Po krótkiej przerwie od czasu głośnych ujawnień dotyczących spraw „Forrest Gump” i „Themis” NABU i SAP przypomniały, że śledztwo w sprawie tych schematów trwa, a lista osób objętych dochodzeniem może się wydłużyć. 21 października Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna przeprowadziły przeszukania w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w domu jednego z pracowników.

W Narodowym Banku Ukrainy potwierdzono przeprowadzenie czynności śledczych i obiecano udzielić dodatkowych wyjaśnień w późniejszym terminie. Tego samego dnia kilku posłów poinformowało, że przeszukania przeprowadzono u samego prezesa NBU Andrieja Pysznego i są one związane ze sprawami korupcyjnymi dotyczącymi banku Sens Bank oraz zakładu „Karpatnaftochim”.

W NABU powstrzymano się od komentarzy dotyczących podejrzeń lub statusu Andrieja Pysznego, aby nie zaszkodzić sprawie. Jednocześnie ta historia zaczęła się wzbogacać o nowe szczegóły.

UA.News analizuje ten epizod związany z przeszukaniami u szefa NBU, a także przypomina serię skandali politycznych i korupcyjnych, które ciągną się za Andrijem Pysznym: od „Mindichgate” po bezpodstawne wielomilionowe grzywny dla wiodących firm niebankowych.



Przeszukania i nagłe „zwolnienie” z NBU



21 października, w kontekście przeszukań w siedzibie szefa NBU, ukraińskie media, powołując się na własne źródła, poinformowały o jego rezygnacji. Andrij Pyszny rzekomo złożył oświadczenie „z własnej woli ze względu na stan zdrowia”.

W Narodowym Banku Ukrainy zaprzeczono tym doniesieniom i zapewniono, że praca toczy się normalnie. Co prawda, zespołowi NBU nie udało się udawać, że nic poważnego się nie dzieje. Media ustaliły, że 48 godzin przed przeszukaniami z Narodowego Banku Ukrainy odeszła i wyjechała z Ukrainy dyrektorka departamentu licencjonowania NBU Daria Sofina. Zaczęła pracować w Narodowym Banku Ukrainy po mianowaniu Pysznego, była uważana za jego protegowaną i pojawiła się w jednym z epizodów sprawy dotyczącej państwowego banku Sens Bank. Redakcja UA.News próbowała dodzwonić się do tej urzędniczki 21 października, ale nie odebrała telefonu.

Biorąc pod uwagę, że Sofinowa w żaden sposób nie skomentowała informacji o swoim zwolnieniu, media rozważały dwa scenariusze rozwoju wydarzeń. Albo urzędniczka była prawdopodobnie zamieszana w jakieś nielegalne machinacje szefa NBU i chciała uniknąć odpowiedzialności. Albo wręcz przeciwnie – mogła współpracować ze śledztwem i składać zeznania.

Dopiero następnego dnia po przeszukaniach Sofiina napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że nie wyjechała z Ukrainy i przebywa w budynku Narodowego Banku. Natomiast oświadczenie o rezygnacji z własnej woli napisała dopiero po 10 dniach, nie wiążąc swojej decyzji z działaniami śledczymi.

W tej historii

symptomatyczne wydaje się to, że na kilka miesięcy przed przeszukaniami w kręgach finansowych i politycznych krążyły pogłoski o przygotowaniach do prawdopodobnej rezygnacji Pysznego, którego uważa się za protegowanego byłego szefa Biura Prezydenta Andrieja Jermaka. W szczególności Pyszny i Jermak byli współzałożycielami organizacji społecznej „Vidchuy”, utworzonej w 2011 roku.

Ponadto w ukraińskich mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że w sekretariacie NBU rozważa się utrzymanie obecnego składu zarządu Narodowego Banku Ukrainy oraz kierownictwa kluczowych departamentów, gdyby Pyszny zrezygnował ze stanowiska.



Sam Pyszny potwierdził, że NABU i SAP przeprowadziły u niego przeszukania, ale nie znalazły niczego, co mogłoby świadczyć o popełnieniu przez niego lub któregokolwiek z pracowników NBU jakichkolwiek wykroczeń.

