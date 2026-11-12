Niewidomy mężczyzna został wykreślony z ewidencji wojskowej ze względów zdrowotnych jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji, ale z powodu błędu w rejestrze ponownie uznano go za podlegającego obowiązkowi wojskowemu. Mężczyzna próbował udowodnić, że nie powinien służyć, w związku z czym został zatrzymany i przetrzymywany w centrum tymczasowej kontroli przez kilka dni. W Charkowie żołnierz popchnął 73-letnią kobietę tak, że doznała złamań kości biodrowej i ramienia, po czym zostawił ją leżącą na asfalcie i po prostu odjechał. Na Bukowinie pracownicy TCC są podejrzani o torturowanie ludzi, bezprawne pozbawianie wolności i wyłudzanie pieniędzy.

Trzy historie z różnych regionów Ukrainy, które analizowano podczas ostatniego posiedzenia Tymczasowej Komisji Śledczej pod przewodnictwem posła Ołeksija Honczarenka. Za każdą z nich stoją konkretni ludzie, urazy, orzeczenia sądowe i postępowania karne. A także wyjaśnienia żołnierzy TCC, które czasami brzmiały bardziej wymownie niż same okoliczności tych zdarzeń.

Przedstawiciel Odesskiej Tymczasowej Komisji Śledczej nie potrafił wyjaśnić, dlaczego niewidomy mężczyzna został ponownie wpisany do rejestru i zatrzymany po wydaniu orzeczenia sądowego. Szef obwodowego TCC w Charkowie mówił o 700 tysiącach hrywien, których rzekomo domagali się krewni poszkodowanej emerytki. Natomiast szef obwodowego Centrum Kontroli Transportu w Czerniowcach przyznał, że do jednostki, której pracownicy są obecnie objęci dochodzeniem, już wcześniej napływały skargi, a kontrole służbowe wykazały naruszenia.

Trzy najbardziej głośne momenty posiedzenia. Jakie odpowiedzi udzielili osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie TCC.

Niewidomego mężczyznę przetrzymywano w Centrum Pomocy Społecznej przez kilka dni

Wasyl Fedoryaka z Odessy, urodzony w 1977 roku, jest niepełnosprawny z powodu ślepoty od dzieciństwa. Zgodnie z przedłożonymi przez niego dokumentami w 2023 roku uznano go za niezdolnego do służby wojskowej i wykreślono z ewidencji wojskowej. Jednak w 2025 roku dowiedział się, że ponownie figuruje w ewidencji, a ponadto został ogłoszony listem gończym.

Fedoryak zwrócił się do sądu. W lutym 2026 roku Odeski Okręgowy Sąd Administracyjny uznał za niezgodne z prawem wpisanie do rejestru informacji o naruszeniu przez niego zasad ewidencji wojskowej, ogłoszenie listu gończego oraz zwrócenie się przez Centrum Rekrutacji Wojskowej do policji w sprawie jego zatrzymania i dostarczenia. Dosłownie miesiąc później mężczyzna znalazł się w rejonowym Centrum Rekrutacji, dokąd zostali go przewieźli przedstawiciele centrum wraz z policją.

Zastępca szefa Odeskiego Okręgowego Centrum Rekrutacji Wojskowej Włodzimierz Chaban wyjaśnił, że podczas sprawdzania dokumentów mężczyzna został uznany za podlegającego poborowi, ponieważ w rejestrze „Oberig” nie znaleziono potwierdzenia jego niepełnosprawności. Dlatego Fedoryaka skierowano na komisję lekarską.

„Odmawiał poddania się badaniu komisji wojskowo-lekarskiej, powołując się na stan zdrowia oraz fakt wykreślenia z ewidencji w 2023 roku. W rejestrze „Oberig” informacja ta nie została potwierdzona. W związku z tym podjęto decyzję o skierowaniu pana Wasyla na komisję lekarsko-wojskową w celu ustalenia stopnia zdolności do służby” – powiedział przedstawiciel TCC.

Jak dodał, 17 marca lekarze komisji skierowali mężczyznę na dodatkowe badania do okulisty w Odeskim Okręgowym Szpitalu Klinicznym. Wydano mu wezwanie, zgodnie z którym miał stawić się i przynieść opinię lekarską. Jednak Fedoryak nie stawił się w TCC.

