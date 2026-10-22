Komisja Śledcza przeprowadziła posiedzenie wyjazdowe w Czerkasach, gdzie analizowała przypadki, w których działania TCC doprowadziły do konfliktów, sporów sądowych i ludzkich tragedii. Ojciec, którego najpierw zwolniono ze służby z powodu wychowywania syna, a następnie odmówiono mu odroczenia służby. Zgony mężczyzn po kontaktach z przedstawicielami TCC. Weteran po amputacji, wobec którego użyto gazu łzawiącego na oczach czteroletniego dziecka. Oraz rodzina, która miesiącami szukała zaginionego męża, a w końcu znalazła na polu szczątki ludzkie.

Przedstawiciele TCC, policji i innych instytucji wyjaśniali, co wydarzyło się w każdym z tych przypadków, jakie kontrole przeprowadzono i kogo pociągnięto do odpowiedzialności. W niektórych przypadkach kluczowym dowodem okazało się nagranie z autobusu, w innych okoliczności śmierci są nadal badane, a w pozostałych przypadkach odpowiedzi urzędników wywołały u posłów nowe pytania.

UA.NEWS zebrało najważniejsze informacje z posiedzenia: co wiadomo o każdym przypadku, jak służby bezpieczeństwa wyjaśniały swoje działania oraz jakich decyzji wymaga od nich komisja parlamentarna.

Podwójne standardy wobec samotnego ojca: Centrum Rekrutacji Wojskowej w Czerkasach ignoruje decyzję Sądu Najwyższego Ukrainy i blokuje odroczenie

Jurij Żurawiel z Czerkas przechodził podstawowe szkolenie wojskowe, ale po półtora miesiąca służby został zwolniony z Sił Zbrojnych Ukrainy. Powodem był jego 13-letni syn, którego mężczyzna wychowuje samodzielnie.

Mężczyzna rozwiódł się w 2017 roku, a w 2021 roku Sąd Rejonowy w Sosnowie zatwierdził ugodę między byłymi małżonkami dotyczącą podziału opieki nad dziećmi: jedno dziecko wyjechało z matką za granicę, a syn Tymofij, urodzony w 2013 roku, pozostał z ojcem. Matka chłopca od ponad pięciu lat nie przekraczała granicy Ukrainy, a Żurawiel nie zawarł ponownego małżeństwa, dlatego wychowuje syna całkowicie samodzielnie.

W grudniu 2025 roku został zmobilizowany przez Miejski Komitet Rekrutacyjny w Czerkasach. Żurawiel posiadał wówczas ważne odroczenie w rejestrze „Oberih” oraz w aplikacji „Rezerwa+”, ale mimo to został skierowany do jednostki wojskowej, gdzie przeszedł podstawowe szkolenie. Następnie dowódca jednostki zapoznał się z dokumentami sądowymi dotyczącymi zamieszkania dziecka z ojcem i podpisał rozkaz zwolnienia Żurawla ze Sił Zbrojnych Ukrainy; po półtoramiesięcznej służbie mężczyzna powrócił do domu, do syna.

Nieoczekiwana sytuacja miała miejsce w maju 2026 roku po awarii technicznej w aplikacji „Rezerw+”. Żurawiel złożył ten sam pakiet dokumentów za pośrednictwem Centrum Obsługi Obywateli (ЦНАП), ale otrzymał odmowę od komisji przy Terytorialnej Komisji Kwalifikacyjnej (ТЦК). Urzędnicy powołali się na to, że orzeczenie sądu z 2021 roku zatwierdzające ugodę sądową „nie jest właściwą decyzją”, ponieważ nie zawiera ono dosłownego sformułowania „o ustaleniu faktu samodzielnego wychowywania dziecka”. Komisja nie wzięła pod uwagę faktu, że w 2021 roku w ustawie nie istniały podobne przepisy, a rozporządzenie Rady Ministrów nr 560 zezwala na przedkładanie „innych dokumentów”.

Przemawiając na posiedzeniu TSK, szef miejskiego centrum rekrutacyjnego w Czerkasach Oleg Tymoszenko zrzekł się odpowiedzialności, oświadczając, że decyzję podejmuje komisja cywilno-wojskowa, a nie samo centrum rekrutacyjne. W urzędzie rekrutacyjnym wyrażono wątpliwości co do prawdziwości historii rodzinnej mężczyzny, twierdząc, że rozwód i podział opieki nad dziećmi w 2021 roku mogły być zapobiegawczą próbą „uniknięcia służby wojskowej”.

