Meta doda do Facebooka funkcję Your Algorithm, dzięki której użytkownicy będą mogli samodzielnie wybierać i zarządzać tematami pojawiającymi się w ich aktualnościach oraz Facebook Reels. W tym celu będzie można oznaczać tematy jako interesujące lub nieinteresujące, a rekomendacje — jak twierdzi firma — będą zmieniać się natychmiast po aktualizacji ustawień.

Ustawianie tematów w aktualnościach

Użytkownicy Facebooka będą mogli otworzyć Your Algorithm lub wybrać oznaczenia „interesuje mnie” albo „nie interesuje mnie” za pośrednictwem menu z trzema kropkami obok poszczególnych postów. Takie przyciski mogą również pojawiać się bezpośrednio pod publikacjami.

Meta zaznacza, że platforma może zadawać dodatkowe pytania, aby doprecyzować, co dokładnie spodobało się lub nie spodobało użytkownikowi. Ludzie będą też mogli własnymi słowami wskazywać, jakich treści chcą widzieć więcej lub mniej. Poinformował o tym The Verge.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wykorzystanie dużych modeli językowych

Nowa funkcja jest częścią zestawu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, których Meta używa do personalizacji treści na Facebooku. Firma szerzej wykorzystuje również duże modele językowe w systemach rankingu publikacji.

Według Meta duże modele językowe mogą uwzględniać zainteresowania, kontekst i intencje wyrażone w języku naturalnym. Ma to umożliwić użytkownikom bezpośrednie wyjaśnienie algorytmowi, jakie treści chcą widzieć częściej lub rzadziej, a systemowi rekomendacji — dostosowanie się do takich preferencji w ramach tej samej sesji.

Wcześniej Your Algorithm uruchomiono na Instagramie, a w Threads Meta zaprezentowała podobną funkcję Dear Algo.

Czytaj nas na