Jak przedstawiciele TCC zdołali nie zauważyć, że mają przed sobą osobę niewidomą — to osobna kwestia.

„Nie twierdzę, że widzi. Jednak po konsultacji z okulistą jego diagnoza zostałaby jednoznacznie ustalona, a także to, czy podlega on ewidencji i poborowi” – odpowiedział przedstawiciel TCC.

Następnie okazało się, że mężczyzna został automatycznie ponownie wpisany do ewidencji wojskowej – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 932 w sprawie wpisywania do ewidencji mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat, których dane nie figurują w rejestrze „Oberig”. Przedstawiciel Centrum Rekrutacyjnego potwierdził: w systemie nie było informacji o niepełnosprawności Fedoriaki, dlatego został on wpisany do ewidencji.

„Takich informacji nadal nie ma” – dodał przedstawiciel centrum rekrutacyjnego.

Następnie do wyjaśnień włączył się major Orlik, asystent ds. prawnych. Poinformował, że rejonowe Centrum Rekrutacji rozpatrzyło wniosek Fedoryaki o wykreślenie z ewidencji wojskowej, jednak odmówiło jego uwzględnienia, ponieważ w Centrum Rekrutacji nie było dokumentów potwierdzających, że mężczyzna w 2023 roku przeszedł komisję lekarską oraz potwierdzenia niepełnosprawności. Nie znaleziono ich ani w systemie „Obereg”, ani w papierowych rejestrach i protokołach. Ponadto dokumenty dostarczone przez Fedoryakę wydają się fałszywe, ponieważ są „niepoprawnie wypełnione”.

„Nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością, ale budzą one wątpliwości” – wyjaśnił major.

Z powodu możliwego sfałszowania dokumentów przedstawiciele TSK z jakiegoś powodu nie zwrócili się na policję, zamiast tego zaproponowali niewidomemu poddanie się dodatkowemu badaniu w szpitalu obwodowym.

Przewodniczący TSK zaproponował przedstawicielom centrum rekrutacyjnego, aby spojrzeli na sytuację oczami samego Fedoryaki. Jeśli dokumenty z 2023 roku są autentyczne, mężczyzna przeszedł już komisję lekarską, został uznany za niezdolnego do służby i wykreślony z ewidencji. Jeśli natomiast TSK uważa dokumenty za sfałszowane, to należy to udowodnić, a nie tylko powoływać się na to, że komuś wydawały się podejrzane.

„Wy, jako TSK, nie sprawdzacie ich autentyczności – po prostu na oko, komuś z was wydawało się, że są »jakoś nie takie«, ale nigdzie się z tym nie zwróciliście” – zauważył Gonczarenko i przypomniał, że po ponownym wpisaniu do ewidencji mężczyzna sam skorygował swoje dane, a następnie, zamiast rozwiązać problem, znalazł się na liście osób poszukiwanych, został zatrzymany i spędził kilka dni w Komisji Mobilizacyjnej. Zdaniem przewodniczącego komisji taki przebieg wydarzeń przypomina raczej znęcanie się nad człowiekiem niż właściwe stosowanie przepisów dotyczących mobilizacji.

„Szczerze mówiąc, na miejscu tego mężczyzny sam już nigdzie bym nie poszedł. Przeszedł już proces sądowy, wygrał sprawę, a sąd postanowił wykreślić go z listy osób poszukiwanych. Rozumiem, dlaczego nie chce już nigdzie chodzić – bo to jest swego rodzaju znęcanie się nad obywatelem Ukrainy. Nie wydaje się wam tak?” – zwrócił się Gonczarenko do przedstawiciela Centrum Rekrutacyjnego.

Ten ostatecznie zgodził się z oceną przewodniczącego TSK, choć dodał, że centrum rekrutacyjne musi działać zgodnie z przepisami. Zapewnił, że dokumenty dostarczone przez adwokata i lekarzy zostaną dokładnie przeanalizowane, a kwestia pozostawania Fedoryaki na liście rezerwistów zostanie ponownie rozpatrzona w najkrótszym możliwym terminie.