„To dla mnie nowe doświadczenie. Czynności śledcze w miejscu pracy wymagają komentarza nie tylko ze strony instytucji. Dlatego uważam za konieczne zabranie głosu osobiście. Zgodnie z postanowieniem sądu postępowanie karne, w ramach którego prowadzono czynności śledcze, nie dotyczy ani działalności Narodowego Banku Ukrainy, ani mojej działalności służbowej na stanowisku jego prezesa. Śledztwo miało na celu zebranie dowodów w sprawie związanej z innymi okolicznościami i osobami” – napisał na portalu społecznościowym.

W NABU wyjaśniono, że czynności śledcze są zatwierdzone i prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym „nikt nie został zatrzymany, ani nikomu nie postawiono zarzutów”.



Możliwe przyczyny przeszukań u Pysznego



Kilku posłów od razu stwierdziło, że przeszukania przeprowadzone przez NABU w gabinecie i domu Pysznego wiążą się z nadużyciami dotyczącymi aktywów „Karpatnaftochim” oraz znacjonalizowanego Sens Banku, za pośrednictwem którego korupcjoniści „pranie” skradzionych środków. W szczególności osoby objęte operacją specjalną „Forest Gump” zorganizowały legalizację 150 mln hrywien. Następnie pieniądze te wpłacono jako kaucję za byłego ministra Hermana Haluszenkę, aresztowanego w ramach operacji „Midas”. Skandal natychmiast wykroczył poza ramy postępowania karnego.

W sierpniu prezes NBU stawił się w parlamencie, aby wyjaśnić, w jaki sposób bank państwowy mógł znaleźć się w centrum afery dotyczącej 150 mln hrywien. Ujawniona skala nadużyć w Sens Banku wywołała pytania o ewentualne problemy w samym NBU. Przewodniczący komisji podatkowej Rady Najwyższej Danyło Hetmantsev otwarcie stwierdził, że Andrij Pyszny rzekomo wiedział o schemacie prania pieniędzy w Sens Banku i nie podjął wcześniej niezbędnych działań.

Ponadto poseł zwrócił uwagę na możliwy udział w tej aferze Iryny Mudrowej, którą określił jako bliską współpracowniczkę Pysznego, a także wspomniał o jego powiązaniach z Wasylem Veselim oraz sześcioma najwyższymi rangą urzędnikami Sens Banku, których określił jakopowiązanymi z prezesem NBU.



Osobno Getmantsev oskarżył kierownictwo NBU o ignorowanie, jak to ujął, miliardowych naruszeń monitoringu finansowego w Sens Banku. Poseł zażądał dymisji Pysznego.

Szczegóły dotyczące możliwego udziału prezesa NBU w tych machinacjach wyszły na jaw po tym, jak tymczasowa komisja śledcza Rady Najwyższej rozpoczęła sprawdzanie wpływów zewnętrznych na organy zarządzające Sens Banku.

Szczególną uwagę śledczy i parlamentarna komisja śledcza poświęcili Wasylowi Wesołemu, byłemu doradcy rady nadzorczej Sens Banku, który figuruje w sprawie „nagranych rozmów Mindicha”.

Z zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej Sens Banku wynika, że to właśnie Andrij Pyszny sprowadził Veselogo do banku. Sam Pyszny zaprzeczył tym zarzutom. Jak poinformował później poseł Jarosław Żelezniak, 24 września wszczęto postępowanie karne w sprawie ewentualnych fałszywych zeznań Andrieja Pysznego podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej.





Najgłośniejsze skandale z udziałem Andrieja Pysznego



EasyPay, City24 i próba zniszczenia biznesu



Od początku roku Narodowy Bank Ukrainy nałożył na szereg niebankowych instytucji finansowych rekordowe wielomilionowe grzywny, których łączna kwota przekracza 374 mln hrywien. Ogółem chodzi o 54 przypadki nałożenia grzywien na firmy, przy czym niektórzy uczestnicy rynku byli karani wielokrotnie. Wśród ukaranych znalazły się znane, wiodące platformy płatnicze, duże firmy ubezpieczeniowe, a także „Ukrposhta”.