Przewodniczący TSK Oleksij Gonczarenko zwrócił uwagę na całkowitą bezsensowność działań przedstawicieli TSK, którzy próbują ponownie wysłać Żurawia do służby. Poseł podkreślił, że ponowna mobilizacja tylko bezsensownie wyczerpie zasoby państwowe i wojskowe, ponieważ po kolejnym poborze dowódca jednostki ponownie podpisze rozkaz zwolnienia zgodnie z tą samą procedurą prawną, pozostawiając dziecko na ten czas bez jedynego opiekuna.

Osobno adwokat Galina Korabkowa stwierdziła, że TCC w Czerkasach od lipca 2026 r. ignoruje postanowienie Okręgowego Sądu Administracyjnego w Czerkasach i nie udostępnia materiałów z posiedzeń komisji, faktycznie blokując sądową ochronę praw obywateli. Szef miejskiej Komisji ds. Opieki nad Dziećmi nie potrafił wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy, obiecał jedynie „niezwłocznie zbadać sprawę” i przekazać kopie dokumentów.

Podsumowując, Komisja ds. TSC poleciła kierownictwu TSC w Czerkasach natychmiastowe przeprowadzenie działań wyjaśniających wśród członków komisji, uwzględnienie istniejącego już rozkazu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy w sprawie zwolnienia oraz udzielenie pomocy Żurawowi w uzyskaniu zgodnego z prawem odroczenia do czasu wydania ostatecznego orzeczenia sądowego. Szef miejskiego Ośrodka Rekrutacyjnego zobowiązał się przed kamerą do spełnienia tych wymagań, a posłowie wzięli tę sprawę pod osobisty nadzór, aby 13-letnie dziecko nie zostało pozostawione samemu sobie.

Tragedia podczas rekrutacji do Sił Powietrznych: nagranie z autobusu obaliło fałszywe informacje o śmierci mężczyzny

Drugą głośną sprawą, którą szczegółowo omówiono na posiedzeniu komisji śledczej, była informacja rozpowszechniana w mediach społecznościowych o śmierci osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu w Czerkasach podczas oczekiwania na badanie lekarskie. Jednak podczas przesłuchań okazało się, że zdarzenie miało miejsce w Boryspolu w obwodzie kijowskim, dokąd grupa mężczyzn została scentralizowanie przetransportowana do centrum rekrutacyjnego Sił Desantowo-Szturmowych. W czerkaskim TSK pracował oddelegowany rekruter DSW, który wstępnie wybierał kandydatów w wieku do 45 lat w celu skierowania ich do centrum międzyregionalnego.

Tragedia dotknęła 43-letniego mieszkańca obwodu czerkaskiego (urodzonego w 1982 roku). W jego wcześniejszej dokumentacji medycznej nie było żadnych wzmianek o poważnych chorobach ani przeciwwskazań. Jednak już w Boryspolu, na terenie lokalnego szpitala podczas oczekiwania na badanie, mężczyźnie nagle zrobiło się źle — doszło do ostrego napadu padaczki. Przed tym zdarzeniem ani wojskowi, ani prawdopodobnie sam mężczyzna nie wiedzieli o występowaniu u niego tej choroby.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przedszpitalnej poborowego posadzono w salonie autobusu, aby mógł odpocząć. Zgodnie z wynikami dochodzenia służbowego po pewnym czasie doszło do kolejnego napadu: mężczyzna wstał, chwycił się fotela, napił się wody, stracił przytomność i wypadł przez otwarte drzwi autobusu na ulicę, doznając ciężkiego urazu głowy. Pomimo późniejszej hospitalizacji lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Obiektywny obraz zdarzenia ustalono dzięki rejestratorowi wideo zainstalowanemu w autobusie. Nagranie w całości uchwyciło moment ataku i upadku bez żadnego zewnętrznego wpływu ani przemocy. Nagranie zostało natychmiast zabezpieczone przez policję w ramach wszczętego postępowania karnego, a wewnętrzne dochodzenie przeprowadzone przez TCC potwierdziło brak elementów przestępstwa karnego lub wykroczenia administracyjnego w działaniach żołnierzy.

