Pomimo głośnych patentów na „szczury”, wizyt „Sugarmana” i niespodziewanej miłości do kinematografii, według stanu na listopad 2026 roku Ihor Czerwonenko nadal nie otrzymał oficjalnego podejrzenia w ramach sprawy „Midas”. Pozostaje poza ograniczeniami procesowymi, podczas gdy śledczy zastanawiają się, czy farmaceutyczny wątek nie zasługuje na osobny sądowy serial.

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