Jeśli chodzi o czas, który Fedoryaka był zmuszony spędzić w Centrum Rekrutacji Wojskowej, żołnierze zapewnili, że niewidomy przebywał w budynku przez jedną lub dwie doby, podczas gdy w rzeczywistości mężczyzna spędził tam kilka dni, od 14 do 17 marca. Natychmiastowe ustalenie stopnia jego wzroku nie było możliwe, ponieważ – jak wyjaśnił urzędnik – właśnie w tych dniach przypadały weekendy i w komisji lekarskiej nie było odpowiedniego specjalisty. Jednak na dzień dzisiejszy okoliczności pobytu Fedoryaka w Centrum Tymczasowego Przebywania są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania. Major Orlik doprecyzował nawet, że do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych (ERDR) wprowadzono informacje na podstawie części pierwszej artykułu 146 Kodeksu karnego – nielegalne pozbawienie wolności lub uprowadzenie osoby. Chodzi o postępowanie karne wszczęte na podstawie zgłoszenia Fedoryaka lub jego adwokata. Również kierownictwo Centrum Tymczasowego Przebywania prowadzi dochodzenie służbowe w sprawie działań podwładnych, które zbliża się do końca. Jednocześnie major Orlik przyznał, że nie ma podstaw prawnych do przetrzymywania osoby w ośrodku przez kilka dni bez podjęcia konkretnej decyzji, ale może się to zdarzyć, jeśli przetrzymywanie przypada na weekendy lub w czasie alarmów powietrznych.

„Nie ma takiego przepisu prawnego. Jednak podczas przeprowadzania działań mobilizacyjnych i przechodzenia przez komisję lekarską proces ten może się przedłużyć o dwie–trzy doby – zwłaszcza jeśli przypada to na dni weekendowe lub w czasie alarmów powietrznych” – wyjaśnił przedstawiciel centrum rekrutacyjnego.

Podsumowując rozprawę, Ołeksij Honczarenko stwierdził, że doszło do rażącego naruszenia praw człowieka ze strony Odeskiego Okręgowego Centrum Rekrutacyjnego. Podkreślił, że centrum rekrutacyjne nie było w stanie podważyć dokumentów Fedoriaki, ale dopuściło do sytuacji, w której z powodu braku danych w rejestrze mężczyzna został najpierw ponownie wpisany do ewidencji, a następnie ogłoszony listem gończym, zatrzymany i przetrzymywany przez kilka dni.

Przewodniczący Komisji zwrócił również uwagę na fakt, że Okręgowe Centrum Rekrutacyjne wykonało orzeczenie sądowe dotyczące wykreślenia mężczyzny z listy osób poszukiwanych, ale odmówiło wykreślenia go z ewidencji wojskowej. Określił tę decyzję jako błędną i zażądał od kierownictwa Odeskiego Okręgowego Komitetu Rejestracji Wojskowej przeprowadzenia pełnego dochodzenia służbowego.

„Pociągnijcie wszystkich do odpowiedzialności: tych, którzy w 23. roku nie wprowadzili danych; tych, którzy w 26. roku z wyłączonymi kamerami na ciele zatrzymali osobę niewidomą; tych, którzy następnie przetrzymywali tę osobę przez trzy–cztery doby; oraz tych, którzy obecnie wydali (w szerokich cudzysłowach) „uzasadnioną” decyzję, że osoba ta powinna pozostać w ewidencji wojskowej” – oświadczył przewodniczący TSK.

W przypadku braku rzeczywistych rezultatów Gonczarenko ostrzegł, że może zainicjować kontrole dotyczące bezpośrednio kierownictwa okręgowej, a być może nawet regionalnej komisji rekrutacyjnej.

Wojskowa komisja rekrutacyjna spowodowała obrażenia u emerytki i uciekła samochodem

Do incydentu w Charkowie doszło 8 października w dzielnicy Przemysłowej miasta. Podczas działań mobilizacyjnych doszło do konfliktu między żołnierzami TSK a osobami cywilnymi. Do uczestników zdarzenia podeszła 73-letnia Ludmiła Fedorowna. Starszy porucznik Siergiej Sapanowicz z rejonowego Centrum Mobilizacyjnego w Słobidzie popchnął kobietę, która upadła i doznała dwóch poważnych złamań — szyjki prawej kości udowej oraz szyjki chirurgicznej prawej kości ramiennej. Konsekwencje okazały się poważne. Zięć poszkodowanej, Dmytro Dolenko, w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że kobieta przeszła już operację barku: wszczepiono jej tytanowe płytki i ponad dziesięć śrub. Przed nią czeka jeszcze jedna operacja biodra.