Przewodniczący komisji Oleksij Honczarenko oraz posłanka Kira Rudyk po raz kolejny podkreślili konieczność zapewnienia 100-procentowego wyposażenia wszystkich centrów rekrutacyjnych i środków transportu w kamery i rejestratory, a także zaproponowali pomoc komisji w zwróceniu się do Obwodowej Administracji Wykonawczej w Czerkasach w sprawie zakupu dodatkowego sprzętu, aby chronić zarówno poborowych, jak i samych żołnierzy.

Śmierć trenera breakdance’u: komisja śledcza zbadała okoliczności śmierci Jewgienija Kusznira

Trzecia sprawa z obwodu czerkaskiego dotyczyła śmierci 41-letniego Jewgienija Kusznira — założyciela warsztatu twórczego „Let's Move City” oraz trenera breakdance'u z Kropywnickiego. 21 sierpnia 2025 roku mężczyzna, który jechał autobusem liniowym, został zatrzymany przez patrol na trasie w pobliżu Korsun-Szewczenkowskiego. Według danych TCC Kuśnir przedstawił dokumenty dotyczące odroczenia służby jako osoba kontynuująca naukę, jednak sprawdzenie w bazie „Oberig” wykazało, że odroczenie to zostało unieważnione przez Kropiwnicki Miejski Komitet ds. Służby Wojskowej już w lipcu z powodu podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Mężczyzna został przewieziony do oddziału TCC, gdzie tego samego dnia przeszedł komisję lekarską w celu wysłania do ośrodka szkoleniowego DSHV.

Do tragedii doszło następnego ranka, 22 sierpnia, podczas transportu grupy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu minibusem marki Mercedes. Według wersji wojskowych, o godz. 04:30 na skrzyżowaniu w Smili, kiedy autobus zwolnił przed sygnalizacją świetlną, Kusznirow nagle otworzył boczne drzwi i wyskoczył z jadącego pojazdu, upadł na asfalt i doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Dwa dni później, 24 sierpnia, mężczyzna zmarł w szpitalu w Smili, a zdarzenie wywołało szeroki oddźwięk w mediach społecznościowych i mediach.

Założyciel warsztatu twórczego Let's Move City Jewhen Kusznir

Jak poinformowali przedstawiciele Policji Narodowej podczas posiedzenia komisji śledczej, w związku ze śmiercią wszczęto postępowanie karne. Wstępna kwalifikacja na podstawie art. 128 Kodeksu Karnego Ukrainy (spowodowanie ciężkich obrażeń ciała z powodu niedbalstwa) została następnie przekwalifikowana na art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy (umyślne zabójstwo) — jest to standardowa procedura procesowa w przypadku śmierci osoby, mająca na celu przeprowadzenie pełnego kompleksu ekspertyz sądowych. Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe, nikomu nie postawiono zarzutów, a śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer ulicznych systemu „Bezpieczna Czerkasy”.

Kierownictwo wojskowe zaznaczyło, że w wyniku wewnętrznego dochodzenia służbowego starszy dowódca został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewłaściwy nadzór podczas transportu. Ponadto w TCC twierdzą, że świadkowie spośród innych osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, którzy znajdowali się w salonie, potwierdzili wersję, zgodnie z którą mężczyzna wyskoczył z pojazdu samodzielnie.

W tym przypadku w mikrobusie nie było kamer wideo, w przeciwieństwie do poprzedniego przypadku w Boryspolu. Komisja parlamentarna skierowała zapytanie do Policji Narodowej z żądaniem przedstawienia oficjalnych wyników śledztwa po jego zakończeniu i po raz kolejny wezwała do wyposażenia wszystkich pojazdów TCC w urządzenia do rejestracji obrazu.

Gaz wobec weterana po amputacji i 4-letniego dziecka: TSK domaga się wysłania pracowników TSK na front

Kolejny incydent miał miejsce w rejonie Cygiryn w maju 2026 roku. TCK zatrzymało na polnej drodze samochód, za kierownicą którego siedział czynny żołnierz i ochotnik Włodzimierz, weteran, inwalida wojenny drugiej grupy z amputacją kończyny, odznaczony orderami bojowymi i imienną bronią. W samochodzie wraz z nim jechała jego żona i 4-letnie dziecko.