W maju ogromne kary otrzymały dwie największe sieci terminali płatniczych — EasyPay (sp. z o.o. „FK „Kontraktowy Dom”) oraz City24 (sp. z o.o. „Swift Garant”) — po 135 mln hrywien każda. Jako oficjalną przyczynę NBU podał naruszenie wymogów ustawodawstwa w zakresie monitoringu finansowego. Jednak szczegóły tych zarzutów wzbudziły pytania w mediach i doprowadziły do pojawienia się hipotezy, że głośne deklaracje o „walce z brudną gotówką” o wartości 270 mln hrywien mogą być częścią wielkiej gry administracyjnej i medialnej.



Zanim ogłoszono kary, w prasie aktywnie rozpowszechniano informacje, jakoby te sieci terminali były powiązane z biznesmenem Timurą Mindiczem oraz głośną sprawą „Midas”. Jednak rzeczywiste fakty wskazywały, że najprawdopodobniej nie ma żadnego prawnego ani finansowego powiązania między EasyPay, City24 a osobami objętymi dochodzeniami. Obie firmy – EasyPay i City24 – działają całkowicie przejrzyście i w żaden sposób nie zostały przyłapane na współpracy z firmami, które figurowały w sprawie „Midas”. Grzywna w wysokości 135 milionów dla firmy niebankowej to w rzeczywistości próba zniszczenia jej działalności. Jednocześnie zarzuty Narodowego Banku Ukrainy, zdaniem analityków finansowych, wydają się niejednoznaczne i zawierają kilka oczywistych manipulacji technicznych. Eksperci finansowi wyjaśniali ten incydent z udziałem NBU kilkoma wersjami:

Monopol banków państwowych. Jeśli wyeliminuje się prywatne sieci, miliony Ukraińców będą musiały korzystać z kas i terminali banków państwowych. Pozwoli im to dyktować własne warunki i podnosić opłaty dla ludności. A to z kolei może świadczyć o tym, że NBU narusza decyzję MFW dotyczącą zmniejszenia udziału banków państwowych w gospodarce.

Miejsce dla „własnego” gracza. Jeśli EasyPay i City24 stracą swoje najlepsze lokalizacje w supermarketach i centrach handlowych, ich miejsce może szybko zająć nowy system płatniczy, potencjalnie lojalny wobec któregoś z wysokich urzędników.

Banalna presja i „opłata abonamentowa”. W kuluarach sektora finansowego aktywnie dyskutuje się przypuszczenie, że prawdziwym celem takich gigantycznych kar nie jest zamknięcie firm, ale zwykłe zastraszanie. Być może po prostu próbuje się zmusić przedsiębiorców do płacenia nieoficjalnej „daniny” osobom sprawującym nadzór w gabinetach władzy w zamian za prawo do spokojnego kontynuowania działalności. Wygląda na to, że grzywny w wysokości 135 milionów stanowią swego rodzaju argument finansowy w tych negocjacjach.



Sens Bank i nielegalne płatności związane z grami

hazardowymi

Wcześniej prezes NBU Pyszny oraz przedstawiciele Sens Banku pojawiali się już w transkrypcjach operacji „Midas” lub na „nagraniach Mindicha”. W maju 2026 roku kolejna seria nagrań NABU doprowadziła do ustalenia, że państwowy Sens Bank jest prawdopodobnie największym graczem i monopolistą w zakresie akwaryngu (przetwarzania płatności) dla kasyn internetowychkasyna online, umożliwiając przepływ znacznej części nielegalnych środków.

W tym samym czasie przewodniczący komisji podatkowej Danyło Hetmantsev wyraził oburzenie tą sytuacją, wskazując na prawdopodobieństwo powstania zorganizowanej grupy przestępczej w ramach banku państwowego, która pomaga branży hazardowej w uchylaniu się od podatków.

Getmantsev stwierdził, że nie chodzi tu o pojedyncze przypadki, lecz o systemową strukturę korupcyjną, funkcjonującą przy „milczącej zgodzie” organu regulacyjnego i organów ścigania.

„Kiedy bank przejmuje funkcję realizacji nielegalnych płatności związanych z grami hazardowymi i świadczy tę usługę największym operatorom, jest to jedna wielka struktura korupcyjna” – podkreślił poseł. Dodał, że monitoring finansowy banku mógł sprzyjać tej działalności, a NBU nie podjął żadnych działań w wyniku przeprowadzonych kontroli.