Sąd Rejonowy ds. Przemysłowych w Charkowie zawiesił Sapanowicza w pełnieniu obowiązków i zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci zobowiązania osobistego. Żołnierzowi postawiono zarzut na podstawie części pierwszej artykułu 122 Kodeksu Karnego Ukrainy – umyślne spowodowanie obrażeń ciała średniej wagi. Podczas posiedzenia komisji śledczej szef Charkowskiego Okręgowego Centrum Kontroli Technicznej Siergiej Markin potwierdził, że wie o incydencie oraz że żołnierz został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych na dwa miesiące.

Podejrzany pracownik TCC

Według słów Markina, w momencie zdarzenia Sapanowicz kierował grupą alarmową. Wcześniej nie napływały żadne skargi na niego, a on sam miał pozytywną opinię. Sapanowicz nie brał udziału w działaniach bojowych, został zmobilizowany w czasie stanu wojennego. Pojawienie się kobiety w trakcie konfliktu było dla żołnierza zaskoczeniem, a popchnięcie było rzekomo automatyczną reakcją.

„Na nagraniu widać, że dla żołnierza było to zaskoczeniem i mechanicznie, automatycznie ją popchnął. Obywatel, który wcześniej używał siły fizycznej wobec żołnierzy i utrudniał legalną działalność Sił Zbrojnych Ukrainy, był epicentrum konfliktu, a Ludmiła Fedorowna znalazła się w pobliżu” – wyjaśnił Markin.

Według jego słów przedstawiciele TCC próbowali skontaktować się z rodziną poszkodowanej, aby zaoferować pomoc w leczeniu i protezowaniu. Jednak krewni rzekomo domagali się jednorazowego odszkodowania w wysokości 700 tysięcy hrywien od samego żołnierza lub szefa TCC, aby „zadośćuczynić za winę i zapomnieć o incydencie”.

„Posiadamy nagranie audio rozmowy komisarza wojskowego z przedstawicielem rodziny. Nie rozważali oni systematycznego odkładania środków z wynagrodzeń na leczenie, potrzebowali konkretnej kwoty” — oświadczył szef Charkowskiego Okręgowego Centrum Transportu Wojskowego.

Dlaczego więc Sapanowicz nie podszedł do kobiety, która upadła po tym, jak ją popchnął, nie próbuje jej pomóc, tylko wsiada do samochodu i opuszcza miejsce zdarzenia? Ponieważ żołnierz zauważył, że do starszej kobiety już zbiegają się ludzie, więc postanowił odjechać, aby uniknąć dalszych prowokacji. Według szefa obwodowego Centrum Kontroli Ruchu, żołnierz był zdezorientowany, obawiał się o własne życie i zdrowie, a popchnięcie nastąpiło nieumyślnie – nawet nie od razu zorientował się, że przed nim stoi kobieta.

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„Cokolwiek by się tam nie wydarzyło w afekcie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby po upadku 73-letniej kobiety odwrócić się, wsiąść do samochodu i odjechać? Nie podejść, nie zapytać, co się stało, nie udzielić pomocy? Usprawiedliwianie tego tym, że ktoś inny podbiegł, jest niedopuszczalne” – sprzeciwił się przewodniczący TSK Oleksij Honczarenko, który odniósł wrażenie, że Markin celowo usprawiedliwia swojego podwładnego.

W związku z tym Markin przyznał, że zachowanie żołnierza było niewłaściwe i obiecał przeprowadzić dodatkowe szkolenia z personelem.

„Mają Państwo całkowitą rację. Obecnie dokładnie badamy stopień winy tego żołnierza, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Nie próbuję go bronić. Szczerze współczuję Ludmiły Fedorownej, biorąc pod uwagę jej podeszły wiek i urazy, których doznała. Przeprowadzimy dodatkowe szkolenia i działania wyjaśniające wśród personelu, aby coś takiego nigdy więcej się nie powtórzyło” – odpowiedział szef Obwodowego Centrum Kontroli Technicznej w Charkowie.