Między żołnierzami TCC a weteranem doszło do słownej sprzeczki. W rezultacie funkcjonariusze TCC użyli gazu łzawiącego przeciwko żołnierzowi z amputacją na oczach całej rodziny. W wyniku działania gazu i agresywnych zachowań żołnierzy 4-letnie dziecko doznało poważnej traumy psychicznej. Ponieważ rodzina nie zwróciła się samodzielnie do komisji parlamentarnej, TSK podjęła się rozpatrzenia tej sprawy na podstawie wyników monitoringu mediów oraz publikacji organizacji społecznej „Weterani Ojczyzny”.

W związku z tym zdarzeniem Policja Narodowa wszczęła postępowanie karne na podstawie art. 129-1 Kodeksu karnego Ukrainy (groźba zabójstwa). Jednocześnie, mając na uwadze Konwencję ONZ o prawach dziecka, policja opracowała skuteczny mechanizm reagowania i zwróciła się do Obwodowej Administracji Wykonawczej w Czerkasach w sprawie zorganizowania pilnej rehabilitacji psychologicznej dla 4-letniego dziecka.

Wojskowa Służba Porządkowa (WSP) w trakcie śledztwa ustaliła, że w sprawę zamieszani są żołnierze – starszy szeregowy Kowalenko i szeregowy Litwin. Jak się okazało, Kowalenko osobiście skierował strumień gazu w stronę weterana, natomiast wobec Litwina sporządzono protokół administracyjny na podstawie art. 172-15 Kodeksu o wykroczeniach za niedbałe podejście do służby, ponieważ jego kamera na ciele była wyłączona podczas zdarzenia. Ponadto sąd uznał Litwina za winnego przekroczenia uprawnień służbowych (cz. 2 art. 172-14 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych) i nałożył na niego grzywnę w wysokości 1700 hrywien, a obu osobom zamieszanym w sprawę w TCK ogłoszono upomnienia z wpisaniem do kart służbowych.

Przedstawiciele TCC podczas posiedzenia próbowali usprawiedliwić swoich podwładnych, twierdząc, że weteran rzekomo sam zatrzymał się z pretensjami do grupy mobilizacyjnej, która blokowała drogi polne przed „uchylającymi się od służby”, i rzekomo sięgnął po broń przypisana do niego. Niemniej jednak szef TCC przyznał, że jego podwładni nie mieli prawa do użycia środków specjalnych, a zweryfikowanie wersji dotyczącej broni jest niemożliwe, ponieważ kamera na ciele żołnierzy tradycyjnie „nie działała”, a przedstawicieli Policji Narodowej w tym momencie w ogóle nie było w pobliżu.

Szczególne oburzenie posłów wywołał fakt, że po głośnym skandalu, grzywnie sądowej i upomnieniu obaj pracownicy TCC nadal spokojnie pracowali w tym samym oddziale i nadal wychodzili na patrole w grupach ostrzegawczych.

Następnie okazało się, że ani starszy żołnierz Kowalenko, ani żołnierz Litwin nie są uczestnikami działań bojowych i w ogóle nigdy nie brali udziału w walkach na froncie. Oznacza to, że pracownicy tyłowi TSK bez doświadczenia bojowego użyli gazu łzawiącego przeciwko prawdziwemu żołnierzowi z amputowaną kończyną na oczach jego małego dziecka.

Przewodniczący TSK Oleksij Gonczarenko określił nałożenie grzywny w wysokości 1700 hrywien oraz dalszą pracę tych pracowników w grupach ostrzegawczych jako „sytuację całkowicie nieadekwatną”. Zwrócił się do kierownictwa rejonowego Centrum Koordynacji Operacyjnej z żądaniem natychmiastowego podjęcia decyzji o przeniesieniu Kowalenka i Litwina do jednostek bojowych na linię frontu, gdzie będą mogli wykazać się swoją „walecznością” nie przeciwko weteranom z dziećmi w obwodzie czerkaskim, ale w walkach z wrogiem. Szef Okręgowego Centrum Kontroli Terytorialnej przyjął to polecenie do wykonania i zobowiązał się poinformować komisję o przeniesieniu.

Brutalne pobicie w Okręgowym Centrum Rekrutacyjnym w Zvenyhorodzie: rzecznik praw obywatelskich zapowiedział dochodzenie w sprawie reanimacji i tortur

Ciężkie obrażenia mieszkańca obwodu czerkaskiego, Georgija Zalożnego. 30 września 2026 roku pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec oficjalnie poinformował o wszczęciu dochodzenia w sprawie okoliczności, w wyniku których mężczyzna znalazł się na granicy życia i śmierci na oddziale intensywnej terapii. Poszkodowany zgłosił brutalne pobicie i tortury w rejonowym ośrodku rekrutacyjnym i stacji medycznej w Zvenyhorodzie, dokąd został przewieziony z powodu odmowy poddania się badaniom komisji wojskowo-lekarskiej.