Postępowanie karne i likwidacja banku

„Aibox”

Narodowy Bank Ukrainy cofnął licencję spółce akcyjnej „AIBOX BANK” i skierował ją do likwidacji w marcu 2023 roku.

W maju 2026 roku poseł Wołodymyr Arjew poinformował, że po cofnięciu licencji bankowi Aibox Bank inicjatorzy prześladowań tej firmy przegrali wszystkie możliwe sprawy sądowe.

„Bank był kluczowym graczem infrastrukturalnym w segmencie terminali i płatności internetowych. Jego likwidację uzasadniano walką z nielegalnym hazardem. Minęły trzy lata i widzimy finał tej historii: sprawy karne przeciwko Ayboxowi zostały uznane przez sądy za bezpodstawne: postępowanie nr 72023000500000071 z dnia 14.09.2023 r. dotycząca kierownictwa banku „Aibox” została zamknięta postanowieniem Sądu Rejonowego w Holosiivsku (sprawa nr 752/15954/25) i pozostawiona bez zmian postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Kijowie. Wersja karna, która towarzyszyła presji informacyjnej wywieranej na kierownictwo banku Aibox, nie znalazła odpowiedniego potwierdzenia w sądach. Obecnie kierownictwo stara się na drodze sądowej dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone sfabrykowaną sprawą karną, a tymczasem wszystkie miliardowe przepływy Aybox Banku przepłynęły już do Sens Banku. I właśnie to jest kluczowym powodem, dla którego cała ta sprawa została zapoczątkowana” — zaznaczył poseł.

Warto zauważyć, że za przejęciem banku „Aibox” mógł stać skandaliczny były zastępca prokuratora generalnego Dmytro Werbycki. Jego prawdopodobna rola w tym procesie polegała na stworzeniu ram prawnych. Podczas gdy niszczono niektóre instytucje finansowe, działalność innych — tam, gdzie trafiały te przepływy — po prostu nie była zauważana przez prokuratorów.



Publiczna wojna NBU przeciwko „Ukrposcie” i Smiliańskiemu



Konflikt między prezesem NBU Andrijem Pysznym a dyrektorem generalnym „Ukrposhty” Igoрем Smiljanskim trwał kilka lat z rzędu. Jako powód sporu, widoczny na pierwszy rzut oka, wymienia się ambicje szefa „Ukrposhty” dotyczące utworzenia banku pocztowego. A to jest sprzeczne z interesami dużych banków państwowych.

Bank Narodowy wielokrotnie zgłaszał naruszenia w działalności finansowej państwowego operatora pocztowego. W ciągu ostatniego roku pojawiła się cała lawina takich zarzutów. Od początku 2026 roku NBU nakładał coraz wyższe kary: w marcu – 255 tys. UAH, w maju – 1,7 mln UAH; w czerwcu – ponad 2,5 mln UAH.

Jednocześnie Narodowy Bank Ukrainy ogłosił, że państwowa spółka jest nieefektywna finansowo i ponosi straty sięgające milionów. Wezwano do jak najszybszego powołania pełnoprawnej rady nadzorczej, a samego Igora Smilanskiego oskarżono o niekompetencję. O wszystkim tym otwarcie poinformował prezes NBU Andrij Pysznyj.

Tymczasem dyrektor generalny „Ukrposhty” skomentował decyzję NBU, zgodnie z którą nie spełnia on wymagań zawodowych: „Jakich konkretnie wymagań zawodowych? Myślę, że wszyscy rozumieją, iż złamałem główną zasadę sektora bankowego Ukrainy na lata 2023–2026: musisz kochać i wychwalać pod niebiosa prezesa NBU A.G. Pysznego, w przeciwnym razie nie możesz być bankierem ani pracować w sektorze finansowym”.

Smilanski nazwał żądanie jego zwolnienia „rozliczaniem osobistych rachunków” ze strony szefa organu regulacyjnego Andrieja Pysznego, który publicznie brał udział w kampaniach informacyjnych przeciwko „Ukrposcie”.