Jednak przewodniczący Komisji Śledczej nie poprzestał na tym i poprosił, aby po zakończeniu postępowania przygotowawczego rozważyć kwestię przeniesienia Sapanowicza do jednostki bojowej w celu odbywania służby bezpośrednio w strefie działań wojennych, tak aby zdobył on doświadczenie bojowe i „mógł zmyć hańbę z siebie i Sił Zbrojnych za ten haniebny incydent”.

Tortury, groźby pistoletami i 5500 euro za „pomoc”: co działo się w TSK na Bukowinie

Trzecia sprawa, którą rozpatrzyła Tymczasowa Komisja Śledcza, dotyczyła obwodu czerniowieckiego. Chodziło o postępowanie karne przeciwko grupie żołnierzy rejonowego Ośrodka Szkolenia Bojowego oraz funkcjonariuszowi organów ścigania. Zarzuca się im tortury, bezprawne pozbawienie wolności oraz uzyskanie nielegalnej korzyści. Według informacji Biura Prokuratora Generalnego, 21 października 2026 r. postawiono zarzuty sześciu osobom: kierownikowi jednego z oddziałów rejonowego Centrum Kontroli Transportu, czterem jego podwładnym oraz funkcjonariuszowi organów ścigania. Śledztwo udokumentowało cztery epizody, które – według wersji organów ścigania – miały miejsce od lipca do września.

W lipcu we wsi Mamajewce mężczyzna został pobity, gdy próbował wysiąść z samochodu. Następnie został siłą przewieziony do Okręgowego Centrum Rekrutacyjnego i przetrzymywany tam w celu późniejszej mobilizacji.

16 września w Czerniowcach jeden z żołnierzy zaproponował mężczyźnie, który był poszukiwany, pomoc w uniknięciu mobilizacji. Początkowo za taką „usługę” zażądał 5 tysięcy dolarów, ale ostatecznie otrzymał od matki mężczyzny 5 500 euro. Po przekazaniu pieniędzy jej syna zwolniono.

Tego samego dnia inny mężczyzna odmówił okazania dokumentów. Według danych śledztwa użyto wobec niego gazu pieprzowego, powalono go na ziemię i siłą przewieziono do punktu rekrutacyjnego. Odniósł lekkie obrażenia ciała.

Kolejny incydent miał miejsce 30 września. Wtedy zatrzymano ojca trójki dzieci, który miał uzasadnione podstawy do odroczenia. Według wersji śledztwa, podczas transportu grożono mu pistoletami i co najmniej cztery razy uderzono go w tułów. Mimo to kontynuowano wobec niego działania mobilizacyjne.

Na posiedzeniu TSK szef obwodowego TCC w Czerniowcach Siergiej Wołkowski potwierdził, że 21 października do instytucji przybyli przedstawiciele DBR w celu przeprowadzenia czynności śledczych. Właśnie wtedy dowiedział się o postępowaniu karnym, wszczętym jeszcze w maju 2026 roku, oraz o zatrzymaniu pięciu żołnierzy trzeciego oddziału Okręgowego Centrum Mobilizacyjnego w Czerniowcach. Wśród nich był również szef oddziału, pułkownik Jarosław Stepanyszyn.

Trzeci oddział znajduje się w Kitsmanie, w dawnej siedzibie rejonowego Centrum Kontroli Transportu w Kitsmanie. Według słów Wołkowskiego, Stepanyszyn został odsunięty od stanowiska, przekazany do dyspozycji organów śledczych i objęty całodobowym aresztem domowym. Jeśli chodzi o pozostałych oskarżonych, szef obwodowego Komitetu Kontroli i Koordynacji sprecyzował, że dwóch przebywa w areszcie, kolejnych dwóch pod całodobowym aresztem domowym, a w przypadku jednej osoby zastosowano nocny areszt domowy. W ten sposób, jak stwierdził, w momencie posiedzenia w areszcie przebywało dwóch żołnierzy, a wobec pozostałych zastosowano różne środki zapobiegawcze, niezwiązane z zatrzymaniem.

Równolegle w obwodowym TCC w Czerniowcach wszczęto dochodzenie służbowe, które miało zostać zakończone do 20 listopada. Jednocześnie Wołkowski podkreślił, że trwa również śledztwo przedprocesowe.

