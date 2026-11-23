Mieszkanka Snovska w obwodzie czernihowskim, Walentyna Smaloch, zebrała w tym roku prawie 500 kg białych grzybów. Jak twierdzi, nie pamięta takiego zbioru w całym swoim życiu, ponieważ w tym sezonie w lasach jednocześnie pojawiły się masowo różne gatunki grzybów.

Jak opowiedziała kobieta w wywiadzie dla wydawnictwa CHEline, grzybami zajmuje się od wielu lat, jednak tegoroczny sezon okazał się wyjątkowy. Zazwyczaj różne gatunki pojawiały się po kolei, a tym razem borowiki, maślaki, opieńki, kurki, zielonki i grzyby polskie rosły niemal jednocześnie.

„W poprzednich latach było tak: jedne grzyby znikały, a inne zaczynały rosnąć. A w tym roku – jakoś wszystkie jednocześnie i masowo. Nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce w żadnym roku w całym moim życiu” – powiedziała Walentyna.

Najwięcej grzybów zebrała białe borowiki. Część zbiorów wysuszyła, zamroziła i marynowała, a resztę sprzedała. Do przetwórstwa używała pieca z piekarnikiem oraz suszarki elektrycznej.

Marynowane grzyby przygotowywała według rodzinnej receptury. Według Walentyny chętnych nie brakowało zarówno na świeżo zebrane grzyby, jak i na gotowe suszone oraz marynowane przetwory.

Wycieczki do lasu pomagały oderwać się od wojny

Sezon grzybowy stał się dla kobiety nie tylko okazją do zrobienia zapasów na zimę i zarobienia pieniędzy, ale także szansą na odpoczynek od codziennych trosk. Jednocześnie podczas wypraw do lasu zdarzały się niebezpieczne znaleziska związane z wojną.

„Trochę odpoczywaliśmy w lesie. Ale jednocześnie znajdowaliśmy też przedmioty wojenne. Nie jeździliśmy blisko granicy, bo grzyb to grzyb, ale życie jest cenniejsze” – podkreśliła kobieta.

Źródło: CHEline

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