Kara dla Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego Poroszenki



W marcu 2025 roku NBU nałożył grzywnę w wysokości 20,5 mln hrywien na Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (MBI), którego głównym udziałowcem był piąty prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Organ regulacyjny uzasadnił tę sankcję naruszeniami przepisów dotyczących monitoringu finansowego, w szczególności nieprawidłową weryfikacją klientów.

W odpowiedzi przedstawiciele „Solidarności Europejskiej” oraz Poroszenko oskarżyli NBU i Pysznego o prześladowanie polityczne. „Solidarność Europejska” oświadczyła, że w związku z tą grzywną rozpowszechniane są fałszywe informacje przez „Telegram-botfarmie Biura Prezydenta” oraz oskarżyła Narodowy Bank Ukrainy o to, że jego pracownicy wraz z „służbami bezpieczeństwa i innymi poplecznikami z Biura” podczas kontroli MIB „szukali dokumentów, grzebali w danych klientów i marzyli o znalezieniu choćby czegoś”.

Organ regulacyjny zapewnił, że kontrola miała charakter planowy, a jej przedmiotem była działalność banku, a nie działalność polityczna jego udziałowca.

Sam Poroszenko oświadczył w mediach społecznościowych, że służby monitoringu finansowego Narodowego Banku zachowują się „całkowicie nieodpowiedzialnie”.

„Otrzymaliśmy pismo dotyczące kontroli działalności Funduszu Poroszenki, funduszu Roshen oraz organizacji Sprawy Społeczności. Najwyraźniej nie mają już nikogo innego do kontrolowania” – stwierdził lider partii „Eurosolidarność”.



Petro Poroszenko wyjaśnił, że de facto NBU stwarza warunki, w których: bank wstrzymuje się od obsługi funduszy; darczyńcy zmniejszają darowizny; działalność operacyjna ulega utrudnieniu ze względu na ryzyko „podejrzanych” ocen.

Wcześniej, w lutym 2025 roku, piąty prezydent Ukrainy poinformował, że Narodowy Bank Ukrainy zablokował wszystkie jego karty bankowe po nałożeniu sankcji przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Certyfikaty

depozytowe NBU i nadzwyczajne zyski banków



„W związku z falą zarzutów wobec prezesa NBU Andrieja Pysznego dotyczących pralni pieniędzy zorganizowanej w Sense Banku, ręcznej regulacji nadzoru finansowego oraz wezwań do jego dymisji, pragnę zwrócić uwagę posłów i rządu na zapomniany, ale bardzo atrakcyjną i przynoszącą nadzwyczajne zyski bankową machinację imienia Andrieja Grigorowicza z certyfikatami depozytowymi NBU” – napisał na swoim kanale w Telegramie dziennikarz śledczy Jewgienij Plinski.

Podał następujące dane statystyczne: w 2025 roku NBU wydał 81,98 mld hrywien na wypłaty dla banków z tytułu certyfikatów depozytowych, co stanowi 96,1% dochodów NBU z obligacji skarbowych. Oznacza to, że środki wypłacone NBU przez Ministerstwo Finansów z budżetu, zamiast powrócić do skarbu państwa, w niemal całości trafiły w rzeczywistości do sektora bankowości komercyjnej. Według obliczeń Plinskiego, łącznie w latach 2022–2025 NBU wypłacił bankom w ramach tego schematu 291,8 mld hrywien, otrzymując mniej więcej taką samą kwotę od Ministerstwa Finansów z budżetu.

„Wygląda to na przepływ środków tranzytowo z budżetu do banków komercyjnych. Właśnie te wypłaty stały się jednym z filarów gwałtownego wzrostu rentowności sektora bankowego od początku wojny. Żadna branża nie wykazuje takiego wzrostu zysków” – stwierdza Jewhen Plinski i zauważa: „Oprócz samego programu istnieją też inne problemy, do których prowadzi ta sytuacja. W normalnych warunkach banki powinny udzielać kredytów przedsiębiorstwom i ludności, stymulując wzrost gospodarczy. Ale po co udzielać kredytów sektorowi realnemu, analizować ryzyko i szukać wiarygodnych kredytobiorców, skoro można po prostu przekazać wolną płynność do Banku Narodowego i mieć gwarancję uzyskania ponadstandardowych odsetek z budżetu?”.

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