Według słów rzecznika praw obywatelskich, po zgłoszeniu się krewnych Załoznego przedstawiciele sekretariatu rozpoczęli ustalanie jego miejsca pobytu. Początkowo urzędnicy zapewniali rodzinę, że mężczyzna rzekomo przebywa w ośrodku rekrutacyjnym w Smili i czuje się dobrze, jednak później okazało się, że leży w ciężkim stanie w szpitalu w Umaniu. Lekarze zdiagnozowali u niego liczne złamania żeber, pęknięcie płuca i odma opłucnowa, co wymagało podjęcia natychmiastowych działań reanimacyjnych.

Sam poszkodowany szczegółowo opisał doświadczoną przemoc. Według jego słów, w Centrum Szkolenia Wojskowego w Zvenyhorodzie był bity i oblewany zimną wodą. Poszkodowany zidentyfikował również jednego z napastników, a później poznał jego dane osobowe – okazał się nim pełniący obowiązki zastępcy naczelnika ośrodka, podpułkownik Stanisław Zumer. Według słów Zalożnego to właśnie Zumier wydawał rozkazy i nakazał umieścić go w specjalnej celi karnej o nazwie „pokój numer 13”, którą pracownicy komisji wojskowej wykorzystywali do wywierania presji i znęcania się.

Oficjalne stanowisko Komendy Rekrutacyjnej w Zvenyhorodzie sprowadzało się do tego, że Georgij Zalozny kategorycznie odmawiał poddania się komisji lekarskiej oraz uiszczenia grzywien administracyjnych. Przedstawiciele komisji wojskowej przyznali, że mężczyzna był przewożony między różnymi rejonami obwodu, z Czerkas do Zvenyhorodki, Smili i Umaniu, w ramach prób zmuszenia go do poddania się badaniom lekarskim. Jednocześnie szef Centrum Rekrutacyjnego zapewnił komisję, że wewnętrzne dochodzenie służbowe rzekomo nie wykazało faktów bezpośredniego pobicia na terenie centrum rekrutacyjnego.

Mimo to kierownictwo regionalnego Centrum Rekrutacji Wojskowej musiało jednak przyznać się do poważnych naruszeń w organizacji procedur. W wyniku kontroli służbowej pociągnięto do odpowiedzialności dyscyplinarnej sześciu żołnierzy, w tym trzech kierowników rejonowych centrów rekrutacyjnych (z Umania, Smili oraz pełniącego obowiązki szefa centrum w Zvenyhorodce, podpułkownika Zumera). Materiały dotyczące ich działań przekazano do Wojskowej Służby Porządkowej w celu dokonania oceny prawnej na podstawie art. 172-15 Kodeksu o wykroczeniach (nieostrożne podejście do służby).

Policja Narodowa wszczęła postępowania karne na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: ust. 1 art. 146 (wymuszone zaginięcie) oraz ust. 1 art. 122 (umyślne spowodowanie obrażeń ciała o średnim stopniu ciężkości). Podczas posiedzenia przedstawiciele Policji Narodowej potwierdzili, że obecnie prowadzone są niezbędne czynności śledcze, zabezpieczane są księgi odwiedzin oraz nagrania z kamer monitoringu wewnątrz pomieszczeń Centrum Handlowego w celu ustalenia wszystkich osób winnych.

Parlamentarzyści wezwali kierownictwo regionalne do dokładnego sprawdzenia doświadczenia bojowego osób objętych postępowaniem oraz do podjęcia decyzji w sprawie ich natychmiastowego odsunięcia od pracy z ludźmi do czasu zakończenia śledztwa. Komisja Śledcza przejęła ścisłą osobistą kontrolę nad dochodzeniem w tej sprawie, wymagając od służb bezpieczeństwa pełnych i obiektywnych informacji.