Osobno członkowie komisji zapytali o osobę pułkownika Stepanyszyna i jego poprzednie miejsce służby. Jak poinformował Wołkowski, na mocy rozkazu dowódcy Okręgu Operacyjnego „Zachód” Stepanyszyna przeniesiono do trzeciego oddziału Rejonowego Komitetu Kontroli w Czerniowcach. Faktycznie rozpoczął pełnienie obowiązków 16 września. Wcześniej kierował drugim oddziałem Rejonowego Centrum Operacyjnego w Stryjach na terenie obwodu lwowskiego.

Stepaniszyn brał udział w działaniach bojowych w okresie ATO/OOS, służąc w 80. oddzielnej brygadzie desantowo-szturmowej. Jednak podczas pełnej inwazji nie brał bezpośredniego udziału w działaniach bojowych. Zgodnie z opinią Komisji Lekarskiej jest zdolny do służby w jednostkach wsparcia, w szczególności w Centrum Operacji Taktycznych.

Jeśli chodzi o pozostałych oskarżonych, Wolkowski poinformował, że dwóch żołnierzy – starszy szeregowy Lubomir Iwanowicz oraz starszy sierżant Bogdan Pugacz – posiada doświadczenie bojowe z wojny na pełną skalę, w szczególności służyli w składzie 10. górskiej brygady szturmowej. Jeszcze dwóch żołnierzy, jak twierdzi, nie brało bezpośredniego udziału w działaniach bojowych. Planowano ich oddelegować do jednostek bojowych, jednak obecnie toczy się wobec nich postępowanie przygotowawcze i zostali oni wyłączeni ze służby. Jeśli organy ścigania wyrażą zgodę, a środki zapobiegawcze nie będą stanowić przeszkody, mają zostać przeniesieni do jednostek bojowych.

Poszkodowany ojciec trójki dzieci, któremu grożono bronią i którego bito podczas transportu, przebywa w domu z rodziną i ubiega się o odroczenie służby.

Warto zauważyć, że wielokrotnie napływały skargi na żołnierzy trzeciego oddziału Okręgowego Centrum Koordynacji Operacyjnej w Czerniowcach. W związku z nimi przeprowadzono kontrole służbowe, podczas których odnotowano naruszenia w pracy grup alarmowych, w szczególności brak nagrań z kamer osobistych.

„Tak, wielokrotnie napływały skargi dotyczące działalności właśnie tego trzeciego oddziału. Przeprowadzono kontrole służbowe, w trakcie których odnotowano naruszenia podczas akcji alarmowych — w szczególności brak nagrań z kamer osobistych. W wyniku tych kontroli nałożono na tych żołnierzy upomnienia i surowe upomnienia, a także przeprowadzono dodatkowe szkolenia” – powiedział szef obwodowego centrum koordynacji kryzysowej w Czerniowcach.

Oznacza to, że naruszenia w pracy jednostki odnotowywano jeszcze zanim jej pracownicy stali się oskarżonymi w postępowaniu karnym. Żołnierzy już ukarano dyscyplinarnie, ale to, sądząc po opisanych przez śledztwo epizodach, nie powstrzymało kolejnych incydentów.

W odpowiedzi Wołkowski oświadczył, że decyzje kadrowe dotyczące personelu trzeciego oddziału zostały już podjęte: zespół został praktycznie odnowiony, a na stanowiska powołano nowych oficerów.

Po wysłuchaniu zeznań Aleksiej Gonczarenko zażądał od kierownictwa Obwodowego Centrum Kontroli Technicznej w Czerniowcach przekazania komisji dodatkowych informacji na temat wyników dochodzenia służbowego oraz środków podjętych w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w innych jednostkach. Osobno poprosił o informację, czy śledztwo pozwoli na przeniesienie do jednostek bojowych tych żołnierzy, którzy nie mają doświadczenia bojowego.

„Aby w przyszłości pełnili służbę bezpośrednio walcząc z agresorem, a nie strasząc, grożąc, bijąc i wymuszając haracze od własnych obywateli” – podkreślił przewodniczący komisji śledczej.

Obecnie TSK oczekuje od Wołkowskiego nie ogólnych zapewnień o zmianach kadrowych, ale konkretnych informacji o tym, co się zmieniło i w jaki sposób kierownictwo zamierza zapobiec powtórzeniu się takich przypadków.

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