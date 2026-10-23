W Wielkiej Brytanii regulator Ofcom nie stwierdził istotnych zmian w odsetku dzieci, które stykają się ze szkodliwymi treściami w mediach społecznościowych, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy po wejściu w życie nowych obowiązków platform dotyczących ochrony nieletnich. Poinformował o tym The Guardian.

Wymogi dla firm technologicznych wprowadzono w lipcu 2025 roku w ramach brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Zobowiązały one platformy do ochrony dzieci przed pornografią, materiałami o samobójstwie, poważnej przemocy, rasizmie, mizoginii i nękaniu.

Ocena Ofcomu

Badanie objęło brytyjskie dzieci w wieku od ośmiu do 17 lat. Regulator monitorował ich kontakt ze szkodliwymi treściami w serwisach, w których użytkownicy publikują materiały, oceniał wpływ takich treści, korzystanie z narzędzi bezpieczeństwa oraz samopoczucie dzieci po obejrzeniu niebezpiecznych materiałów.

Ofcom określił wyniki jako niepokojące i zaznaczył, że nie ma dowodów na zmianę ciężkości szkód, jakich doznają dzieci po wprowadzeniu nowych zasad. Wśród niebezpiecznych materiałów, z którymi stykali się nieletni, regulator wymienił drastyczną pornografię, nagrania przemocy oraz treści dotyczące broni, przez które dzieci czuły się mniej bezpiecznie w szkołach i swoich okolicach.

Rola rekomendacji

Treści pornograficzne dzieci najczęściej znajdowały w spersonalizowanych kanałach rekomendacji. Dziewczęta częściej zgłaszały, że po ich obejrzeniu czuły się zmartwione lub zdezorientowane. Materiały dotyczące samobójstwa i zaburzeń odżywiania również przeważnie trafiały do dzieci przez spersonalizowane kanały, przy czym dziewczęta najczęściej stykały się z oboma rodzajami takich treści.

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Regulator ustalił również, że chłopcy i młodzi mężczyźni oglądający treści motywacyjne i materiały o samodoskonaleniu mogą szybko przejść do bardziej radykalnych publikacji promujących mizoginię i rasizm. Aby omijać systemy moderacji, autorzy takich treści stosują celowo zniekształcone hashtagi i zakodowane sformułowania.

Reakcja i dalsze kroki

Organizacja charytatywna NSPCC oświadczyła, że dzieci nadal z niepokojącą częstotliwością stykają się ze szkodliwymi materiałami. Ofcom odpowiedział, że branża przez ponad 20 lat pozostawała nieuregulowana i bez właściwej rozliczalności, jednak firmom, które nie wypełniają obowiązków, grożą działania egzekucyjne.

Regulator zaznaczył, że dane nie obejmują okresu po zwiększeniu presji na Facebook, YouTube, Snap, Roblox i TikTok w kwestii bezpieczeństwa dzieci. Ofcom poinformował również o pewnym ograniczeniu szkodliwych treści na Minecraft, Call of Duty, YouTube, Pinterest i Facebooku oraz o wszczętym w lipcu dochodzeniu dotyczącym TikToka.

W przyszłym roku na wiosnę Wielka Brytania planuje wprowadzić zakaz świadczenia usług mediów społecznościowych użytkownikom poniżej 16. roku życia. Ma on objąć Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook i X, ale nie będzie dotyczyć komunikatorów WhatsApp i Signal.

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