Tragedia Siergieja Gulego: jak zatrzymanego przez TSK mężczyznę wyrzucono na pole bez rzeczy, a on zginął

Kolejna straszna tragedia w obwodzie czerkaskim, związana z Centrum Rekrutacyjnym w Zvenyhorodzie, której ofiarą padł 40-letni Siergiej Guły z Zolotonoszy. 10 sierpnia 2026 roku mężczyzna, który cierpiał na epilepsję i, według słów krewnych, posiadał oficjalne orzeczenie o niezdolności do służby, został zatrzymany przez pracowników Zvenyhorodzkiego komitetu poborowego podczas akcji alarmowej. Od tego czasu utracono z nim kontakt, a rodzina rozpoczęła długotrwałe i bezowocne poszukiwania.

Okazało się, że Zvenyhorodzki Okręgowy Komitet Mobilizacyjny przeprowadzał akcje mobilizacyjne w Złotonoszy bez udziału przedstawicieli Policji Narodowej, co stanowi bezpośrednie naruszenie procedury. Zatrzymanego Gułego przewieziono do Zvenyhorodki, gdzie podczas przetrzymywania doszło u niego do ataku padaczki; mężczyzna przegryzł sobie język, jednak nie udzielono mu odpowiedniej pomocy medycznej. Według zeznań innych naocznych świadków zatrzymani byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach, a dyżurni pozwalali sobie na drwiące uwagi, że zatrzymani rzekomo „wyrywają baterie”.

Żonie i ciotce zaginionego w komisariacie wojskowym udzielano różnych odpowiedzi: najpierw zapewniano, że został przeniesiony do innego ośrodka rekrutacyjnego, potem, że został zwolniony, a później zaczęto rozpowszechniać absurdalne wersje wydarzeń. Podczas osobistej wizyty krewnych w Zvenyhorodce zastępca komendanta ośrodka, podpułkownik Zumer, pokazał na telefonie nagranie, na którym Siergiej Gulyj wysiadał z busa półnagi, mając na sobie jedynie spodnie dresowe, bez koszulki, obuwia, pieniędzy i telefonu komórkowego, który mu odebrano.

Jak wynikało później z materiałów WSP, wojskowi postanowili „rozwiązać sprawę” w oryginalny sposób: strzelec z Centrum Transportu Wojskowego w Zvenyhorodce, Smagło, otrzymał rozkaz odwiezienia chorego mężczyzny z powrotem do Zolotonoszy, jednak w połowie drogi, około godziny 21:00, wysadził go przy trasie w pobliżu wsi Szewczenkove, 140 kilometrów od domu, po zmroku, bez środków łączności i pieniędzy. O północy wyczerpany, schorowany człowiek pozostał sam na polu.

Nieszczęśnika znaleziono półtora miesiąca później – w połowie października 2026 roku na polu niedaleko wsi Szewczenkove znaleziono rozkładające się ludzkie zwłoki. Bliscy rozpoznali rzeczy osobiste, jednak ze względu na długi czas przebywania w upale oraz uszkodzenia szczątków spowodowane przez zwierzęta zlecono długotrwałą ekspertyzę DNA. Policja wszczęła postępowanie karne na podstawie art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy (umyślne zabójstwo), chociaż początkowo prokuratura właściwa z jakiegoś powodu nie dostrzegła w działaniach pracowników TCC znamion przestępstwa.

Ciotka zmarłego, która zabrała głos na posiedzeniu komisji śledczej, przez łzy opowiadała o okropnym traktowaniu ze strony śledczych, którzy cynicznie oświadczyli rodzinie, że „nie ma już czego rozpoznawać, bo robaki i psy zrobiły swoje”. Kierownictwo regionalnej komisji śledczej podczas posiedzenia tłumaczyło się tym, że nie ma jeszcze oficjalnych wyników ekspertyzy, a wstępne kontrole wewnętrzne nie wykazały żadnych naruszeń w działaniach podwładnych w momencie zaginięcia.

Przewodniczący Komisji Śledczej Ołeksij Honczarenko oraz członkowie komisji złożyli głębokie i szczere kondolencje rodzinie zmarłego, publicznie przepraszając za nieludzkie traktowanie człowieka przez instytucje państwowe. Posłowie podkreślili, że nawet jeśli oficjalna ekspertyza ustali naturalną przyczynę śmierci, bezpośrednia wina pracowników TSK, którzy wyrzucili bezbronnego, chorego mężczyznę półnagiego na autostradę, jest oczywista. Komisja zażądała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Biura Prokuratora Generalnego przejęcia osobistego nadzoru nad śledztwem, aby ukarać wszystkich winnych tej strasznej tragedii.

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